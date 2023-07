IndyCar-Leader Palou: Keine McLaren-Tests mehr vor Saisonende

IndyCar-Leader Alex Palou wird vor dem Ende seiner aktuellen Saison keine Formel-1-Tests mehr für McLaren bestreiten, soll dann aber wieder in seine Rolle als Reservefahrer für das Formel-1-Team zurückkehren. Der Spanier gehört zum neuen Entwicklungsprogramm von McLaren und durfte bereits einige Tests in einem alten Auto sowie ein Freitagstraining in Austin 2022 bestreiten.

Derzeit führt er die IndyCar-Serie mit großem Abstand an und ist auch dank vier Saisonsiegen auf dem Weg zu seinem zweiten Titel. Dort fährt der 26-Jährige für Chip Ganassi Racing, soll 2024 aber zu Arrow McLaren wechseln, die ihn schon für 2023 unter Vertrag nehmen wollten, aber nicht durften.

Zuletzt durfte er im vergangenen Monat ein Formel-1-Auto in Ungarn fahren, was laut Zak Brown vorerst der letzte Test für ihn war, bis die IndyCar-Saison 2023 beendet ist, wo er sich auf den Titelkampf konzentrieren soll. Weil diese allerdings bereits am 10. September endet, wäre er danach wieder frei für einige Formel-1-Aufgaben.

"Alex hat in der IndyCar-Klasse sehr beeindruckend gearbeitet", lobt Geschäftsführer Zak Brown. "Der Wettbewerb dort ist sehr hart. Daher ist es sehr beeindruckend, dass er so viele Rennen gewonnen hat, wie er es getan hat."

"Er ist unser Reservefahrer und wird am Ende des Jahres für die verbleibenden Formel-1-Rennen zu uns stoßen, also ist er definitiv ein starkes, starkes Talent", so Brown.

Gut möglich, dass Palou dann auch wieder ein Freitagstraining bekommen könnte, von denen McLaren in diesem Jahr aber nur eines abgeben muss, weil Oscar Piastri selbst ein Rookie ist (zur Übersicht der Freitagsfahrer 2023).

Der Spanier durfte in Austin 2022 ein Freitagstraining bestreiten Foto: Motorsport Images

"Ich denke, es ist immer großartig, wenn man als Fahrer etwas fahren kann, das vier Räder und einen Motor hat, vor allem, wenn es ein wirklich schnelles Auto ist und man so viele Leute hat, die daran arbeiten und überwachen, was man mit dem Auto macht", so der Spanier.

"Natürlich unterscheidet sich die Art und Weise, wie ich in der Formel 1 oder in der IndyCar fahre, sehr. Dennoch, der Prozess und die Methode und die Arbeitsmoral, man lernt immer einige Werkzeuge, die man in IndyCar übernehmen kann", sagt er.

Solange Palou nicht zur Verfügung steht, könnte McLaren auch auf Mick Schumacher als Reservefahrer zugreifen.

