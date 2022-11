Horner vergleicht Red-Bull-Erfolge: Verstappen besser als Vettel?

Audio-Player laden

Mit Sebastian Vettel feierte Red Bull in den Jahren 2010 bis 2013 seine bisher erfolgreichste Phase in der Formel 1 mit vier Fahrer- und Konstrukteurstiteln in Folge. Erst mit Max Verstappen konnte das Team an diese Erfolge anknüpfen.

Nach dem Fahrertitel 2021 entschied die Mannschaft aus Milton Keynes in diesem Jahr erstmals wieder beide Weltmeisterschaften für sich. Zudem stellte Verstappen mit 14 Siegen in einer Saison zuletzt einen neuen Rekord auf und ließ sowohl Vettel als auch Michael Schumacher mit jeweils 13 Siegen hinter sich.

Auf den Vergleich zwischen Vettel und Verstappen angesprochen, sagt Teamchef Christian Horner: "Es sind zwei sehr unterschiedliche Fahrer, zwei phänomenal erfolgreiche Fahrer. Ich denke, dass Sebastian mit dem, was er in seiner Karriere erreicht hat, zu den ganz Großen und erfolgreichsten Fahrern in diesem Sport gehört."

Horner: Max "absolut herausragend"

"Aber ich denke, was wir in diesem Jahr von Max sehen, ist etwas ganz Besonderes. Ich glaube, dass seine Leistungen manchmal nicht so gewürdigt werden, wie sie es eigentlich sollten. Es ist eine absolut herausragende Leistung eines Fahrers, der sich auf dem Höhepunkt seines Könnens befindet", so Horner.

"Es gibt viele Leute, die im Ingenieurbüro, in der Garage und in der Fabrik sitzen. Das sind die gleichen Leute, die das mit Sebastian gemacht haben und es mit Max wieder tun."

"Und ich denke, die DNA unseres Teams ist, dass wir ein Rennteam sind. Wir sind ein Team von Racern, wir gehen an die Grenzen. Wir sind aggressiv in der Art und Weise, wie wir Rennen fahren, und wir folgen unserer Leidenschaft, die darin besteht, da rauszugehen und unser Bestes zu geben", hält Horner fest.

Vettel freut sich auch für Red Bull

Vettel gratuliert Verstappen indes zum neuen Siegesrekord. "Gut gemacht. Ich denke, er hatte eine Megasaison. Hoffen wir, dass er 16 Siege am Ende des Jahres hat. Alles andere wäre ja eine Enttäuschung", schmunzelt er und trauert seinem verlorenen Rekord keineswegs nach: "Jedes Mal ist ein bisschen anders."

"Ich denke, es ist gut für das Team. Ich kenne immer noch einige Leute dort, also freue ich mich wirklich für sie und für Max." Denn Vettel weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Arbeit dahinter steckt. "Einfach ist es nicht, aber ich denke, sie haben einen Schwung vom letzten Jahr, das Auto ist dieses Jahr unglaublich."

"Sie haben Rennen gewonnen, obwohl sie schwerer waren. Ich denke, mittlerweile haben sie das gelöst. Sie haben also das Auto, aber Max macht auch einen tollen Job."

