Hülkenberg fehlen Tausendstel, Bortoleto im Kies: Audi verpasst Top 10
Die Pace war da, doch das Glück fehlte in China: Nico Hülkenberg verpasst Q3 um Tausendstel, während Teamkollege Bortoleto seine starke Form im Kiesbett begräbt
Gabriel Bortoleto wollte zu viel und setze seinen Audi in den Kies
Foto: LAT Images
Es war eine knappe Kiste in der Qualifikation zum Großen Preis von China. Am Ende von Q2 trennten Nico Hülkenberg und der Einzug ins finale Q3 nur zwei Tausendstelsekunden. Zum dritten Mal in dieser Saison heißt es im dritten Qualifying (inklusive Sprint) damit Platz 11 in der Startaufstellung. (Zum Qualifiying-Bericht)
Nach einem Defekt im Sprint, der den Deutschen zwang, seinen Boliden in der 12. Runde abzustellen, rannte der Audi wieder ganz gut. Den Grund für das Aus kannte Hülkenberg auch nach der Session noch nicht, er habe "Fokus und Augen wieder nach vorne auf die Quali gerichtet".
Das Ergebnis gehe für den Audi-Piloten in Ordnung. "Ich wäre gerne noch draußen geblieben, aber ich bin zwei Tausendstel auf der falschen Seite gelandet", so der 38-Jährige. "Saubere Runden, eine saubere Session - viel mehr konnte ich nicht verlangen!"
Bortoleto hat "zu hart gepusht"
Verwunderung äußerte Hülkenberg über den lockeren Einzug in Q2. "Dass uns nur ein Run durch Q1 gebracht hat, ist ziemlich überraschend." Da gebe es "noch große Lücken zwischen den Teams". Williams, Aston Martin und Cadillac schieden ohne große Chancen am Ende des Feldes in Q1 aus. Die Konkurrenz sieht der Audi-Pilot derzeit bei Alpine und Haas.
Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto fühlte sich zu Anfang der Qualifikation wohl im Audi - fuhr mit seinem Boliden auf einen starken 7. Platz in Q1. In Q2 hatte der Brasilianer "ein wenig mit der Balance zu kämpfen". Die letzte Kurve wurde Bortoleto dann zum Verhängnis. Das Heck des Audis brach aus, der 21-Jährige drehte sich und landete im Kiesbett an der Boxengasseneinfahrt.
"Ich wusste, die Runde war okay, sie verbesserte sich. Es wäre eine gute Runde geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob es für Q3 gereicht hätte", so Bortoleto. "Vielleicht habe ich etwas zu hart gepusht, um ein Top-Resultat anzuvisieren." Zwar konnte der Audi-Pilot nach dem Dreher in die Boxengasse abbiegen, für einen neuen Run war es jedoch zu spät. Ins Rennen geht Bortoleto damit morgen von Platz 16.
Hülkenberg will "was Schönes mitnehmen"
Im Gegensatz zu Melbourne habe man in China "Dinge verändert". "Es gab ein Auf und Ab, und wir haben versucht, auf genau dieses kleine bisschen mehr abzuzielen, das ich brauchte. Vielleicht hatten wir es, aber es war ein bisschen zu sehr am Limit."
Für Jonathan Wheatley war es ein reibungsloses Qualifying. "Nico hat das Maximum aus dem Auto herausgeholt und mit Platz 11 eine weitere solide Leistung abgeliefert. Gabi war auf einer guten letzten Runde unterwegs, hat in der letzten Kurve aber einfach ein bisschen zu sehr gepusht und ist im Kiesbett gelandet."
Hülkenberg hofft mit einer guten Ausgangsposition auf Platz 11, dass sie am Sonntag "was Schönes mit nach Hause nehmen können". "Ich gebe so lange Gas, solange alles hält."
Diese Story teilen oder speichern
Nico Hülkenberg fährt SQ2 in China im "Blindflug"
Lob von der Konkurrenz: Audi-Antrieb ist "sehr, sehr gut!"
Kein Start von Hülkenberg in Australien: Hat Audi das Problem gefunden?
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026
Formel-1-Technik: Ferrari überrascht mit neuem Halo-Winglet
Last-Minute-Weltreise: Wie Audi-CEO Döllner ein historisches Debüt erlebte
Aktuelle News
Formel-1-Liveticker: Antonelli schlägt Russell im Qualifying
Max Verstappen: Egal, was wir ändern, es macht null Unterschied!
Warum IndyCar in Arlington für Mick Schumacher ein "Heimspiel" ist
Hülkenberg fehlen Tausendstel, Bortoleto im Kies: Audi verpasst Top 10
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.