In Pressemitteilung: Aston Martin bestätigt Lance Stroll beiläufig für 2024

So richtig hat sowieso kaum jemand daran gezweifelt, dass Lance Stroll auch 2024 für Aston Martin fahren wird. Deswegen hat das Team diese Tatsache wohl auch gar nicht erst groß verkündet - sondern lediglich versteckt in einer Pressemitteilung eingebaut.

So findet sich in der obligatorischen Vorschau auf den Grand Prix von Abu Dhabi, die vom Team am Donnerstag verschickt wurde, in einem Interview mit Technikchef Dan Fallows eher beiläufig der Satz: "Unser Fahreraufgebot bleibt für 2024 unverändert."

Zwar kündigte Teamchef Mike Krack bereits im Sommer an, dass Aston Martin auch 2024 mit Stroll und Fernando Alonso fahren werde. Nun hat das Team aber erstmals auch in einer offiziellen Mitteilung erwähnt, dass Stroll auch im kommenden Jahr im Auto sitzen wird.

Stroll hat im Fahrerfeld der Formel 1 eine Sonderstellung, weil seinem Vater Lawrence das Team gehört. Eine offizielle Vertragslaufzeit wurde daher nie kommuniziert. Fest steht deshalb aktuell nur, dass er auch 2024 weiterhin für Aston Martin fahren wird.

Im Hinblick auf die Kontinuität bei den Fahrern erklärt Fallows in der besagten Pressemitteilung: "Das ist wirklich wichtig für uns. Lance und Fernando holen im Moment das Beste aus dem Auto heraus, und das wollen wir auch weiterhin tun."

Krack: Auto passt jetzt besser zu Stroll

"Sie haben uns entscheidend dabei geholfen, zu verstehen, wo wir Mitte der Saison einige Fehltritte gemacht haben und wie wir diese abstellen konnten. Ihr Feedback hat uns geholfen, herauszufinden, wo das Auto stark war, wo es Schwächen hatte und wie es verbessert werden kann", so Fallows.

"Sie im nächsten Jahr im Cockpit zu haben, diese Kontinuität zu haben, ist wirklich wichtig für das Team, um das Auto zu entwickeln und zu verstehen", erklärt er. Fakt ist allerdings auch, dass Stroll 2023 häufig kein Land gegen seinen neuen Teamkollegen sah.

Während Alonso in diesem Jahr bislang achtmal auf das Podium fuhr, schaffte Stroll das kein einziges Mal. In der WM holte Alonso bis jetzt 200 Punkte, sein Teamkollege gerade einmal 73. Und auch das teaminterne Qualifyingduell führt der Spanier mit 18:3 klar an.

Immerhin: Zuletzt in Brasilien und Las Vegas wurde Stroll jeweils Fünfter - und holte damit zwei seiner besten Ergebnisse in diesem Jahr. Teamchef Krack verrät: "Wir haben versucht, das Auto so zu entwickeln, dass es mehr zu ihm und seinem Fahrstil passt."

"Ich habe es schon oft gesagt: Wenn wir den Fahrern die richtigen Werkzeuge geben, dann werden sie performen. Und genau das ist passiert", so Krack.

