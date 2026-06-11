Instinkt: Wie sich George Russell aus dem WM-Tief kämpfen will

Die letzten beiden Wochenenden hätten WM-technisch für George Russell nicht schlechter laufen können. Während er selbst zweimal ohne Punkte blieb, holte sein größter WM-Rivale - Teamkollege Kimi Antonelli - zwei Siege und damit die vollen 50 Punkte. Damit ist der Italiener nach sechs Saisonrennen schon um 66 Punkte enteilt.

Der erhoffte Titel ist für Russell damit "im Moment so weit außer Reichweite", dass er gar nicht mehr versucht, an ihn zu denken. Doch der Mercedes-Pilot weiß auch, dass noch nichts verloren ist. Denn im Grunde ist erst ein Viertel der Saison vorbei - oder genauer gesagt 27,3 Prozent, wie ihm Toto Wolffs Frau Susie nach der Enttäuschung in Monaco schrieb.

"Ich musste die Rechnung kurz überprüfen, weil ich ihr nicht ganz getraut habe", lacht Russell. "Ja, es ist verrückt. Wir haben noch so einen langen Weg vor uns. Es wird noch so viel passieren."

Passiert ist bislang vor allem Russell eine Menge. Da wäre das ungünstige Timing beim Safety-Car in Japan, das Antonelli den Sieg brachte, das technisch bedingte Aus in Kanada oder die Strafen in Monaco, die ihn auf Rang zwölf zurückwarfen.

Er ist überzeugt: "Wenn es einfach eine saubere Saison gewesen wäre - keine Saison, in der ich viel Glück hatte, sondern einfach eine neutrale Saison -, dann hätte ich wohl drei Podestplätze mehr auf dem Konto. Ich wäre in fünf von sechs Rennen auf dem Podium gelandet, hätte vielleicht ein paar Siege und zwei von drei Sprintrennen gewonnen."

Zwar gibt er zu, dass er wohl selbst dann etwas hinter Antonelli liegen würde, "aber das Gesamtbild wäre ein völlig anderes", so der Engländer.

Was ihm dabei aber hilft: das Wissen, dass vieles nicht in seiner Hand lag. "Ich kann nichts gegen einen Motorschaden tun, ich kann nichts für den schlechten Zeitpunkt eines Safety-Cars oder für diese Situation mit dem Vergehen in der Boxengasse - das liegt außerhalb meiner Kontrolle", sagt er.

Unterstützung von Toto, dem Psychologen und Ronaldinho

Zwar sei er über das Ergebnis in Monaco enttäuscht gewesen, allerdings helfen ihm seit sechs Jahren Gespräche mit einem Sportpsychologen und auch mit Motorsportchef Toto Wolff, der sehr unterstützend sei und zu dem er eine engere Verbindung denn je habe.

"Es ist einfach immer großartig, mit jemandem darüber zu sprechen, was man fühlt, wie man diese Emotionen bewältigt und ob die Gefühle, die man hat, sagen wir mal, die tatsächliche Leistung widerspiegeln", meint er.

"Wenn ich aufgrund meiner Leistung 60 Punkte in der Meisterschaft zurückliegen würde, ginge es mir heute wesentlich schlechter, als es der Fall ist, da ich 60 Punkte zurückliege, von denen mindestens 45 außerhalb meiner Kontrolle lagen."

Doch egal wie: Die Situation ist nun so, wie sie ist. "Da stehen wir jetzt", sagt Russell, der sich auch an den Geschichten von anderen Sportlern aufrichtet. Erst vor kurzem habe er Dokumentationen über Tennislegende Rafael Nadal und Fußball-Weltmeister Ronaldinho gesehen - zwei der ganz Großen.

"Es läuft nicht in jedem Turnier, jedem Spiel, jeder Saison alles glatt", meint er. "Ronaldinho war einer meiner Helden. Mir war gar nicht klar, wie viele Jahre, Spiele und Wettbewerbe er zu kämpfen hatte."

"Wir erinnern uns bei all diesen Großen immer nur an die Highlights. Jeder macht diese Phasen durch, sei es durch die eigene Leistung, Dinge außerhalb der eigenen Kontrolle, Verletzungen oder was auch immer."

Weniger Krampf, mehr Instinkt

Auch Russell will sich nun aus dem Tief herauskämpfen und dafür vor allem wieder in einen bestimmten Modus kommen: wo alles wie von selbst läuft.

So sei es in den vergangenen Jahren häufig gewesen, als er einen wenig konkurrenzfähigen Mercedes zu guten Ergebnissen führte und dabei auch Lewis Hamilton in den Schatten stellte. "Ich bin nach Instinkt gefahren. Ich habe nicht zu viel nachgedacht, und die Ergebnisse kamen von selbst", sagt er.

Daher will er jetzt nicht auf Krampf versuchen, etwas zu ändern, um sich besser auf das neue Reglement einzustellen. "Ich habe beobachtet, dass sich mein Fahrstil ganz natürlich an die Grenzen des Autos und der Reifen angepasst hat."

"Ich habe nicht krampfhaft nach einer Lösung gesucht. Ich bin nicht tief in die Daten eingetaucht, habe ewig versucht herauszufinden, wo das Problem liegt, um dann auf der Strecke darüber nachzudenken, wie ich dieses Problem löse. Es hat sich einfach ganz natürlich entwickelt", erklärt er.

Im Schlaf gelernt

Russell hat dafür ein gutes Beispiel aus einer Simulatorsession vor einigen Jahren: "Ich bin zwei Tage hintereinander gefahren. Am ersten Tag lief es wirklich gut und ich habe einen ganzen Tag in Barcelona absolviert", erzählt er.

"Am nächsten Tag bin ich reingekommen und war schon in meiner zweiten Runde zwei Zehntel schneller. Ich dachte mir: Wie um alles in der Welt bin ich in meiner zweiten Tagesrunde gerade zwei Zehntel schneller gefahren, nachdem ich am Vortag hundert Runden gedreht hatte?"

"Ich habe mit jemandem darüber gesprochen. Man lernt einfach unterbewusst, was passiert. Gestern hatte ich nicht das Gefühl, irgendwie anders zu fahren, aber das Gehirn hat es einfach automatisch gelernt. An diesem Punkt möchte ich mich wiederfinden. Ich möchte an den Punkt zurück, an dem ich unterbewusst lerne, wie ich mich verbessere."

"Ich jage diesen Antworten nicht hinterher, weil ich weiß, dass ich es kann. Ich habe es meine ganze Karriere über getan."

"Natürlich macht Kimi im Moment einen fantastischen Job, aber sein Fahrstil ist exakt derselbe wie im letzten Jahr. Es klickt einfach. Er hat es nicht erzwungen. Bei ihm klickt es im Moment einfach perfekt. Ich weiß, dass es bei mir auch wieder klicken kann, so wie in Melbourne und China."