"Immer noch verliebt": Romain Grosjean denkt nicht an Formel-1-Abgang

Für 2020 hat sich Romain Grosjean noch einmal an sein Haas-Cockpit klammern können, auch wenn der Rennstall fortgeschrittene Gespräche mit Nico Hülkenberg geführt hatte. Doch wie es nach der Saison mit dem Franzosen weitergeht, steht noch in den Sternen. "Wir machen dieses Jahr und sehen dann, wie es läuft", sagt er gegenüber 'Motorsport.com'.

An einen Abschied aus der Formel 1 denkt der 33-Jährige aber noch lange nicht: "Im Moment fühle ich mich nicht so, dass ich die Formel 1 verlassen möchte, selbst wenn es frustrierend ist, selbst wenn es unfair ist und selbst wenn du manchmal mit dem Gedanken nach Hause gehst, dass du lieber woanders fahren möchtest, um eine Chance auf den Sieg zu haben."

Dieses Gefühl hat Grosjean in der Königsklasse nämlich schon länger nicht mehr erlebt. Zehnmal stand er in seiner Formel-1-Karriere auf dem Podest, das letzte Mal ist aber schon lange her: 2015 mit Lotus. Seit seinem Wechsel zu Neueinsteiger Haas ein Jahr später fährt er maximal um einen Platz in den Punkten - und selbst das gelang ihm zuletzt seltener: 2019 nur dreimal.

Trotzdem ist er "immer noch zu sehr in die Formel 1 verliebt", wie er sagt. "Ich liebe sie. Ich möchte zu den Rennen fahren. Ich kann es schon jetzt kaum abwarten, im Flugzeug nach Australien zu sitzen und die Saison zu beginnen."

Allerdings ist ihm auch bewusst, dass sich das schnell ändern kann. "Wir werden sehen, wie es läuft. An einem Tag magst du Mozzarella und zwei Jahre später magst du es nicht mehr - oder umgekehrt."

Mit Bildmaterial von LAT.