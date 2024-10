Hülkenberg sieht Haas in Zukunft als "ernstzunehmende Konkurrenz"

Nico Hülkenberg ist der Meinung, dass die Investitionsoffensive von Haas dem Team in der Formel 1 helfen wird, künftig ein "ernstzunehmender Konkurrent" zu werden: "Ich denke, das Team ist jetzt sehr gut aufgestellt."

Der Deutsche wird Haas nach zwei gemeinsamen Jahr am Ende dieser Formel-1-Saison verlassen, um bei Sauber - ab 2026 Audi-Werksteam - anzudocken. Eine Saison arbeitete er unter dem früheren Haas-Teamchef Günther Steiner und ein weiteres Jahr unter der neuen Leitung des ehemaligen Technikdirektors Ayao Komatsu.

2024 ist die Mannschaft in einer viel besseren Position in der Konstrukteurswertung, da das neue Fahrzeugpaket die Reifen im Rennen nicht mehr zu sehr beansprucht.

So konnte Hülkenberg seine anhaltend starke Qualifying-Performance bisher in sechs Punkteplatzierungen umwandeln, wobei auch sein Teamkollege Kevin Magnussen und dessen einmaliger Ersatz Oliver Bearman WM-Punkte erzielten.

Haas plant umfangreiche Investitionen

Das Team liegt derzeit nur drei Punkte hinter Racing Bulls in einem engen Kampf um den lukrativen sechsten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft.

Teambesitzer Gene Haas hat bereits zugestimmt, eine Rekrutierungsoffensive zu starten, um die Größe des Teams von 300 Personen um 10 Prozent zu erhöhen. Auch ein bedeutendes Investment in die Einrichtungen des Teams im britischen Banbury ist geplant.

Entsprechend positiv zeichnet Hülkenberg die Zukunft des US-Rennstalls im Gespräch mit der gobalen Ausgabe von Motorsport.com. "Ich denke, es ist eine funktionierende Organisation, und ich denke, das haben wir in gewissem Maße dieses Jahr bewiesen, mit den Veränderungen, die über den Winter stattgefunden haben", sagt der scheidende Haas-Pilot.

Hülkenberg sicher: 2025 wird Haas zulegen

"Es hängt natürlich auch immer von vielen anderen Faktoren ab", weiß der Deutsche. "Kommerziell - welche Partner haben sie, wie sieht das Budget aus, welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Das ist natürlich ein Schlüsselelement bei dieser Frage."

"Ich weiß nicht, wie es da in Zukunft hier weitergeht. Aber ich höre, dass es einige spannende Entwicklungen in der Pipeline für das Team gibt, die ihnen, wie ich denke, nur zugutekommen werden. Daher glaube ich, dass Haas in den kommenden Jahren ein ernstzunehmender Konkurrent sein wird."

Vor allem nächstes Jahr, wenn die Regeln stabil bleiben, rechnet Hülkenberg mit einem weiteren Schritt nach vorn. "2026 ist für alle dann ein unbekanntes Territorium, aber das ist das Spannende daran. Das macht es so interessant für alle, die vielleicht besser arbeiten als die anderen leisten und sich so abheben könnten."