Teamchef versichert: Newey bleibt noch "viele Jahre" bei Red Bull

Adrian Newey ist einer der erfolgreichsten Designer der Formel-1-Geschichte, hat WM-Autos für Williams, McLaren und Red Bull entworfen. Und es ist gut möglich, dass er seiner Vita noch weitere Erfolge hinzufügen kann. Denn laut Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist das Karriereende des 64-jährigen Newey in der Formel 1 noch nicht in Sicht.

"Sein Herz hängt noch immer an der Formel 1", sagt Horner bei 'Sky' England. "Wir sprechen nicht über Verträge oder über die Laufzeiten von Verträgen. Aber: Er wird noch für viele Jahre hier sein. Er ist ein so wichtiger Teil des Teams und beliebt noch dazu. Daher ist es gut zu wissen, ihn langfristig bei uns zu haben."

Red Bull hat Newey im Jahr 2005 von McLaren abgeworben und mit Newey-Autos von 2010 bis 2013 jeweils beide WM-Titel in der Formel 1 gewonnen. Doch nicht nur die Fahrzeuge von Sebastian Vettel aus diesem Zeitraum waren Newey-Autos, auch die aktuellen WM-Autos von Max Verstappen aus den Saisons 2021 und 2022 tragen Neweys Handschrift als Designer.

Dass nach so langer Zeit und nach so vielen Erfolgen spekuliert werde, Newey könnte aufhören, das bezeichnet Horner auf Nachfrage als "normal" und meint: "Im Fahrerlager der Formel 1 gibt es immer Gerüchte. Das ist einfach so."

Wie lange fährt Max Verstappen noch in der Formel 1?

Das gilt für die Fahrer umso mehr, und hier hat Red-Bull-Mann Verstappen bereits angedeutet, er könnte nach der aktuellen Laufzeit seines Formel-1-Vertrags aufhören. Er wäre am Ende der Saison 2028 genau 30 Jahre alt.

Und Teamchef Horner kann sich gut vorstellen, dass es so kommt: "Max ist sein eigener Herr und er hat eine sehr starke Vorstellung davon, was er in seinem Leben noch alles machen will."

"Ich sehe ihn aber nicht wie Fernando Alonso noch mit 41 oder 42 Jahren Rennen fahren, oder vielleicht nicht in der Formel 1. Der Motorsport ist aber natürlich seine Leidenschaft. Denn wenn gerade auf der Strecke nicht gefahren wird, ist er virtuell unterwegs, fährt GT-Fahrzeuge aus Spaß, weil es ihm taugt."

"Solange dieses Feuer in ihm lodert, solange wird er weitermachen", meint Horner. "Wie lange das Feuer brennt, das kommt auf jeden Einzelnen an. Das muss jeder Einzelne für sich selbst herausfinden."

Bei Verstappen spielen womöglich die Rahmenbedingungen in der Formel 1 eine Rolle. Der Weltmeister hält zum Beispiel 24 Rennen für "zu viele" im Rennkalender. Horner stimmt zu. Schon 23 Grands Prix in der Saison 2023 seien "brutal und hart", so sagt er. "Es ist aber noch härter für die Mechaniker, die zu Wochenbeginn anreisen und am Montag wieder abreisen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.