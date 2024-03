Im Krankenhaus: Carlos Sainz verpasst Grand Prix von Saudi-Arabien!

Knalleffekt bei Ferrari: Carlos Sainz, zuletzt beim Saisonauftakt in Bahrain noch als Dritter auf dem Podium, fällt beim Grand Prix von Saudi-Arabien in Dschidda aus und wird durch den erst 18-jährigen Briten Oliver Bearman ersetzt.

Sainz, 29, leidet an einer Blinddarmentzündung und kann aufgrund seines gesundheitlichen Zustands, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eher verschlechtert als verbessert hat, weder das Qualifying noch das Rennen bestreiten. Das hat das Ferrari-Team am Freitag inzwischen auch offiziell bestätigt.

Sainz hatte am Mittwoch alle Medientermine abgesagt und schon am Donnerstag erklärt, er fühle sich "krank" und die letzten 24 Stunden seien gesundheitlich "hart und schwierig" für ihn gewesen. Im Freien Training sei er nicht ans Limit gegangen.

Am Ende belegte er trotzdem den siebten Platz, nach 50 Runden.

"Hoffentlich", sagte er am Donnerstagabend, "fühle ich mich morgen besser, auch wenn ich wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent sein werde. Aber wenn ich mich besser fühle als heute, kann ich näher ans Limit gehen und einen ordentlichen Samstag abliefern."

Eine Hoffnung, die sich zerschlagen hat. Inzwischen musste er aufgrund seines Gesundheitszustands sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Ferrari-Auskunft muss er dort operiert werden.

Sainz hofft nun, möglichst rasch wieder gesund zu werden, um beim nächsten Rennen, dem Grand Prix von Australien in Melbourne am 24. März, wieder an den Start gehen zu können.

Ferrari hat im hauseigenen Kader drei Ersatzfahrer für die Formel-1-Saison 2024: Antonio Giovinazzi, den amtierenden Le-Mans-Sieger, sowie die beiden Junioren Robert Schwarzman und Oliver Bearman.

Ersetzt wird Sainz durch Bearman (Hier geht's zu seinem Werdegang!), für den an diesem Wochenende eigentlich ein Start für das Prema-Team in der Formel 2 vorgesehen war. Doch das Reglement lässt ein gleichzeitiges Antreten in der Formel 2 und der Formel 1 nicht zu, sodass Bearman nur für Ferrari, aber nicht für Prema fahren kann.

"Die Ferrari-Familie wünscht Carlos eine rasche Genesung", heißt es in einem Statement der Scuderia auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.