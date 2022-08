Hydraulik-Leck stoppt Bottas im Freitagstraining

Audio-Player laden

Gerade einmal 14 Kilometer weit kam Valtteri Bottas mit seinem Alfa Romeo C42 im ersten Freien Training zum Belgien-Grand-Prix 2022 in Spa (alle Einheiten im Formel-1-Liveticker verfolgen!). Dann stand er für die restliche Zeit der Einheit an der Box. Erneut streikte die Technik an seinem Fahrzeug, wieder war es "irgendein Leck", so formuliert es Bottas selbst.

Der finnische Rennfahrer hat in der Saison 2022 bereits häufiger ähnliche Erfahrungen gemacht und in Spa-Francorchamps nicht zum ersten Mal wichtige Trainingszeit verloren. Mehr noch: "Im ersten Training ging sich gar keine fliegende Runde für mich aus. Das ist nicht ideal", meint Bottas.

"Immerhin aber haben wir im zweiten Training ein paar Runden geschafft. Dann aber kam der Regen und hat unser Programm etwas eingeschränkt. Hoffentlich kriege ich am Samstag mehr Runden ab."

Was genau kaputtgegangen ist bei Bottas

Insgesamt kommt Bottas nach dem Freitagstraining auf immerhin 23 Umläufe in Spa. Doch die fehlende Streckenzeit schlägt sich auch im Ergebnis nieder: nur Platz 18 unter 20 Fahrzeugen, mehr als 2,9 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Selbst Teamkollege Guanyu Zhou klassierte sich um acht Zehntel weiter vorne und knapp außerhalb der Top 10.

Und warum genau? Weil "irgendwas nicht angeschlossen" war, sagt Bottas auf Nachfrage. "Es hatte nichts mit dem Getriebe zu tun. Es war eher ein Hydraulik-Leck oder so. Es scheint, als sei ein einfaches Verbindungsteil gebrochen. Das hat uns das Training gekostet."

Mit leicht resignierendem Ton fügt Bottas hinzu: "Wir haben wieder mal daraus gelernt." Er habe in jedem Fall "gemischte Gefühle" nach einem solchen Tag, wo erneut "wertvolle Zeit" verloren gegangen sei. "Mir wäre lieber, alle Einheiten absolvieren zu können, aber so geht es halt manchmal."

Bottas: Balance nicht so verkehrt bei Alfa Romeo

Immerhin: Die Balance seines C42 sei "nicht so schlecht" gewesen, meint Bottas. "Wir hatten hauptsächlich mit dem Griplevel zu kämpfen. Ich absolvierte meine ersten Runden auf den harten Reifen. Die sind schon ein ziemlicher Schritt weg vom Soft-Reifen, fühlen sich seltsam an, ich rutschte viel. Ich brauche noch ein paar mehr Runden, um da richtig durchzusteigen."

Denn Bottas' Wochenende ist ganz auf den Rennsonntag ausgerichtet: Eine Motorenstrafe wirft den Alfa-Romeo-Fahrer in der Startaufstellung zurück.

Er werde "ein paar Komponenten" an seinem Fahrzeug austauschen lassen, sagt Bottas. "Irgendwann wären die fällig geworden. Wir hielten Spa für eine gute Gelegenheit." Denn die belgische Rennstrecke gilt als ein Ort, an dem Überholen leichter zu bewerkstelligen ist als andernorts.

Doch dazu muss auch die Abstimmung passen. Bottas: "Hoffentlich kommen wir also sauber durch den Samstag, damit wir zumindest noch mit viel Sprit fahren können. Das fiel heute aufgrund des Regens unten durch."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.