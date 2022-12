Horner glaubt nicht an Chance für Perez gegen Verstappen

Audio-Player laden

Das Teamkollegenduell bei Red Bull konnte Max Verstappen auf seinem Weg zur zweiten Formel-1-Meisterschaft in Serie klar für sich entscheiden. Ganze 454 Zähler schrieb der Niederländer auf sein Konto bei 15 Rennsiegen. Beides ist ein neuer Formel-1-Rekord.

Punktetechnisch erlebte Sergio Perez mit 305 Zählern zwar auch seine mit Abstand beste Formel-1-Saison, doch der Rückstand von 149 Punkten auf Verstappen ist ziemlich deutlich. Besonders ärgerlich: Damit verpasste der Mexikaner um drei Punkte den zweiten Platz gegen Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Im Kampf um den zweiten Platz in der WM stand insbesondere das Brasilien-Wochenende im Fokus, da Verstappen eine Teamorder von Red Bull ignorierte, was Perez zwei Punkte kostete. Am Ende wird Red Bull jedoch ziemlich glücklich sein, dass diese nicht den Unterschied ausgemacht haben.

Christian Horner: Leclerc hatte mehr Pech als Perez

"Man muss die Saison als Ganzes betrachten", sagt Red-Bull-Teamchef Christian Horner angesprochen auf die WM-Situation um Perez. "Und ich denke, dass sowohl Checo als auch Charles verpasste Chancen bedauern werden, und für Charles waren es ein paar mehr als für Checo."

"Man muss die Leistung über ein Jahr hinweg betrachten und nicht ein einzelnes Rennen, und Checo hatte das beste Jahr, das er je in der Formel 1 hatte. Er hat den Großen Preis von Monaco gewonnen und seine Fahrt in Singapur war herausragend", lobt Horner.

"Ich glaube, das war der beste Grand Prix, den ich je von ihm gesehen habe, und ich denke, er wird sehr viel Positives mitnehmen. Es ist das erste Mal, dass er in dieser Meisterschaft unter den ersten drei Plätzen gelandet ist, und ich denke, er wird auch aus diesem Jahr viele Lehren ziehen."

Horner: Verstappens Leistung schwer zu toppen

Gleichzeitig weicht Horner aber der Frage aus, ob Perez in Zukunft ein ernstzunehmender Kontrahent für Teamkollege Verstappen sein wird: "Ich denke, dass Max auf einem Niveau fährt, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob irgendjemand mit der Art und Weise, wie er im Moment fährt, in der Lage wäre, das zu wiederholen, was er in diesem Jahr geleistet hat."

Mit 15 Grand-Prix-Siegen hat der Niederländer eine neue Bestmarke aufgestellt. Perez kam hingegen nur auf zwei Erfolge, wobei seine Siege in Monaco und Singapur möglicherweise auch nicht aus eigener Kraft beziehungsweise nicht ganz unumstritten sind.

Während es um Perez' Crash im Qualifying von Monaco, der ihm einen Platz vor Verstappen in der Startaufstellung brachte, einige Theorien gibt, wäre auch in Singapur eigentlich Max Verstappen der prädestinierte Sieger gewesen. Der Niederländer war auf Kurs zu einer Fabelrunde in Q3, doch weil zu wenig Sprit an Bord war, musste er die Runde abbrechen und konnte nur von P7 ins Rennen gehen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.