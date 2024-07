Im Funkprotokoll: So hat sich Norris gegen McLarens Stallorder gewehrt

Mit dem Doppelsieg in Ungarn hat McLaren das Optimum aus dem Formel-1-Rennen in Budapest herausgeholt, doch ganz reibungslos verlief der Grand Prix aus Sicht des Teams nicht. Denn der erste Formel-1-Sieg von Oscar Piastri kam nicht ganz ohne Streitigkeiten zustande.

Denn McLaren ordnete den Sieg des Australiers teamintern an - sehr zum Frust von Lando Norris. Der Brite kam mittels eines Undercuts an seinem Teamkollegen vorbei, obwohl er zuvor das ganze Rennen seit dem Start hinter ihm lag.

McLaren wollte die alte Reihenfolge wieder herstellen, doch das passte Norris überhaupt nicht in den Kram. Er hatte natürlich kein Interesse daran, seinen möglichen zweiten Sieg seinem Teamkollegen zu überlassen.

Erst nach rundenlangen Überredungsversuchen ließ Norris Piastri vorbei - und das auf Start/Ziel sehr offensichtlich, indem er sich nur noch um die Strecke rollen ließ. Das Funkprotokoll zeigt das wahre Ausmaß der teaminternen Diskussionen zwischen Lando Norris und Renningenieur Williams Joseph sowie zwischen Oscar Piastri und seinem Renningenieur Tom Stallard.

Wir versuchen, das Funkprotokoll relativ chronologisch zu halten und dabei zwischen beiden Fahrer zu wechseln. Der Ausgangspunkt ist dabei der bevorstehende Reifenwechsel von Norris in Runde 46.

16:05 Uhr - Joseph: "Lando, der Abstand zu Hamilton und Leclerc beträgt 25,5. Wir werden an die Box kommen, um sie zu covern."

16:06 Uhr - Joseph: "Noch einmal, das Ziel ist nicht, einen Undercut gegen Oscar zu machen. Wir wollen im Fenster von Hamilton sein, der gerade durch die letzte Kurve fährt. Das Rennen ist noch lang, 24 Runden."

16:06 Uhr - Stallard: "Okay, Oscar. Lando ist an die Box gekommen, um sicherzustellen, dass er Hamilton covert. Wir werden die Situation managen. Beste Pace von dir jetzt, beste Pace."

16:06 Uhr - Stallard: "Oscar, wir versuchen, länger zu fahren, während wir vor Hamilton sind, um den Abstand zu Verstappen zu minimieren. Einfach beste Pace, kümmere dich nicht um Lando."

16:07 Uhr - Joseph: "Lass es sanft angehen, vor allem in den schnellen Kurven 4 und 11."

16:08 Uhr - Joseph: "Lando, es ist bereits passiert. Blau B6, rot A5. Achte auf die Reifen, sanfte Einführung, noch 23 Runden."

Während man Norris schon klar macht, dass er es nicht übertreiben soll, steht kurz darauf der Boxenstopp von Piastri auf dem Programm.

16:08 Uhr - Stallard: "Komm diese Runde rein, komm diese Runde rein."

16:09 Uhr - Stallard: "Okay, Oscar, du wirst ein paar Sekunden hinter Lando sein. Wir werden das managen. Bring den Reifen zum Laufen, kümmere dich nicht um Lando."

16:09 Uhr - Joseph: "Okay, Lando, Oscar ist gerade an der Box. Er wird wahrscheinlich genau hinter dir rauskommen. Wir würden gerne die Reihenfolge wieder umkehren, so wie es bequem für dich ist."

Es folgen immer wieder Ansagen an Norris, dass er nicht so schnell fahren soll, während man versucht, Piastri zu sagen, dass man die Situation schon managen wird.

16:11 Uhr - Joseph: "Lando, 21 Runden noch. Du hast aktuell die schnellste Runde, achte auf die Reifen."

16:13 Uhr - Stallard: "Okay, Oscar, wenn du hinter Lando bist, dann tauschen wir die Position, dann tauschen wir die Position. Aber wir wollen vermeiden, dass Lando viel Rundenzeit aufgeben muss."

16:13 Uhr - Joseph: "Lando, Kumpel, wir sind nicht zufrieden mit deinem Reifenmanagement. Noch 20 Runden."

16:14 Uhr - Joseph: "Lando, Funkcheck, bitte."

16:14 Uhr - Norris: "Ja, Lando klar."

16:14 Uhr - Joseph: "Okay, kannst du dann bitte in den Kurven 4 und 11 die Reifen schonen, bitte?"

16:16 Uhr - Joseph: "Danke, wir sind zufrieden mit diesem Niveau."

16:19 Uhr - Joseph: "Okay, Lando, Oscar liegt 3,8 hinter dir, dann Hamilton und Leclerc mit 12, und Max ist genau dahinter. Wir brauchen mehr Reifenmanagement von dir, bitte. Und wir wollen Oscar durchlassen."

16:19 Uhr - Norris: "Dann hättet ihr ihn als erstes reinholen sollen, oder?"

16:19 Uhr - Joseph: "Das ist egal."

16:19 Uhr - Norris: "Das ist es nicht. Für mich vielleicht nicht."

16:21 Uhr - Joseph: "Lando, wir denken immer noch, dass du die Reifen zu stark beanspruchst. Kurve 4 und Kurve 11, dazu die Hinterreifen am Ausgang Kurve 6, Kurve 9. Oscar 3,5. Ich weiß, dass du das Richtige tun wirst."

16:23 Uhr - Joseph: "Lando, Hiroshi ist besorgt wegen der Reifenenergie."

16:24 Uhr - Joseph: "Kurve 4, Kurve 11. Es wird langsam langweilig."

16:27 Uhr - Joseph: "Okay, Lando, noch zehn Runden. Wir glauben, dass beide Autos ihre Reifen zu stark beanspruchen. Erinnere dich an jedes einzelne Sonntagsmeeting, das wir haben."

16:27 Uhr - Norris: "Ja, dann sag ihm, dass er aufholen soll."

Zu der Zeit herrscht bei Piastri noch relative Stille am Funk, doch dann fragt der Australier doch einmal nach.

16:28 Uhr - Piastri: "Wann planen wir den Tausch?"

16:28 Uhr - Stallard: "Oscar, wir machen das gleich. Wir brauchen einfach die beste Pace von dir. Beste Pace für neun Runden."

Dann beginnen hitzigere Diskussionen zwischen Norris und seinem Ingenieur.

16:30 Uhr - Joseph: "Lando, er kann nicht aufholen. Du hast deinen Standpunkt deutlich gemacht, und es ist wirklich egal."

16:30 Uhr - Norris: "Er hat viel frischere Reifen. Ich hätte sowieso den Undercut versucht."

16:30 Uhr - Joseph: "Kumpel, wir haben zum Wohle des Teams in der Reihenfolge gestoppt."

16:30 Uhr - Norris: "Ich kämpfe hier um die Meisterschaft."

16:30 Uhr - Joseph: "Okay, ich versuche dich hier zu schützen. Ich verspreche, dass ich versuche, dich hier zu beschützen."

16:32 Uhr - Stallard: "Okay, bleib dran Oscar, bleib dran. Maximaler Fokus jetzt, beste Pace."

16:34 Uhr - Stallard: "Noch fünf Runden."

16:34 Uhr - Piastri: "Je länger wir warten, desto riskanter wird es."

16:34 Uhr - Stallard: "Verstanden, Oscar. Wir managen es."

16:34 Uhr - Joseph: "Lando, noch fünf Runden. Man gewinnt die Meisterschaft nicht alleine, sondern als Team. Du wirst Oscar brauchen und du wirst auch das Team brauchen."

16:36 Uhr - Joseph: "Lando, von hinten droht keine Gefahr. Hamilton ist 20,3 dahinter, dann Leclerc, dann Max. Wenn es jetzt ein Safety-Car gibt, dann wird das ziemlich unangenehm. Bitte tu es jetzt."

Und dann wird Norris auf Start/Ziel tatsächlich langsamer und lässt Piastri vorbei.

16:36 Uhr - Stallard: "Okay, noch drei Runden. Lando lässt dich durch."

Norris selbst war nach dem Manöver natürlich wenig begeistert.

16:37 Uhr - Norris: "Ja, du musst überhaupt nichts sagen."

Und so fahren beide McLaren schließlich ins Ziel. Während Piastri sein erstes Rennen gewinnt, wird Norris Zweiter. Nach der Zieldurchfahrt gehen beide noch einmal auf die Situation ein.

16:41 Uhr - Piastri: "Danke an alle, vielen Dank. Danke für die Koordination. Sorry, dass ich den Tausch etwas schmerzhafter gemacht habe als es sein musste. Aber danke dafür, ich weiß das zu schätzen. Gut gemacht. Maximale Punkte, wirklich gutes Wochenende, erster F1-Sieg, danke an alle, vielen Dank."

16:41 Uhr - Stallard: "Ja, gut gemacht, Oscar. Sehr gut, Kumpel."

16:42 Uhr - Norris: "Gut gemacht, guter Run, viele Punkte, guter Teamfortschritt, verdient."

16:42 Uhr - Joseph: "Wie wir heute Morgen gesagt haben, noch viele Möglichkeiten, Kumpel."