Immer mehr Straßenkurse im Formel-1-Kalender? Was dahinter steckt

Die Verlegung des Grands Prix von Spanien auf einen Stadtkurs in Madrid hat nicht jeden in Begeisterungsstürme versetzt. Aber wie berechtigt sind die Bedenken der Fans angesichts der wachsenden Zahl von Straßenkursen in der Formel 1?

Denn die vorherrschende Reaktion in den sozialen Medien nach der Ankündigung der Formel 1, dass der spanische Grand Prix von seinem langjährigen Austragungsort Barcelona wegziehen würde, lautete: "Nicht noch ein Stadtkurs!"

Während sich die Zukunft Barcelonas in der Schwebe befindet, wird die Veranstaltung ab 2026 auf einem neuen Hybrid-Straßenkurs in Madrid stattfinden, der auf dem IFEMA-Messegelände in der Nähe des Barajas-Flughafens lokalisiert ist und damit viel näher am Stadtzentrum liegt als sein katalanisches Pendant.

Der kurvenreiche Streckenplan, der einige eigens dafür angelegte Abschnitte mit Hochgeschwindigkeitskurven sowie ein typisches Stop-and-Go-Straßenlayout enthält, trug jedoch wenig dazu bei, das Vertrauen der vielen verärgerten Fans zu stärken.

Sie haben das Gefühl, dass sich die Formel 1 zu sehr von ihren geliebten traditionellen, permanenten Austragungsorten weg bewegt hin zu weniger stimmungsvollen Stadtkursen. In den letzten Jahren sind mehrere Straßenkurse in den Kalender aufgenommen worden, darunter solche wie Baku, Dschidda und Las Vegas.

Bei anderen Strecken wie Miami handelt es sich technisch gesehen nicht um Straßenkurse, aber sie befinden sich in so dichten Ballungsgebieten, dass die Streckendesigner durch die beengte Umgebung eingeschränkt sind - so auch in Madrid.

Man kann sich darüber streiten, aber wenn man sich den diesjährigen Kalender ansieht, können sieben der 24 Austragungsorte als eine Art Straßenkurs eingestuft werden: Dschidda, Melbourne, Miami, Monaco, Baku, Singapur und Las Vegas.

Sie alle passen in die Strategie von Liberty Media, pulsierende Städte anzusteuern, die es den Fans erleichtern, die Austragungsorte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und der vorhandenen Infrastruktur zu erreichen, während sie gleichzeitig den Teams und Sponsoren attraktivere Hospitality-Optionen bieten.

Straßenkurse mit ihren engen 90-Grad-Kurven sprechen weder die Fantasie der Fans noch die der Fahrer in gleichem Maße an wie Eau Rouge, Stowe oder 130R, und sie bringen auch nicht das Beste aus den Formel-1-Autos der aktuellen Ära heraus.

Der Rummel um das letztlich erfolgreiche Formel-1-Debüt in Las Vegas hat die Puristen nicht umgestimmt und wird es wohl auch nie tun. Und der unverhohlene Wunsch von Liberty Media, 24 Super-Bowl-ähnliche Events zu veranstalten, gibt ihrem Gefühl der Beunruhigung nur noch weiteren Auftrieb.

Sie umtreibt die Sorge, dass die Monzas, Spas und Suzukas der Welt irgendwann Mailand, Brüssel oder Osaka Platz machen müssen, wobei letzteres tatsächlich als heißer Kandidat für die Austragung eines Rennens in der Zukunft gehandelt wird.

Doch Beobachtungen aus Insiderkreisen legen nahe, dass sich die Formel 1 durchaus der Notwendigkeit bewusst ist, ihr empfindliches Gleichgewicht zwischen festen Austragungsorten und Straßenkursen - und zwischen Tradition und Kommerz - zu wahren.

Und auch wenn der Fokus auf großen Metropolen liegt, bedeutet das nicht, dass sich jeder neue Austragungsort in oder nahe einer Innenstadt befinden muss, solange der Zugang für die Fans und die Einrichtungen dem Standard angepasst sind.

Ein Beispiel dafür ist Zandvoort. Die Strecke ist zwar weit weg vom Zentrum Amsterdams, verfügt aber über eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Zandvoorts südlicher Nachbar Spa-Francorchamps hat sich zuletzt massiv verbessert, nachdem es in die Jahre gekommen war, und bietet nun viel bessere Faneinrichtungen und Unterhaltungspakete, auch wenn die Transportmöglichkeiten weiter begrenzt sind.

Monza ist der nächste Ort, der der Liberty-Philosophie folgt und die lange Zeit unzureichende Infrastruktur des historischen Austragungsortes erneuert, um seinen Platz im Rennkalender zu sichern und gleichzeitig seine Nachhaltigkeitsbemühungen vor dem Hintergrund der Klimaziele für 2030 zu verstärken.

Die Formel 1 scheint bereit zu sein, mit den Veranstaltern dieser traditionellen, bei den Fans beliebten Austragungsorte zusammenzuarbeiten, damit sie sich der Vision von einem Grand Prix des 21. Jahrhunderts nähern. Das könnte die Zuversicht darin stärken, dass der Sport diese Orte nicht ganz aufgeben wird.

Letztendlich wird erst die Zukunft zeigen, ob die Formel 1 diesem Gleichgewicht treu bleiben wird - genauso wie wir abwarten müssen, ob Madrid die Action auf der Strecke bieten kann, die Las Vegas nach anfänglichen Rückschlägen zu einigem Wohlwollen verholfen hat und die Barcelona seit Jahren vermissen lässt.

Auch wenn die überwiegend alarmierten Reaktionen auf den Umzug der Formel 1 nach Madrid eine Warnung sein sollten, scheint es daher verfrüht, die Dinge schwarzzusehen.

