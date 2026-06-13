Hülkenberg in den Top 10: Audi erkennt klaren Fortschritt

Beim Qualifying zum Großen Preis von Barcelona auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat Nico Hülkenberg einen Platz in den Top 10 für Audi gesichert. Er zeigt sich im Anschluss entsprechend zufrieden mit dem Verlauf der Session und startet morgen von Position neun. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto muss sich hingegen mit der zwölften Startposition abfinden.

Hülkenberg erklärt nach dem Qualifying, dass er grundsätzlich mit Startplatz neun zufrieden sei und nicht das Gefühl habe, noch viel Potenzial liegen gelassen zu haben. Besonders Q1 sei jedoch nicht optimal verlaufen.

"Ich bin glücklich und zufrieden. Ich denke, da war nicht mehr viel auf dem Tisch, also ist das gut und positiv", sagt Hülkenberg. "In Q1 hatte ich in meiner ersten Runde einen Moment in Kurve drei, dadurch waren die Reifen sofort heiß und das hatte Auswirkungen auf die restliche Runde. Wir waren damit nicht sicher genug und mussten eine zweite Runde fahren und den zweiten Satz nutzen."

Früher zusätzlicher Reifensatz erschwert Q2

Durch den frühen Einsatz des zusätzlichen Reifensatzes gestaltete sich Q2 entsprechend anspruchsvoll, da nur noch ein frischer Satz Reifen zur Verfügung stand. Dennoch gelang es dem Deutschen, die Runde im entscheidenden Moment zu maximieren und den Einzug in den dritten Qualifying-Abschnitt abzusichern.

Ein positiver Qualifying-Tag für Nico Hülkenberg und Audi Foto: LAT Images

"Das war etwas schwierig und auch ein wenig heikel, aber wir sind ruhig geblieben und haben es umgesetzt. Damit bin ich sehr zufrieden", so Hülkenberg weiter.

Mit Blick auf das Rennen erwartet Hülkenberg eine strategisch anspruchsvolle Aufgabe: "Ich denke, es wird ein ordentliches Rennen. Morgen ist das erste wirklich heiße Rennen der Saison. Reifenmanagement, Abbau und Strategie werden die wichtigsten Faktoren sein", erklärt Hülkenberg mit Blick auf den morgigen Tag.

McNish sieht deutliche Fortschritte bei Audi

Auch Audi-Renndirektor Allan McNish zieht nach dem Qualifying ein positives Fazit. Besonders erfreulich sei gewesen, dass das Team die vorhandene Geschwindigkeit diesmal auch in ein entsprechendes Ergebnis umsetzen konnte.

"Insgesamt war es ein sehr positiver Tag für das Team. Nico hat eine starke Leistung gezeigt und mit dem Einzug in Q3 unsere bislang beste Qualifying-Leistung der Saison egalisiert", sagt McNish.

"Wenn man das große Ganze betrachtet, ist der ermutigendste Aspekt, dass wir als Team erneut einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir konnten die Pace, von der wir wussten, dass sie im Auto steckt, in ein stärkeres Qualifying-Ergebnis ummünzen. Das ist ein klares Zeichen für die Fortschritte, die wir machen", so der Audi-Renndirektor weiter.

Bortoleto hofft auf Punkte im Rennen

Teamkollege Bortoleto hatte im Qualifying größere Schwierigkeiten, im Verlauf der Session noch entscheidende Fortschritte zu erzielen. Er spricht von einem insgesamt sehr engen Feld, in dem kleine Unterschiede über die Position entscheiden.

Gabriel Bortoleto rechnet im morgigen Rennen mit Punkten Foto: LAT Images

"Nein, ich denke, das Feld war sehr eng. Ich bin gut in das Qualifying gestartet, aber dann habe ich im weiteren Verlauf keine Rundenzeit mehr gefunden. Ich hatte Schwierigkeiten, mich weiter zu verbessern", gibt er nach dem Qualifying an.

McNish lobt Bortoletos Qualifying-Leistung

McNish lobt dennoch auch die Leistung des Brasilianers: "Gabriel hat ebenfalls eine starke Pace gezeigt. Leider konnte er in Q2 keine saubere letzte Runde fahren, aber sein Leistungsniveau lag sehr nahe an dem von Nico. Damit befindet er sich in einer guten Ausgangsposition, um morgen um Punkte zu kämpfen", erklärt McNish.

Bortoleto selbst bleibt trotz des verpassten Q3-Einzugs ebenso optimistisch und sieht weiterhin Möglichkeiten, sich im Rennen nach vorne zu arbeiten. Mit Blick auf das morgige Rennen und angesichts der gezeigten Pace und der erwarteten strategischen Herausforderungen traut sich Audi zu, mit beiden Fahrern um eine Platzierung in den Top 10 zu kämpfen.