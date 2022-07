Horner: Formel 1 riskiert "gefährlichen Weg" mit Bouncing-Richtlinie der FIA

Audio-Player laden

Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist der Meinung, dass die Formel 1 einen "gefährlichen Weg" einschlagen könnte, wenn die FIA die Fahrzeugabstimmung diktieren sollte, indem sie gegen das "Porpoising" vorgeht.

Nachdem die FIA am Wochenende des Großen Preises von Kanada mithilfe einer technischen Direktive Daten über das sogenannte "Porpoising" sammelte, hat sie nun ihre Pläne zur Verwendung einer Messung, wie stark die Autos vertikal schwanken dürfen, auf den Großen Preis von Frankreich Ende dieses Monats verschoben.

Mit der komplexen Formel wird ein Grenzwert festgelegt, bis zu dem die Autos hüpfen dürfen. Damit will die FIA den Sicherheitsbedenken einiger Fahrer und Teams Rechnung tragen. Jedes Auto, das die Grenzwerte nicht einhält, riskiert eine Disqualifikation.

Horner: "Metrik ist ziemlich kompliziert"

In der FIA-Pressekonferenz am Samstag zeigt sich Horner erfreut darüber, dass nun eine angemessene Konsultation mit den Teams über die Umsetzung der technischen Richtlinie stattgefunden habe, aber sagt, die späte Einführung in Montreal sei "nicht richtig" gewesen.

Horner äußert zudem Bedenken über die Komplexität des von der FIA vorgeschlagenen Maßstabs sowie über den Einfluss, den der Automobil-Weltverband darauf haben könnte, wie die Teams ihre Autos in Zukunft abstimmen.

"Die Metrik, über die sie sprechen, ist ziemlich kompliziert, das ist das Problem daran. Also, über welchen Zeitraum die Messung vorgenommen wird, einzelne Instanzen und all diese Dinge", sagt Horner.

Bekommt die FIA zu viel Einfluss auf die Set-up-Wahl?

"Wenn man es von einem puristischen Standpunkt aus betrachtet, ist es nicht ideal, denn es scheint, dass wir der FIA mehr und mehr Einfluss geben, um zu diktieren, wie das Set-up der Fahrzeuge auszusehen hat."

"Ab welchem Punkt sagen sie, dass man den Heckflügel umstellen oder eine bestimmte Fahrhöhe fahren muss? Das ist ein gefährlicher Weg, den wir beschreiten", so Horner.

"Ich verstehe, dass dies aus Sicherheitsgründen eingeführt wurde, weil das 'Porpoising' bei einer begrenzten Anzahl von Autos offensichtlich ein extremes Niveau erreicht hat und man sucht nach einem Mechanismus, um das zu kontrollieren."

"Aber das ist hoffentlich nur etwas für dieses Jahr und hoffentlich werden das alle Teams in den Griff bekommen, denn ich bin mir sicher, dass sich alle Autos nächstes Jahr annähern werden", meint Horner. "Es ist sicherlich kein Präzedenzfall, den wir anstreben, denn sonst werden die Set-ups zukünftig von den FIA-Richtlinien diktiert."

Williams-Teamchef Capito: "Der Vorschlag ist viel zu kompliziert"

Die Teams hatten in dieser Saison bisher mit unterschiedlichen Formen des "Bouncings" zu kämpfen. Mercedes war eines der am stärksten betroffenen Teams und wäre im vergangenen Monat in Baku aufgrund der starken Bewegungen des Autos nicht innerhalb des Messlimits gewesen.

Red Bull hat seine Besorgnis über die Änderung der Regeln mitten in der Saison deutlich zum Ausdruck gebracht, da nicht alle Teams in gleichem Maße davon betroffen sind.

Die technische Richtlinie wird von den Teams bei der Sitzung der Formel-1-Kommission in der nächsten Woche weiter diskutiert werden. Außerdem können sie die beiden Rennen in Silverstone und Österreich nutzen, um sich darauf vorzubereiten, dass die technische Direktive ab dem Großen Preis von Frankreich in Kraft treten wird.

Williams-Teamchef Jost Capito schließt sich Horners Gedanken über die Komplexität des Maßstabs an und sagt: "Der Vorschlag ist viel zu kompliziert. Wir müssen einfachere Lösungen finden, die es dem Team immer noch erlauben, am Set-up zu arbeiten und trotzdem das Reglement zu erfüllen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.