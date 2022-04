Im Porträt: Formel-1-Rennleiter Niels Wittich

Audio-Player laden

Zur Saison 2022 hat die Formel 1 zwei neue Rennleiter bekommen. Einer davon ist Niels Wittich aus Deutschland. In diesem Beitrag beschreiben wir seinen bisherigen Werdegang im Motorsport und verweisen auf seine früheren Tätigkeiten für den Automobil-Weltverband (FIA).

Denn die Formel 1 ist nicht Wittichs erste Station als Rennleiter: 2021 hat er eine Saison lang die DTM betreut, war davor sieben Jahre lang Rennleiter im GT-Masters und 2016/17 in gleicher Funktion für die Formel E tätig gewesen.

Parallel dazu übte Wittich immer wieder Stellvertreter-Funktionen aus und war unterstützend in der Rennleitung aktiv, so zum Beispiel in der Formel 1, in der Formel E und auch in der DTM.

Niels Wittich: Erste Rennleiter-Rolle im Jahr 2009

Erstmals als Rennleiter in Erscheinung getreten ist Wittich 2009 beim Volkswagen-Scirocco-Cup. Sein Debüt als Rennleiter für eine internationale Motorsport-Serie hat er 2015 in Monza bei der Formel 2 gegeben.

Seit Dezember 2021 firmiert Wittich als Sportlicher Leiter im Bereich Formelsport beim Automobil-Weltverband. Zu seinen Aufgaben zählt unter anderem das Inspizieren von Rennstrecken, also die Abnahme der Kurse im Auftrag des Weltverbands - was Wittich allerdings schon seit Jahren macht.

Niels Wittich: Erste Motorsport-Kontakte im Jahr 2000

Wittich stammt aus Erlensee bei Frankfurt in Deutschland. Nach dem Bauingenieurs-Studium an der Technischen Universität in Darmstadt und der Fachhochschule Frankfurt kam er über seinen Arbeitgeber und den Deutschen Motorsport-Bund (DMSB) im Jahr 2000 erstmals beruflich mit dem Motorsport in Kontakt, im Rahmen der DTM.

Die beiden Formel-1-Rennleiter 2022: Eduardo Freitas und Niels Wittich (von links) Foto: Motorsport Images

Es folgte die Weiterentwicklung zum Technischen Kommissar, schließlich der Schritt hin zur Übernahme der Rennleiter-Tätigkeit, die Wittich bis heute ausübt. In der Formel 1 teilt er sich diese Aufgabe in der Saison 2022 mit dem Portugiesen Eduardo Freitas, ist also nicht an jedem Grand-Prix-Wochenende im Einsatz. Geplant sind jeweils zwei Events als Rennleiter gefolgt von zwei Events als Stellvertreter.

Unterstützt werden Wittich und Freitas in der Saison 2022 unter anderem durch die langjährigen Rennleitungsmitarbeiter Herbie Blash und Colin Haywood. Beide wurden dazu aus dem Ruhestand zurückgeholt.

Übersicht: Niels Wittich als Formel-1-Rennleiter 2022

Sachir (Bahrain), 1. Saisonrennen

Dschidda (Saudi-Arabien), 2. Saisonrennen

