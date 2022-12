In Albons Fußstapfen: Wird dieser Thailänder der neue Star bei Red Bull?

Audio-Player laden

Thailand kann sich vielleicht nicht mit einer reichen Geschichte auf den höchsten Ebenen des Motorsports rühmen, aber seit seinem Formel-1-Debüt im Jahr 2019 trägt Alex Albon dazu bei, das zu ändern.

Mit seiner Arbeit abseits der Rennstrecke in einem Waisenhaus leistet er einen Beitrag, das Leben der Bedürftigen in Thailand zu verbessern, aber auch seine Bemühungen in der Formel 1 sind eine Quelle der Inspiration.

Enzo Tarnvanichkul ist zwar erst 13 Jahre alt, aber seine Leistungen machen ihn schon jetzt zu einem Star für die Zukunft. In diesem Jahr gewann er die FIA-OK-Junior-Karting-Weltmeisterschaft und wurde damit nach Albon der zweite thailändische Karting-Weltmeister.

Er schaffte es auf die harte Tour, indem er sich nach einem Crash im Super Heat zurückkämpfte und im Finale vom sechsten Startplatz aus den Sieg holte. "Ich habe einfach alles gegeben und natürlich versucht, mein Land so gut wie möglich zu vertreten", sagte Tarnvanichkul, bevor er bei der FIA-Preisverleihung Anfang des Monats die OKJ-Trophäe in Empfang nahm.

Tarnvanichkul: "Alex ist das Maß aller Dinge"

"Ich glaube, ich war der einzige thailändische Fahrer im Finale um die Weltmeisterschaft. Wie Alex habe ich versucht, mein Bestes zu geben, und am Ende habe ich das beste Ergebnis erzielt, auf das ich hoffen konnte."

Albon war schon immer sehr stolz auf seine thailändischen Wurzeln, und das Gleiche gilt für Tarnvanichkul, der sagt, er wolle "in die Fußstapfen der Leute treten, die dich auf deinem Weg inspiriert haben, wie Alex", indem er die Flagge zeigt.

"Ich denke, wenn man sein Land vertritt, das nicht so viel Erfolg hatte wie andere Länder, setzt man sich selbst ein bisschen mehr unter Druck", sagt er. "Man will etwas für sein Land leisten und es auf die beste Art und Weise repräsentieren, um sich selbst und sein Land stolz zu machen."

"Ich denke, Alex ist das Maß aller Dinge. Er ist derjenige, der es in der Formel 1 bisher am weitesten gebracht hat, der Thailänder ist, und er ist derjenige, den es zu schlagen gilt."

Nach Sieg bei Kart-WM Verpflichtung von Red Bull

Der Gewinn des OKJ-Titels trägt dazu bei, Tarnvanichkul als Star der Zukunft zu etablieren und ebnete ihm den Weg, Albons Beispiel auf andere Weise zu folgen, nämlich durch die Aufnahme in das Red-Bull-Juniorprogramm für 2023.

Obwohl sich die Unterstützung von Red Bull eher auf diejenigen konzentriert, die weiter oben auf der Leiter der Einsitzerfahrzeuge stehen und sich der Formel 1 nähern, verfolgt der Juniorchef von Red Bull, Helmut Marko, auch die Entwicklungen im Kartsport.

Max Verstappens beeindruckende Kart-Kampagne 2013 bedeutete, dass Red Bull bereits in der Lage war, ihn unter seine Fittiche zu nehmen, als er im darauffolgenden Jahr in die Formel 1 aufstieg, und ihn nach nur einer Saison zum jüngsten Fahrer der Formel 1 zu machen.

Tarnvanichkul: Red-Bull-Logo bedeutet mehr Druck

"Es ist eine sehr prestigeträchtige Akademie, viele Fahrer, die dort waren, haben es in die Formel 1 geschafft", sagt Tarnvanichkul. "Wenn man in eine so berühmte Akademie eintritt, ist man zunächst einmal sehr glücklich darüber, aber dann denkt man an die Ergebnisse und setzt sich selbst ein wenig unter Druck."

"Wir versuchen, zu gewinnen. Wir gehen alle auf die Rennstrecke und versuchen zu gewinnen, das macht zusätzlichen Druck. Wenn man eine Firma wie Red Bull auf dem Auto hat, macht das alles noch mehr Spaß, und man setzt sich selbst ein bisschen mehr unter Druck, sie auch zu repräsentieren."

Marko ist dafür bekannt, dass er von den Fahrern in seinem Nachwuchskader nur das Beste erwartet, aber Tarnvanichkul hatte bei ihren Treffen vor seiner Unterschrift einen herzlichen ersten Eindruck gewonnen.

Max Verstappen: "Helmut ist sehr aufgeregt"

"Er ist ein erstaunlicher Mensch", sagt der Thailänder. "Ich denke, dass er während seiner gesamten Karriere, er ist in der Formel 1 und in Le Mans gefahren, ein erstaunlicher Mensch ist, und ein sehr inspirierender Charakter, wenn man ihn persönlich trifft. Manchmal kann das Fernsehen täuschen, aber wenn man ihn wirklich trifft, ist das etwas Besonderes und ein ganz besonderes Gefühl."

Markos Begeisterung über Tarnvanichkuls Potenzial wurde bereits Verstappen gegenüber zum Ausdruck gebracht, der bei der Übergabe der Kart-Trophäen bei der FIA-Gala anwesend war.

"Ich habe schon viel Gutes über ihn gehört, diese [Trophäe] spricht schon für sich", sagt Verstappen. "Helmut ist sehr aufgeregt, also freue ich mich darauf, ihn im Team zu sehen und zu erleben, was er in den kommenden Jahren erreichen kann."

