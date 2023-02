Horner: Aerotest-Beschränkungen für Red Bull ein "erhebliches Handicap"

Audio-Player laden

Red Bull sieht sich aufgrund der aerodynamischen Testbeschränkungen, die nach dem Gewinn der Formel-1-Meisterschaft und der Überschreitung des Kostendeckels auferlegt wurden, für 2023 mit einem "bedeutenden Handicap" konfrontiert, meint Teamchef Christian Horner.

Die vor der Saison 2021 eingeführte Testrestriktion bei aerodynamischen Tests wurde zusammen mit dem Budgetdeckel konzipiert, um ein wettbewerbsfähigeres Feld zu schaffen und die finanzielle Nachhaltigkeit der Serie zu erhöhen.

Die gleitende Skala schränkt daher die Windkanalfahrten und die Stunden für CFD-Läufe ein, was bedeutet, dass Red Bull nach dem Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft in der vergangenen Saison für 2023 eine Kürzung von insgesamt 25 Prozent hinnehmen muss, nachdem man sich der Verletzung der Kostenobergrenze für 2021 schuldig gemacht hat.

Auf die Frage, wie sehr die Kürzung das Design und die Entwicklung des RB19 beeinträchtigt hat, meint Horner, dass dies für sein Team ein "bedeutendes Handicap" darstellt, um vor den nächsten Rivalen Mercedes und Ferrari zu bleiben.

Horner: Team hat sich super angepasst

"Wir machen das Beste aus dem, was wir haben", sagt er während der Saisoneröffnungsveranstaltung 2023 in New York, bei der Ford offiziell seine technische und kommerzielle Partnerschaft mit Red Bull Powertrains bekannt gab.

"Das Team musste sich an das Handicap, das wir haben, anpassen. Das ist ihnen wunderbar gelungen. Ob es reicht? Das werden wir in ein paar Wochen [bei den Tests in Bahrain und beim ersten Saisonrennen] herausfinden."

"Es ist sicherlich ein erhebliches Handicap, das wir für den Großteil des Jahres tragen. Aber ich denke, das Team hat es offensichtlich akzeptiert. Wir haben versucht, uns anzupassen, um sicherzustellen, dass wir so effizient wie möglich sind. Wir werden sehen, wenn der RB19 auf der Strecke fährt, ob wir genug getan haben."

Verstappen: Lieber so als immer nur Zweiter werden

Titelverteidiger Max Verstappen sagt, dass ihm die Auswirkungen der aerodynamischen Testbeschränkungen durch den Kopf gegangen seien, aber er bekräftigt sein Vertrauen in das von Adrian Newey geleitete Designteam.

Er fügt hinzu, dass die Aero-Beschränkungen positiv zu werten seien, da sie Red Bulls Lauf zu 17 Grand-Prix-Siegen im Jahr 2022 widerspiegelten. Er sagt: "Wir haben eine Menge sehr kompetenter Leute in unserer Fabrik. Natürlich macht das die Dinge ein bisschen schwieriger."

"Aber ich sehe es auch so: Ich bin lieber in der Position, in der wir sind, als immer Zweiter oder Dritter zu werden, denn das ist viel deprimierender. Ich bin mir sicher, dass wir im Windkanal noch ein bisschen präziser werden müssen. Aber ich erwarte nicht, dass es ein großer limitierender Faktor sein wird, ob wir den Titel gewinnen oder nicht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.