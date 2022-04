Horner: Honda hat Verstappen-Problem aus Australien behoben

Audio-Player laden

Beim Grand Prix in Australien musste der amtierende Weltmeister Max Verstappen erneut eine herbe Pleite hinnehmen. Nach Bahrain schied der Niederländer bereits zum zweiten Mal in dieser Saison vorzeitig aus, nachdem er zuvor auf einem sicher geglaubten zweiten Platz lag.

Beide Defekte waren dabei auf Probleme beim Benzinsystem zurückzuführen, die laut Red-Teamchef Christian Horner allerdings nicht miteinander zusammenhingen.

Während sowohl der Ausfall von Verstappen als auch von Teamkollege Sergio Perez in Bahrain auf Probleme im Benzintank zurückzuführen waren, wurde Verstappens Defekt in Melbourne durch ein externes Problem hervorgerufen, was somit in der Verantwortung von Motorenlieferant Honda liegt.

Lösung schon in Imola einsatzbereit

Nach dem Rennen im Albert Park wurden daher die beschädigten Teile in der Honda-Basis im japanischen Sakura untersucht. "Wir standen ständig im Kontakt mit unseren Kollegen von HRC aus Japan. Sie haben die Ursache gefunden und das Problem behoben", erklärt Horner gegenüber 'Sky'.

Zudem betont er, das Red Bull bereits eine Lösung für das Rennwochenende in Imola bereit habe. "Es war einfach sehr unglücklich, denn mit diesen Komponenten sind wir vorher Zehntausende Kilometer ohne jegliche Probleme gefahren, aber leider hat es uns dann genau zur falschen Zeit in Australien erwischt."

Nach dem Rennen in Melbourne wurde zuerst spekuliert, dass das Problem durch das "Bouncing" hervorgerufen wurde, was Horner jedoch erwidert: "Ich denke nicht, dass es daran lag, denn die Untersuchung hat gezeigt, dass es durch etwas anderes verursacht wurde. Es gab einfach ein Problem mit einer Komponente der Kraftstoffleitung."

Horner: Imola entscheidendes Wochenende für Red Bull

Weil das Red-Bull-Team durch drei Ausfälle in drei Rennen in beiden WM-Wertungen ordentlich ins Hintertreffen geraten ist, will das Team laut Horner in Imola viele Punkte gutmachen: "Es wird ein wichtiges Wochenende für uns. Mit dem Sprintrennen gibt es viele Punkte zu holen und wir müssen sicherstellen, dass wir daraus Kapital schlagen."

"Wir können uns es auf keinen Fall leisten, dass der Rückstand zu Ferrari noch weiter anwächst. Wir müssen damit beginnen, ihn abzubauen", sagt der Red-Bull-Teamchef. Sergio Perez stimmt Horner zu: "Es wird entscheidend sein, ab sofort aus jedem Wochenende das Maximum herauszuholen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.