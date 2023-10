In Las Vegas: Erster Sieger-Mercedes von Lewis Hamilton wird versteigert

Es war der Beginn einer Ära: Am 28. Juli 2013, vor mehr als zehn Jahren also, gewann Lewis Hamilton sein erstes Formel-1-Rennen für Mercedes. Genau dieser Mercedes W04 (Chassis #4) wird nun bei einer Auktion im Rahmen des Las-Vegas-Grand-Prix versteigert.

Das Auktionshaus RM Sotheby's bietet den Boliden an und schätzt den Wert vorab auf 9,5 bis 14,5 Millionen Euro. Die Auktion findet am 17. November 2023 statt, also am Samstag des diesjährigen Formel-1-Wochenendes in Las Vegas.

Insgesamt verwendete Hamilton das Chassis #4 laut Angaben von RM Sotheby's bei 14 der 19 Rennen in der Formel-1-Saison 2013. Shelby Myers, Chef für Privatverkäufe beim Auktionshaus, betont, es gebe "nur wenige Marken, die die Anziehungskraft der Mercedes-Silberpfeile erreichen."

"Der Mercedes W196, der für 29,6 Millionen Dollar verkauft wurde, bleibt das wertvollste jemals verkaufte Formel-1-Auto. Aber es ist das Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupe, das 142 Millionen Dollar einbrachte und den Platz der Silberpfeile in den Geschichtsbüchern als eine der wertvollsten und bekanntesten Marken der Welt festigte."

Der W04 sei besonders wertvoll, weil Hamilton damit seinen ersten Mercedes-Sieg geholt habe. "Diese Paarung kann nur mit [Michael] Jordan und den [Chicago] Bulls, [Tom] Brady und den [New England] Patriots oder [Lionel] Messi und Argentinien verglichen werden", so Myers.

Das Auto könne sich "in absehbarer Zeit zu einem der begehrtesten Sammlerstücke entwickeln", betont er. Mit bis heute 82 gemeinsamen Siegen ist die Paarung aus Hamilton und Mercedes die aktuell erfolgreichste in der Geschichte der Königsklasse.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.