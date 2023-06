Im Detail: Das ist der neue Frontflügel von Ferrari in Österreich

Ferrari hat seinen Frontflügel für den Großen Preis von Österreich überarbeitet, um das verborgene Potenzial des SF-23 noch besser auszuschöpfen. Die Änderungen wurden bei einem Filmtag getestet, den Ferrari Anfang der Woche in Fiorano veranstaltete, wo der Formel-1-Wagen neben dem Hypercar eingesetzt wurde, das vor kurzem die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat.

Ein kluger Schachzug der Scuderia, denn im einzigen Freien Training auf dem Red-Bull-Ring haben die Teams weniger Zeit, um Teile zu testen, da es sich um einen Sprintevent handelt.

Die Änderungen, die Ferrari vorgenommen hat, sind recht umfangreich, konzentrieren sich aber vor allem auf den äußeren Teil des Flügels und die Endplatte, damit die Verwirbelungen des Vorderreifens etwas anders gehandhabt werden können.

Das hat auch den Vorteil, dass der Luftstrom hinter den Änderungen, die Ferrari in Spanien an den Seitenkästen und am Unterboden vorgenommen hat, verbessert wird.

Zu den Neuerungen in Österreich gehört auch eine komplette Überarbeitung der Endplatte, wobei an der Vorderkante ein abgerundetes Profil bevorzugt wurde, während die gesamte Oberfläche nun von der Mittellinie aus gewölbt ist.

Vergleich: Das äußere Leitblech an der Endplatte hat sich verändert Foto: Giorgio Piola

Der Abstand zwischen den einzelnen Elementen am Übergang von den Flaps zur Endplatte wurde ebenfalls vergrößert, während der Ausschnitt im unteren hinteren Viertel der Endplatte durch die Einführung eines inneren Leitblechs verändert wurde.

Dies ähnelt dem von Red Bull, Mercedes und Haas zu Beginn der Saison.

Gut zu sehen: Das innere Leitblech an der Endplatte Foto: Giorgio Piola

Das Leitblech an der Außenseite der Endplatte wurde komplett überarbeitet, wobei die S-förmige Variante zugunsten einer einfacheren Krümmung aufgegeben wurde. Diese Neugestaltung hatte auch zur Folge, dass dieses Leitelement im Vergleich zu seinem Vorgänger weiter von der Vorderkante der Endplatte abgerückt ist.

Auch im Bereich der Flaps wurden Änderungen vorgenommen: Die Sehnenlänge der oberen Elemente wurde verändert und ein Gurney-Flap wurde an der äußeren Hinterkante des oberen Flaps angebracht.

Ein näherer Blick auf den neuen Frontflügel Foto: Giorgio Piola

Eine subtile Änderung wurde auch an der Nase vorgenommen. Die Eitelkeitsblende liegt nun etwas unterhalb der Vorderkante des zweiten Elements des Frontflügels und nicht mehr direkt darauf, was auch zu einer Änderung der Form der Nasenspitze führt.

Mit Bildmaterial von Davide Cavazza.