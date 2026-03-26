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Ist Suzuka unter dem neuen Reglement noch die fahrerische Herausforderung von früher? Die Änderung im Qualifying geht zumindest in die richtige Richtung

Filip Cleeren
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Immer noch aufregend oder kastriert: Was die Fahrer über Suzuka sagen

Suzuka gilt als Fahrerstrecke, aber ist sie das mit den neuen Regeln immer noch?

Foto: LAT Images

Die FIA nutzt einen ihrer Hebel, um dem Qualifying wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Unabhängig von diesen Korrekturen sind die Fahrer jedoch der Meinung, dass Suzuka nach wie vor eine der größten Herausforderungen im Rennkalender bleibt.

Im Vorfeld des Wochenendes reduzierte die FIA die maximal erlaubte rekuperierbare Energiemenge pro Runde im Qualifying von neun auf acht Megajoule. Man geht davon aus, dass dies das sogenannte "Super-Clipping" - also das Rückgewinnen von Energie bei Vollgas - sowie das "Lift and Coast" auf den Geraden von Suzuka deutlich verringert.

Das würde sich direkt auf die Kurvengeschwindigkeiten in den berühmten Passagen wie der 130R, der Degner-Kurve und den "Esses" auswirken.

Es wird erwartet, dass die Maßnahme die Gesamtrundenzeit nur geringfügig beeinflusst. Daher wurde der Schritt von den Fahrern begrüßt, die zuletzt frustriert darüber waren, wie weit sich die Qualifying-Sessions der Generation 2026 von dem puren Test für Mensch und Maschine entfernt hatten, der sie eigentlich sein sollten.

"Nach dem, was ich gesehen habe, hilft es ein wenig dabei, dieses Lift and Coast und das Super-Clipping zu reduzieren, aber ganz verschwinden wird es nicht. Es ist also nicht so, dass das Thema komplett vom Tisch ist", sagt Audi-Pilot Gabriel Bortoleto.

"Es ist vielleicht nicht der ganz große Wurf, aber ich denke, jeder versucht gerade, dieses Problem zu lösen. Es wird jetzt wohl wieder mehr darum gehen, wie man die Energie durch die Esses managt, um sie dann auf den Geraden einzusetzen - so in der Art."

"Aber Leute, versteht mich nicht falsch: Wir fahren hier keine Schrottkisten, das sind immer noch Raketen. Wir haben massiven Abtrieb, auch wenn es nicht mehr so viel ist wie im letzten Jahr. Die Leistungsentfaltung des Motors ist zwar anders, aber es ist immer noch ein extrem schnelles Auto. Es macht also definitiv Spaß, in Suzuka zu fahren", so der Brasilianer.

Ocon: Degner wird weiterhin nicht einfach

Esteban Ocon (Haas) deutet an, dass die Regelanpassung bei seinem Ferrari-Motor zumindest das Lift and Coast überflüssig machen würde. Er glaubt, dass der geringere Abtrieb und das niedrigere Grip-Niveau der 2026er-Autos dazu führen, dass der berühmte Degner-Komplex weiterhin Mut erfordert.

"Wir kommen zwar recht langsam in die Kurve, aber man will zwischen den kurzen Geraden trotzdem nicht zu viel Energie entladen und sie verschwenden", erklärt der Franzose. "Mit diesen Autos ist es also immer noch eine Frage des Mutes."

"Glaubt bloß nicht, dass wir so langsam ankommen, dass die Kurven einfach werden. Das wird absolut nicht der Fall sein, denn der Motor schiebt massiv an und gleichzeitig ist der Grip deutlich geringer als im letzten Jahr."

Leclerc: Kurve 8 und 9 im Simulator keine Kurve mehr

Für Charles Leclerc waren die Simulatortests, die noch vor den Änderungen vorgenommen wurden, wenig erfreulich: "Mein Feedback war, dass es extrem schade für die Kurven 8 und 9 wäre - und auch für andere Passagen, die keine echten Kurven mehr waren, in denen man pusht, sondern nur noch eine Frage des Energiemanagements."

"Die Änderungen, die seither vorgenommen wurden, gehen jedoch in die richtige Richtung", sagt der Ferrari-Pilot. "Ich hoffe, dass sie den Charakter dieser Kurven zurückbringen, denn genau das macht Suzuka so speziell und sorgt für den Fahrspaß. Das dürfen wir nicht verlieren, besonders im Qualifying, wenn man das Auto wirklich ans Limit bringt. Ich hoffe sehr, dass wir das morgen im Auto spüren werden."

Der amtierende Weltmeister Lando Norris sagt, Suzuka sei ohnehin "fantastisch zu fahren". "Diese Strecke kriegt man nicht kaputt. Ich glaube nicht, dass man diesen Kurs jemals ruinieren kann. Wird es so spektakulär sein wie früher? Ich denke nicht. Das wird es nicht. Aber es ist trotzdem eine unglaubliche Strecke."

"Es wird sicher Stellen geben, die einfach nicht mehr ganz so spektakulär sind. In der Spoon-Kurve wird das System anfangen zu drosseln. Das ist eine der schnellsten Kurven. Letztes Jahr musste ich am Eingang der Spoon nicht einmal bremsen."

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