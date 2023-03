Hülkenberg: Tag im Ferrari-Simulator hat "das Bild vervollständigt"

Audio-Player laden

Nico Hülkenberg absolvierte kürzlich seinen ersten vollen Tag im Formel-1-Simualtor von Ferrari in Maranello und sagt, dass ihm das Fahren ein vollständigeres Bild ermöglicht habe, während er sich weiter an den Haas VF-23 anpasst.

Im Rahmen seines allgemeinen Kundenvertrags hat Haas Zugang zum Ferrari-Simulator, wobei Hülkenberg besonders motiviert ist, ihn regelmäßig zu nutzen. "Es ist eine Mischung aus allem", sagt der Deutsche auf die Frage nach den Vorteilen.

"Es ist eine Art Debrief und Arbeit an der Korrelation von Bahrain, um sich auf hier (Dschidda, Saudi-Arabien; Anm. d. R.) vorzubereiten, um die Entwicklung voranzutreiben. Es ist immer eine Kombination von Dingen. Es ist nie oder selten nur eines."

Dadurch, dass man einen ganzen Tag Zeit habe, könne man viel ausprobieren, erklärt der Haas-Pilot weiter: "Es ist viel Zeit, die man füllen kann, und natürlich gibt es in der Simulation unendlich viele Möglichkeiten. Man kann so viel machen, wie man will."

"Ich werde sie dieses Jahr häufig nutzen, alle paar Wochen oder so. Ich glaube, wir haben einen Plan bis etwa Mitte des Jahres, und dann werden wir sehen", verrät er. "Ich war einmal im Winter dort, und ich fand es ziemlich nützlich. Warum sollte man es also nicht nutzen? Es vervollständigt einfach das Bild."

Warum Dschidda schwieriger wird als Bahrain

In Bahrain hatte Hülkenberg ein starkes erstes Formel-1-Wochenende mit Haas, bevor ihm ein Kontakt in der ersten Runde das Rennen verdarb. Der Deutsche räumt ein, dass es in Saudi-Arabien schwieriger sein wird, das Limit des Autos zu finden.

"Es ist immer eine Herausforderung, den Sweetspot zu finden", sagt er. "Manchmal muss man Kompromisse eingehen. Ich denke, in Bahrain hat es offensichtlich geholfen, dass wir dort drei Tage lang getestet haben. Wir hatten viele Daten, viele Informationen. Es war also ziemlich klar und offensichtlich, wo wir hinmüssen."

"Eine Strecke wie hier ist ganz anders. Und dann hat man nur drei Stunden Training. Das ist viel schwieriger. Und nur eine Session unter Rennbedingungen, das macht es viel härter und viel herausfordernder, den Sweetspot zu finden", so Hülkenberg.

"Aber es ist für jeden das Gleiche. Ich komme so gut vorbereitet hierher, wie ich kann. Das ist zum Teil auch der Grund, warum ich in der vergangenen Woche im Simulator war - um verschiedene Optionen durchzuspielen und Dinge zu filtern."

Steiner erklärt, was die Simulatorarbeit bringt

Haas-Teamchef Günther Steiner weiß, dass der Simulator nicht bei allen Fahrern so beliebt ist wie bei Hülkenberg: "Ich denke, da er lange nicht mehr im Auto saß und es ein komplett neues Auto für ihn ist, ist er sehr daran interessiert, einige Simulationen zu fahren, um sich besser auf das Rennwochenende vorzubereiten."

"Wir tun so viel, wie wir für nötig halten. Im Moment machen wir noch ein bisschen mehr, um zu korrelieren, was in Bahrain passiert ist, und um zu sehen, ob der Simulator eine gute Korrelation hat oder nicht", erklärt der Haas-Teamchef das Vorgehen.

"Und dann denke ich immer, dass man den Simulator benutzen sollte, solange der Fahrer interessiert ist. Wenn der Fahrer das Interesse verliert, hat es keinen Sinn mehr, es zu tun. Denn dann geht man einfach rein und fährt, und man lernt nichts mehr. Aber im Moment ist Nico sehr motiviert, es zu tun."

