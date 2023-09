Hülkenberg: Dass ich Mick Schumacher verdrängt habe, war mir egal!

Dass Nico Hülkenberg bei Haas mit Mick Schumacher ausgerechnet einen Landsmann und den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher verdrängt hat, ist dem Deutschen egal, auch wenn er weiß, dass auf Mick ein großes Medieninteresse lag - zumindest hierzulande.

Das schwierige Verhältnis zwischen Mick Schumacher und Teamchef Günther Steiner war über weite Teile der Formel-1-Saison 2022 groß in den Medien - und für viele Fans in Deutschland war Steiner dabei der Buhmann, weil er sich für 2023 gegen den Youngster entschieden hatte und dafür den routinierten Nico Hülkenberg an die Seite von Kevin Magnussen geholt hat.

"Natürlich war mir das bewusst", sagt Hülkenberg im Podcast 'Beyond the Grid', betont aber auch, dass er selbst keine negativen Rückmeldungen aus Deutschland gespürt habe.

Ihm selbst war das aber egal, wen er bei seinem Formel-1-Comeback ersetzen würde: "Mick ist Deutscher, aber er ist einer von 20. Auch wenn er Mexikaner oder was auch immer für eine Nationalität gewesen wäre, hätte das für mich keinen Unterschied gemacht, um ehrlich zu sein", sagt er.

"Für mich ging es nur darum, dass ich das für mich und für meine Karriere wollte", gibt er zu. "Und ich habe gewonnen. Wir alle kämpfen und arbeiten für unsere Karrieren, und wir alle kämpfen um dasselbe Stück Asphalt."

Durch das Aus von Schumacher und das Karriereende von Sebastian Vettel ist Hülkenberg 2023 der einzige Deutsche im Feld - oder "der exotische Typ", wie er selbst sagt. Dabei war Deutschland in Hülkenbergs erster Saison 2010 noch mit stolzen sieben Piloten vertreten - mittlerweile sucht man selbst in der Formel 2 vergeblich nach weiteren Deutschen.

Doch das sieht Hülkenberg pragmatisch: "Ich schätze, es kommt in Schüben. In manchen Zeiten hat man viele Fahrer und manchmal fällt es auch ab", sagt er und hat das Phänomen auch bei anderen Nationen schon beobachtet.

"Ich denke, dass Michael [Schumacher] in den 90ern so erfolgreich war, hat den Rennsport und die Formel 1 in Deutschland auf die Landkarte gebracht, und dadurch waren dann viele Kids dabei - bis eben neulich", meint Hülkenberg.

Der Haas-Pilot wird auch 2024 in der Formel 1 fahren, nachdem jüngst eine Option auf ein zweites Vertragsjahr mit dem amerikanischen Rennstall gezogen wurde. Aller Voraussicht nach wird er dabei aber erneut der einzige Deutsche sein.

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.