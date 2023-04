Horner widerspricht Vasseur: Red-Bull-Strafe wird sich noch auswirken

Audio-Player laden

"Ich denke, das war keine Strafe", sagte Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur kürzlich über die Red-Bull-Bestrafung für den Bruch der Budgetobergrenze im Jahr 2021. Dem Franzosen geht es dabei nicht um die Geldstrafe in Höhe von sieben Millionen US-Dollar.

Er stört sich daran, dass die aerodynamischen Entwicklungsressourcen von Red Bull um nur zehn Prozent beschränkt wurden. "Das ist sehr wenig", findet Vasseur, der den starken Saisonstart der Bullen mit drei Siegen in drei Rennen wohl als Beleg für seine Behauptung sieht.

"Jeder hat eine Meinung und darf die auch haben", entgegnet Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei 'Sky' und erklärt: "Das Team hat über den Winter in der begrenzten Zeit, die wir für die Entwicklung des Autos im Windkanal hatten, großartige Arbeit geleistet."

Das heißt seiner Meinung nach aber nicht, dass die Strafe wirkungslos war. "In einer Momentaufnahme nach drei Rennen denke ich, dass es für [eine Prognose in dieser] Saison noch sehr verfrüht ist, denn es liegen noch viele Rennen vor uns", so Horner.

Über die eingeschränkte Testzeit in dieser Saison sagt der Red-Bull-Teamchef: "Das wird sich natürlich im weiteren Verlauf des Jahres und im nächsten Jahr auswirken." Horner betont: "Es können sich [im Verlauf des Jahres] noch viele Dinge ändern."

Denn zwar waren die Bullen bislang die dominierende Kraft in dieser Formel-1-Saison. Allerdings sind auch erst drei von 23 Rennen absolviert. "Wir hören davon, dass Ferrari und Mercedes große Updates bringen, wenn wir wieder nach Europa kommen", betont Horner.

"Wir geben unser Bestes mit dem, was wir haben, und wir wissen, dass es eine harte Strafe ist", stellt Horner klar. Das sieht Frederic Vasseur bekanntlich etwas anders ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.