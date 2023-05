In Bildern: Die Formel 1 vor zehn, 20, 30, 40 und 50 Jahren

Turbo-Hybrid-Motoren mit sechs Zylindern, Halo-Cockpitschutz und niedrige Nasen: Das ist die moderne Formel 1, wie sie in der Saison 2023 auf die Rennstrecke geht. Doch so sah die Formel 1 nicht immer aus. Das zeigen die Bilder in unseren Fotostrecken, mit denen wir auf die Formel-1-Vergangenheit zurückblicken.

Unser Vorgehen dabei: Wir gehen jeweils um zehn Jahre zurück und schauen uns an, welche Fahrer und Teams zu dieser Zeit aktiv waren. Wir treffen in dieser Reihe also auf die Protagonisten der Jahre 2013, 2003, 1993, 1983 und 1973 und erhalten einen Eindruck davon, wie die Formel 1 jeweils ausgesehen hat.

2013 etwa ist ein markantes Jahr: Es ist die Saison vor der Einführung der V6-Turbomotoren, wie sie bis heute im Einsatz sind, noch mit ausladenden Frontflügeln und schmalen, aber hohen Heckflügeln.

Auch 2003 ist vielen Fans noch gut in Erinnerung: Michael Schumacher ist noch aktiv, die Formel 1 rollt auf Rillenreifen und einige Teams, die damals aktiv sind, gibt es längst nicht mehr.

Im Jahr 1993 sind wir (noch) mittendrin in einer Phase, in der englische Rennställe die Formel 1 dominieren. Es ist zugleich das letzte Jahr mit ausgeklügelter Technik in den Rennautos: Ein Jahr später zum Beispiel ist die aktive Radaufhängung, die Williams perfektioniert hat, nicht mehr erlaubt.

1983 markiert den Beginn des ersten Turbo-Zeitalters der Formel-1-Geschichte, weil mehr und mehr Teams den Umstieg weg von Saugmotoren wagen. Bernie Ecclestone, der damals bereits die Geschicke der Rennserie leitet, ist zu dieser Zeit noch als Teamchef von Brabham tätig.

Die Saison 1973 ist die letzte von Weltmeister Jackie Stewart. Er tritt nach dem tödlichen Unfall seines Tyrrell-Teamkollegen Francois Cevert zurück. Mit Roger Williamson stirbt ein weiterer Formel-1-Fahrer bei einem Zwischenfall auf der Rennstrecke. Und erstmals überhaupt wird ein Safety-Car eingesetzt.

All das bildet den Rahmen für unsere Fotostrecken-Serie, mit der wir in die Formel-1-Vergangenheit abtauchen. Wir tun das mit Bildern aus dem gewaltigen Archiv von Motorsport Images, das seit jeher die entscheidenden Momente aller Grands Prix dokumentiert.

Weitere Co-Autoren: Ludwig Degmayr. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.