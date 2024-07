"In greifbarer Nähe": Mick Schumacher träumt von zeitnaher Formel-1-Rückkehr

Selbstbewusster Auftritt von "Dauerbrenner" Mick Schumacher: Der Deutsche hat geschäftige Wochen hinter sich, direkt nach seinen beiden Formel-1-Tests für Alpine und McLaren in Le Castellet und Silverstone, ging es für ihn nach Sao Paulo, wo er im WEC-Programm der Franzosen seinen ersten Punkt einfuhr!

Doch worauf der 25-Jährige es eigentlich abgesehen hat, daran lässt er am Rande des Rennens im Gespräch mit der französischen Nachrichtenagentur AFP keine Zweifel: "Für mich ist es wichtig, in die Formel 1 zurückzukehren, um zu zeigen, was ich kann", sagt der ehemalige Haas-Pilot und aktuelle Reservefahrer für das Mercedes-Team.

Dabei rechnet sich Schumacher offenbar beste Karten aus, schon bald in die Königsklasse zurückzukehren: "Meine Chancen in der Formel 1 scheinen bisher ziemlich gut zu sein", erklärt der Deutsche und glaubt: "Im Moment ist die Formel 1 in greifbarer Nähe."

Bei aller Euphorie nach den positiven Signalen, die es zuletzt auch von Alpine-Teamchef Bruno Famin gab, der weiter einen zweiten Fahrer neben Pierre Gasly für 2025 sucht - Schumacher ist sich dennoch bewusst, dass zuerst die Leistung stimmen, und er weiterhin auf konstant hohem Niveau perfromen muss.

Mick Schumacher und seine Freundin im Fahrerlager der Formel 1 in Spielberg Foto: Motorsport Images

Klar ist für Schumacher aber, dass er sein Ziel nicht so schnell aus den Augen verlieren will und dabei vor allem nicht aufgeben wird: "Ich habe beschlossen, dass ich solange auf die Formel 1 warten werde, wie es nötig ist."

Bedenkt man, dass etwa Landsmann Nico Hülkenberg mit über zehn Jahren mehr auf dem Buckel kürzlich ein fulminantes Formel-1-Comeback geglückt ist, hat Schumi jun. wohl tatsächlich keine Eile bei seinen ehrgeizigen Träumen ...