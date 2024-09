Im Medical Center: So haben Perez und Sainz den Baku-Crash ausgewertet

Carlos Sainz hat verraten, wie er kurz nach dem Unfall in der vorletzten Runde des Großen Preises von Aserbaidschan mit Sergio Perez 20 Minuten im medizinischen Zentrum verbrachte. Die beiden hatten sich in Baku ein Duell um einen Platz auf dem Podium geliefert, als sie in Kurve zwei zusammenstießen und beide Fahrer in der Mauer landeten.

Sainz hatte versucht, seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc zu überholen, der mit seinen Hinterreifen zu kämpfen hatte, während Perez ein starkes Rennen fuhr, nachdem er in seinem Red Bull eine Reihe von mäßigen Leistungen gezeigt hatte. Die Rennkommissare stuften den Vorfall schließlich als Rennunfall ein.

Sainz ärgert sich: Hätten beide auf dem Podium sein müssen

Sainz erklärt: "Wir saßen 20 Minuten lang unbeholfen nebeneinander im medizinischen Zentrum, beide mit einem Herzfrequenzmonitor und der Kontrolle unserer Vitalwerte. Wir sahen uns an und sagten: 'Kumpel, was zum Teufel ist da passiert?' Und ich sagte: 'Ich weiß es nicht. Aber ich verspreche, dass ich dir nichts Schlimmes angetan habe, Checo. Ich habe dich nicht abgedrängt. Ich habe nichts getan.'"

"Wir hatten diesen Dialog und versuchten zu analysieren, was passiert war. Und plötzlich, nach diesen 20 Minuten, sagten wir uns: 'Dieser Sport ist manchmal so scheiße. Wie können wir hier sein und das Podium verpassen?' Wir hatten das Podium zum Greifen nah."

"Charles ist auf seinen harten Reifen da draußen gestorben. Wahrscheinlich wollten wir beide auf ihn losgehen. Und wir saßen beide da und dachten: 'Wie um alles in der Welt haben wir es geschafft, nicht auf dem Podium zu stehen?' Denn es war ein Podium in Sicht. Und am Ende haben wir darüber gescherzt, also sind wir uns nicht böse."

Perez: Haben es beide "vermasselt"

Perez schließt sich den Worten des Spaniers an. "Nachdem wir unsere Helme abgenommen hatten, wurde uns klar, dass wir es beide vermasselt hatten und dass es wirklich enttäuschend war, ein Rennen so zu beenden", sagt er. "Wir waren im medizinischen Zentrum und sie untersuchten uns, es ging uns beiden gut und wir wollten beide so schnell wie möglich weg, weil wir beide sehr, sehr traurig über das Ergebnis waren."

"Es liegt hinter uns, und ich hoffe wirklich, dass wir beide einen starken Saisonabschluss haben werden. Ich denke, es waren einfach die falschen Schritte zur falschen Zeit, und ich denke, es ist im Moment einfach irrelevant, wer die Schuld trägt."

"Ich denke, dass wir am Ende beide mit null Punkten dastanden, was unseren Teams sehr geschadet hat, und wir haben uns darüber unterhalten, und wir dachten, dass wir unter dem Schaden, den wir erlitten haben, besonders Charles, der so sehr zu kämpfen hatte, am Ende auf dem Podium hätten stehen müssen, aber das taten wir nicht. Aber das ist jetzt irrelevant, lasst uns das Blatt wenden."

Perez klärt Helm-Szene mit Sainz auf

Eine Kameraaufnahme von Perez zeigte, wie der Mexikaner auf Sainz zukam, nachdem er aus seinem angeschlagenen Red Bull gestiegen war und offenbar den Helm des Ferrari-Piloten touchierte. Perez wurde in den sozialen Medien heftig kritisiert, als der Clip die Runde machte, aber Sainz sagt, er könne sich nicht an den Vorfall erinnern.

"Ich habe mich mit Carlos unterhalten, als er nach unten schaute, und ich habe mit ihm geredet, ich habe seinen Kopf nicht gestoßen", so Perez. "Auf dem Video sieht es schlimmer aus, als es ist. Carlos ist einer meiner besten Kumpel in der Fahrergruppe, also ist die letzte Person, mit der ich gerne zusammengekommen wäre."

"Soziale Medien können in dieser Hinsicht manchmal sehr giftig sein, also ist es am besten, sich davon fernzuhalten, denn meistens kennen die Leute nicht genau die Wahrheit, und die Wahrheit ist, dass wir beide extrem enttäuscht waren."