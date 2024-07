Horner: So sehr ist Verstappen in die Entwicklung für 2026 involviert

In der Formel-1-Saison 2026 wird ein neues Reglement eingeführt und dementsprechend arbeiten die Teams bereits mit Hochdruck an den ersten Entwicklungen für das neue Auto. Aber auch für die Saison 2024 und das neue Auto für 2025 muss noch an Verbesserungen gearbeitet werden. Max Verstappen besucht Red Bull regelmäßig in Milton Keynes, um auf dem Laufenden zu bleiben - auch, weil Ford mit Red Bull gemeinsam einen neuen Motor entwickelt.

"Max war vor einem Monat hier und wir haben ihm gezeigt, wo wir aus unserer Sicht mit der Entwicklung stehen", erklärt Teamchef Christian Horner auf die Frage, wie der Niederländer und amtierende Formel-1-Weltmeister bereits in den Entwicklungsprozess eingebunden ist. "Wir halten ihn auf dem Laufenden und jedes Mal, wenn er hier ist, sieht er mehr Motoren und Entwicklungen."

Doch wie weit kann Verstappen schon in den Prozess eingreifen, um auch in der neuen Formel-1-Ära erfolgreich zu sein? "Er ist Teil des Weges", stellt Horner klar. "Und ich denke, er ist ziemlich aufgeregt. Er zeigt großes Interesse an der Entwicklung, die wir vorantreiben." Der Niederländer ist also bereits involviert und versucht, seinen Teil beizutragen.

Laut Horner war Verstappen schon zu Kartzeiten sehr daran interessiert, die technischen Entwicklungen zu verfolgen. "Es gibt ihm Selbstvertrauen, wenn er sieht, wie viel Arbeit in das Projekt gesteckt wird und wie groß die Investition ist. Es ist die größte Investition, die Red Bull in seiner Motorsportgeschichte getätigt hat."

Es geht darum, dass Red Bull und Ford gemeinsam einen Motor für die Königsklasse entwickeln. "Wir müssen mit Ford erfolgreich sein", stellt Horner klar. "Wir können es uns nicht leisten, dass dieses Projekt scheitert."

"Ich glaube, dass wir als Gruppe, als Team, mit dieser Allianz und der Änderung des Motorenreglements in einer strategischen Position sind, die es uns erlaubt, alles unter Kontrolle zu haben und alle Vorteile zu nutzen, die sich daraus ergeben, dass alles aus derselben Schmiede kommt", freut sich Horner auf die Zukunft von Red Bull in der Königsklasse.