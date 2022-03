Andrettis IndyCar-Pilot Colton Herta bekommt F1-Test im McLaren

Audio-Player laden

Dass IndyCar-Youngster Colton Herta neben weiteren Erfolge in den USA auch in Richtung Formel 1 schielt, ist bekannt seit er ernsthaft im Zusammenhang mit dem (noch) nicht zustande gekommenen Formel-1-Einstieg von Andretti Autosport genannt wurde. Jetzt hat Herta die Gewissheit, noch in diesem Jahr einen Formel-1-Boliden testen zu dürfen.

Weil es einen Formel-1-Boliden von Andretti noch nicht gibt, bekommt Herta von McLaren die Gelegenheit dazu. Wie der Rennstall aus Woking am Freitag bekanntgibt, ist Herta Teil des 2022er-Testprogramms mit dem MCL35M von 2021. Dank der grundlegend neuen technischen Regeln für 2022 ist es den Teams ab diesem Jahr erlaubt, ihr Vorjahresauto für Tests mit Nachwuchstalenten heranzuziehen.

"Ich möchte McLaren für die Gelegenheit danken, meine ersten Runden in einem Formel-1-Auto drehen zu können. Das ist etwas, was seit jeher auf meiner Wunschliste als Rennfahrer steht", sagt Herta und freut sich auf eine "großartige Möglichkeit, wertvolle Erfahrung in einer neuen Form des Motorsports zu lernen".

Hertas IndyCar-Teamboss Michael Andretti hegt nach wie vor den Plan, mit seinem Team in die Formel 1 einzusteigen. Aktuell sieht der Plan vor, das Projekt auf eigene Faust zu stemmen, nachdem sich die geplante Übernahme des Teams Sauber beziehungsweise Alfa Romeo im Herbst 2021 zerschlagen hat.

Michael Andretti (li.) und Zak Brown (re.) arbeiten seit Jahren geschäftlich zusammen Foto: Motorsport Images

Warum Herta nun für McLaren testen darf? Zwischen Andretti und McLaren besteht seit Jahren eine Verbindung. So war Andretti Autosport im Mai 2017 das Einsatzteam für McLarens Formel-1-Pilot Fernando Alonso, als der erstmals beim Indy 500 antrat. Und die Verbindung McLaren/Andretti geht über den Formelsport hinaus. McLaren-Boss Zak Brown ist zusammen mit Michael Andretti am erfolgreichen Supercars-Team Walkinshaw Andretti United in Australien beteiligt.

Und nachdem Brown bereits angekündigt hatte, nach dem Formel-1-Test für McLarens IndyCar-Pilot Patricio O'Ward im Dezember 2021 weiteren IndyCar-Piloten eine Testmöglichkeit zu geben, wird dies nun mit der Bekanntgabe des Tests für Herta bestätigt.

Derzeit hat Herta noch nicht genügend Superlizenz-Punkte für die Formel 1, aber ... Foto: Motorsport Images

"Colton hat sein Talent in der IndyCar-Serie unter Beweis gestellt. Es wird interessant sein zu sehen, wie er sich auf ein Formel-1-Auto anpassen kann", freut sich auch McLarens Formel-1-Teamchef Andreas Seidl schon auf den Test, für den es derzeit noch keinen Termin gibt. Ebenso noch nicht bestätigt ist, ob es bei einem Test bleiben wird oder ob es gegebenenfalls mehrere Tests werden. Laut Reglement kann Herta bei Testfahrten auch Punkte für seine Superlizenz sammeln.

Seidl sagt derzeit nur so viel: "Wir glauben, dass ihm dieses Testprogramm wertvolle Erfahrung vermitteln wird und es gleichzeitig zeigt, wie es ein Vorteil ist, die Testfahrten mit früheren Autos zu erweitern, um vielversprechende Fahrer für die Zukunft zu testen".

Herta, der aktuell seine vierte IndyCar-Saison fährt, machte sich im März 2019 mit seinem Sieg auf dem Circuit of The Americas in Austin zum jüngsten IndyCar-Rennsieger aller Zeiten. Seither hat er fünf weitere Rennen gewonnen und die Gesamtwertung in den vergangenen beiden Jahren auf dem dritten und fünften Gesamtrang abgeschlossen.

