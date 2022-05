Im Bild: Die gebrochene Bremsscheibe, die Leclercs Monaco-Unfall verursachte

Audio-Player laden

Der Formel-1-WM-Führer Charles Leclerc sorgte am vergangenen Wochenende für Schlagzeilen, als er beim historischen Grand Prix von Monaco mit einem Ferrari 312B3 crashte. Der Monegasse absolvierte am Sonntag eine Demonstrationsfahrt im ehemaligen Ferrari von Niki Lauda aus dem Jahr 1974.

Nach einem unerwarteten Bremsversagen in seiner dritten Runde auf der Strecke geriet Leclerc ins Schleudern und schlug rückwärts in die Leitplanke der Rascasse ein, was den Heckflügel und weitere Teile des Ferrari 312B3 beschädigte.

Obwohl er wieder auf die Strecke gehen konnte, kam Leclerc schließlich mit Rauchschwaden aus dem Heck seines Autos auf der Hauptgeraden zum Stehen, bevor er ausstieg, um das Problem zu untersuchen.

Leclerc mit Glück im Unglück

Unmittelbar nach dem Zwischenfall stellte Leclerc klar, dass der Unfall nicht auf einen Fahrfehler zurückzuführen war, sondern auf ein Problem mit dem Auto. "Ich habe die Bremsen verloren! Ich habe die Bremsen verloren! Ich habe gebremst, aber das Pedal war hart und es ging bis in den Boden", sagt er.

"Ich hatte noch Glück, dass ich das Problem in diesem Moment hatte, denn an einer anderen Stelle wäre es nicht so gut gewesen. Das Problem ist, dass ich Angst bekommen habe, obwohl ich ganz normal in der Kurve angekommen bin."

Wie das exklusive Foto von Motorsport.com zeigt, scheint Leclercs Zwischenfall durch einen Totalausfall der vorderen linken Bremse verursacht worden zu sein. Das Bild, das kurz vor Leclercs Dreher aufgenommen wurde, zeigt eine zertrümmerte Bremsscheibe am Boden, nachdem sie sich aus dem vorderen linken Bremssattel gelöst hatte.

Da die linke Vorderseite des Autos keine Bremskraft mehr hatte, griffen nur die Bremsen auf der rechten Seite vollständig, wodurch Leclerc machtlos war, da der Ferrari beim Bremsen sofort nach rechts ausbrach und sich drehte.

Der 312B3, welchen der Ferrari-Pilot in Monaco fuhr, gehört der Firma Methuselah Racing mit Sitz in Köln, die von Mario Linke geleitet wird. Lauda fuhr den 312B3 im Jahr 1974, als er seine erste Saison für die Scuderia bestritt.

Im ersten Rennen für das Team in Argentinien wurde er Zweiter, während er beim Grand Prix von Spanien seinen ersten Sieg der Saison einfahren konnte. In diesem Jahr konnte er beim Grand Prix der Niederlande einen weiteren Sieg erringen.

