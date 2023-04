"Ich werde gehen": Lewis Hamilton möchte für Elon Musk ins Weltall

54 Jahre nach der ersten Landung von Menschen auf dem Mond träumt jetzt auch Formel-1-Superstar Lewis Hamilton davon, ins Weltall zu reisen. Und das ist mehr als reine Träumerei. Eigenen Angaben nach hat der 38-Jährige sogar schon erste Gespräche mit SpaceX-Chef Elon Musk geführt.

"Elon war in den vergangenen beiden Jahren jeweils auf meiner Party in Austin", wird Hamilton von 'Formula1.com' zitiert. "Ich habe da immer eine Dinnerparty, und bei der kommen alle möglichen Leute vorbei."

"Es ist gar nicht so einfach, mit so jemandem wie ihm zu sprechen. Sein Kopf ist so erweitert, auf so einem anderen Niveau, dass ich ganz nervös werde, wenn ich mit ihm spreche. Aber natürlich habe ich mit ihm darüber gesprochen, ob wir wirklich auf dem Mond gelandet sind und wo wir als nächstes hinreisen werden."

Musks Firma SpaceX ist eine von mehreren Organisationen, die gerade Reisen ins Weltall und vor allem bemannte Missionen auf andere Planeten planen. Im Rahmen der NASA-Artemis-Missionen sollen schon in wenigen Jahren wieder Menschen auf dem Mond landen. Musk selbst träumt indes sogar von einer bemannten Marsmission.

Auf die Frage, ob er selbst auch ins Weltall reisen möchte, antwortet Hamilton: "Ich werde gehen, ja. Irgendwann. Aber ich lasse zuerst anderen den Vortritt, denn diese Dinger neigen dazu, auf dem Weg nach oben zu explodieren."

Musks Firma SpaceX hat erst dieser Tage den ersten Start des neuen Starships durchgeführt. Die Rakete hob tatsächlich erfolgreich vom Boden ab, explodierte dann aber nach wenigen Minuten. Das Starship könnte ein neues Weltraumzeitalter eröffnen, hofft Musk, und als Basis für künftige Marsmissionen dienen.

Hamilton meint dazu augenzwinkernd: "Er (Musk; Anm. d. Red.) redet davon, auf den Mars zu fliegen. Ich wäre jedenfalls dazu bereit, ins Weltall zu fliegen. Jederzeit. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich sein Raumschiff fliegen würde. Aber ich denke, das ist alles automatisiert."

Die internationale Raumfahrt erlebt gerade einen Boom, und Musk, der reichste Mann der Welt, ist einer der treibenden Akteure des neuen Zeitalters. Musk gehören neben SpaceX unter anderem auch der Elektroautohersteller Tesla und der Kurznachrichtendienst Twitter.

Im Rahmen der Artemis-Missionen sollen erstmals auch eine Frau und eine dunkelhäutige Person auf dem Mond landen. Wer das sein wird, steht allerdings noch nicht fest.

Als Termin für die erste Mondlandung eines Menschen seit 1972 ist derzeit Ende 2024 geplant.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.