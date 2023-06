Horner: So groß ist der Anteil von Adrian Newey an den 100 Red-Bull-Siegen

Laut Christian Horner geht der Beitrag von Adrian Newey zum Red Bull-Team über das Autodesign hinaus. Die Anwesenheit des legendären Formel-1-Ingenieurs inspiriert auch die neuen technischen Mitarbeiter.

Newey war eine zentrale Figur bei Red Bulls Aufstieg vom Formel-1-Newcomer, als das Team 2005 das Jaguar-Team übernahm, bis hin zum Superteam-Status, den man in den Jahren nach dem ersten Rennsieg in der Meisterschaft im Jahr 2009 erreichte.

Nachdem Red Bull mit Max Verstappens Sieg beim Großen Preis von Kanada als fünftes Formel-1-Team nach Ferrari, McLaren, Williams und Mercedes 100 Rennsiege errungen hat, blickt das Team nun auf seine Erfolge zurück.

Horner: Waren früher "sehr abhängig von Adrian"

In einem Exklusivinterview mit 'Motorsport.com' lobt Horner Neweys Bemühungen, Red Bull zu einem siegreichen Team zu machen, was drei Jahre dauerte, nachdem er Anfang 2006 von McLaren zum Team gestoßen war, und durch die Änderungen der Aerodynamik-Regeln von 2009, die den Abtrieb reduzierten, gefördert wurde.

Horner erläutert auch, wie sich Neweys Rolle im Laufe der Jahre verändert hat, auch wenn sich seine Berufsbezeichnung - Chief Technical Officer - nicht geändert hat. Newey beaufsichtigt nun die technische Abteilung von Red Bull, die seit 2018 von Pierre Wache als Technischer Direktor geleitet wird.

Newey unterzeichnete kurz nach Beginn der Saison 2023 einen neuen Vertrag, der ihn für mehrere Jahre in dieser Position vorsieht - die genaue Dauer seines Vertrags über 2023 hinaus wurde nicht bekannt gegeben. Seine Aufgabe umfasst nun die Arbeit an Designdetails für das Formel-1-Team von Red Bull sowie die Entwicklung des Bereichs Advanced Technology und der neuen Abteilung Powertrains.

"Adrian hat einen phänomenalen Beitrag zu all unseren Erfolgen geleistet", sagt Horner. "Natürlich waren wir in den ersten Tagen sehr abhängig von Adrian, und ich habe ein Team um Adrian herum aufgebaut, das in der Lage war, so schnell wie möglich vom Reißbrett zum Auto zu kommen."

Horner lobt: Newey ein Mentor für junge Ingenieure

"Und mit einer großen Regeländerung und mit der Unterstützung von Leuten wie Rob Marshall und anderen wichtigen Leuten in der Organisation in der Zeit von 2010 bis 2013 hat er einen erstaunlichen Job für uns gemacht."

"Die Aerodynamik-Gruppe kann, da Pierre Wache als Technischer Direktor mit Adrian zusammenarbeitet, von Adrians Erfahrung profitieren, ohne von ihr abhängig zu sein."

"Er ist ein Vorbild für alle Konstrukteure im Team - vor allem für die jungen Leute, die nachrücken, und er genießt es sehr, mit jungen Leuten zu arbeiten und Dinge herauszufordern und so weiter. Er hat also eine Schlüsselrolle für den Erfolg der 100 Siege gespielt, die wir erreicht haben, aber diese Rolle hat sich, wie alle Rollen, über die Jahre entwickelt", resümiert der Red-Bull-Teamchef.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.