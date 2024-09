"Im Kampf gehalten": Wieso Carlos Sainz glaubt, dass Ferrari noch Chancen hat

Wer hätte das gedacht? Obwohl Ferrari in der ersten Saisonhälfte ein ziemliches Leistungsloch hatte, liegen die Italiener in der Konstrukteurswertung gerade einmal 39 Punkte hinter Spitzenreiter Red Bull zurück und haben damit in der zweiten Saisonhälfte noch alle Chancen, um den WM-Titel zu kämpfen!

Auch Carlos Sainz zeigte sich überrascht, dass Ferrari trotz der Schwierigkeiten, mit denen das Team seit dem Sieg in Monaco zu kämpfen hatte, noch realistische Aussichten auf den WM-Titel hat. "Ja, ich bin überrascht, denn ich weiß nicht, wie viele Rennen zwischen Monaco und Monza lagen, aber es ist vielleicht ein Drittel der Saison", gibt der Spanier zu.

"Wir hatten ein starkes erstes Drittel, ein schlechtes zweites Drittel und jetzt sind wir im letzten Drittel der Saison. Wir hatten eine schlechte Mitte der Saison, aber wir sind immer noch im Kampf", glaubt Sainz an eine Rückkehr der Italiener in die Entscheidung um die Weltmeisterschaft.

"Immer das Maximum herausgeholt"

Dabei spielte vor allem die Rennstrategie eine Rolle, bei der Ferrari aus mittelmäßigem Material das bestmögliche Ergebnis herausholte. "Das zeigt, wie weit dieses Team gekommen ist, wenn es darum geht, gute Leistungen zu bringen und Punkte zu holen, auch wenn das Auto nicht so gut funktioniert wie zu Beginn der Saison oder wie in Monza", erinnert Sainz.

Carlos Sainz ist stolz auf die Leistungen von Ferrari

Foto: Pirelli

"Und das hat uns im Kampf gehalten", ist der 30-Jährige überzeugt. "Ich denke, dass beide Fahrer eine gute Leistung zeigen, und dass wir beide sehr konstant sind. Wir sind immer Seite an Seite, wir helfen uns immer gegenseitig, wir holen immer Punkte, wir holen beide das Maximum aus dem Auto heraus."

"Ich denke, wir hatten ein solides Jahr und das hat uns in einer schwierigen Saison mit gutem Rennmanagement durch das Team und guter Rennleistung durch das Team und die Fahrer im Kampf gehalten. Mal sehen, ob wir jetzt die gleiche Leistung wie in Monza und Monaco abrufen können und weiterhin so gut abschneiden."

Der nächste Ferrari-Sieg in Baku?

Auch in Baku scheint Ferrari nicht chancenlos zu sein. "Ich denke, das ist eine Strecke, auf der unser Auto gut funktionieren könnte", hofft der 30-Jährige. "Wir waren hier in der Vergangenheit schnell. Ich glaube, Charles hat hier die letzten vier Poles geholt."

Ähnlich wie in Singapur, wo Sainz im Vorjahr triumphierte, verfügt der Stadtkurs in Baku über viele langsame 90-Grad-Kurven. Das sollte dem Ferrari SF-24 entgegenkommen. "Es könnte also eine gute Gelegenheit sein, ein weiteres Rennen zu gewinnen oder auf dem Podium zu stehen. Wir werden versuchen, das zu schaffen."

Zuletzt feierte Ferrari ausgerechnet beim Heimspiel in Italien sogar einen Sieg durch Charles Leclerc. "Ja, das gibt uns einen guten Lauf, aber gleichzeitig ist es vielleicht ein falscher Lauf, denn wenn du nach Austin zurückkommst und das Auto ist so wie in Zandvoort, dann fehlt dir etwas", ahnt Sainz, dass die aktuelle Performance kein Selbstläufer ist.

Ergebnisse sind "unmöglich vorherzusagen"

"Ich werde von Rennen zu Rennen gehen und sehen, wohin uns das führt", erklärt der Spanier, der in diesem Jahr ebenfalls schon siegreich war, seine Taktik für die zweite Saisonhälfte. "Wenn wir nur ein Zehntel auseinanderliegen, ist es unmöglich vorherzusagen, wo wir sein werden. Entweder ist man ein Zehntel vorne oder ein Zehntel hinten."

"Es ist unmöglich, das zu wissen", erklärt Sainz, der weiß, dass die zweite Saisonhälfte nicht vorhersehbar ist. "Man muss von Rennen zu Rennen gehen und versuchen, das Beste aus den Strecken herauszuholen, die einem vielleicht etwas besser liegen. Und dann werden wir sehen, wo wir am Ende des Jahres stehen."