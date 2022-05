"Ich liebe den Rennsport": Alonso denkt gar nicht erst ans Aufhören!

Audio-Player laden

"Ich liebe den Motorsport", sagt Fernando Alonso, der im Jahr 2021 mit Alpine in die Formel 1 zurückgekehrt ist. Der Spanier hat nach seiner Pause in der Königsklasse ab der Saison 2017 die Triple-Crown gejagt, die 24h von Le Mans gewonnen und am Indianapolis 500 teilgenommen. Der 40-Jährige blüht seit seinem Comeback in der Formel 1 so richtig auf und denkt gar nicht an einen Rücktritt.

"Ich fühle mich besser als die anderen", stellt Alonso klar, der mit den Franzosen seit dem Jahr 2021 saisonübergreifend bisher 83 Punkte gesammelt hat. "Wenn jemand kommt und mich mit seinen puren Fähigkeiten schlägt, ich nicht mehr so gut bei den Starts bin oder das Auto nicht mehr gut vorbereiten kann, wenn jemand auf der anderen Seite der Garage eine Sekunde schneller ist als ich und ich die Zeiten nicht mehr fahren kann, dann werde ich meine Hand heben."

Erst dann, so Alonso, wäre es für den Spanier an der Zeit, über eine andere Beschäftigung in seinem Leben nachzudenken. Der 40-Jährige ist heute aber noch heiß auf gute Ergebnisse und sieht keinen Grund, seine aktive Formel-1-Karriere zu beenden. "Moment fühle ich das Gegenteil", stellt Alonso klar, der in der Saison 2022 aber bisher in allen Rennen von seinem jungen Teamkollegen Esteban Ocon geschlagen wurde.

Alonso ist ein echtes Formel-1-Urgestein, das in seiner Karriere auf bisher 337 Starts, zwei WM-Titel, 32 Rennsiege und 98 Podiumsergebnisse kommt. Zuletzt stand der Spanier im Jahr 2021 in Katar auf dem Treppchen - das erste Mal seit 2014 in Ungarn. In der Saison 2022 wurde Alonso bisher vom Pech verfolgt, doch er glaubt, dass er das Ruder wieder herumreißen wird.

Mit seinen 40 Jahren ist Alonso der älteste Fahrer im Formel-1-Feld. Obwohl Alpine-Junioren wie der aktuelle Formel-2-Meister Oscar Piastri mit den Hufen scharren, um in die Königsklasse aufzurücken, will der Spanier weitermachen. Am Ende des Jahres wird Alonsos Vertrag auslaufen, doch der kann sich vorstellen, sein Arbeitspapier bei den Franzosen zu verlängern. Der 40-Jährige erwartet, dass die Weichen für seien Zukunft im Sommer gestellt werden.

