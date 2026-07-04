Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone

Qualifying Silverstone: Mercedes erst im Kiesbett und dann auf Pole!

Formel 1
Silverstone
Qualifying Silverstone: Mercedes erst im Kiesbett und dann auf Pole!

IndyCar Mid-Ohio 2026 FT2: Kritische Szene um Mick Schumacher

IndyCar
Mid-Ohio
IndyCar Mid-Ohio 2026 FT2: Kritische Szene um Mick Schumacher

Isack Hadjar: Startschwäche von Red Bull ist "schockierend"

Formel 1
Silverstone
Isack Hadjar: Startschwäche von Red Bull ist "schockierend"

DTM-Horrorcrash sorgt für Norisring-Abbruch: Erste Details über Verletzung

DTM
Norisring
DTM-Horrorcrash sorgt für Norisring-Abbruch: Erste Details über Verletzung

"Kriegen wir das mal hin?" Das steckt hinter dem Funkspruch von Norris

Formel 1
Silverstone
"Kriegen wir das mal hin?" Das steckt hinter dem Funkspruch von Norris

Sprint Silverstone: "Jojo-Racing" ist zurück und spaltet die Formel 1

Formel 1
Silverstone
Sprint Silverstone: "Jojo-Racing" ist zurück und spaltet die Formel 1

So hat Lewis Hamilton das Duell mit Kimi Antonelli verloren

Formel 1
Silverstone
So hat Lewis Hamilton das Duell mit Kimi Antonelli verloren
Formel 1 Silverstone

Isack Hadjar: Startschwäche von Red Bull ist "schockierend"

Nach dem Sprint zum Großen Preis von Großbritannien beschwert sich Red-Bull-Pilot Isack Hadjar über die anhaltende Startschwäche des RB22

Alexis Hoffmann Ronald Vording
Veröffentlicht:
Isack Hadjar: Startschwäche von Red Bull ist "schockierend"

Isack Hadjar zeigt sich nach dem Sprint in Silverstone äußerst frustriert

Foto: LAT Images

Beim Sprint zum Grand Prix von Großbritannien hatte Isack Hadjar schon am Start große Probleme. Schließlich fiel der Red-Bull-Pilot von Platz acht auf Platz 13 zurück und konnte sich letztlich nicht in die Top 8 kämpfen. Stattdessen konnte Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson den letzten Punkt im Sprint abstauben.

Angesprochen auf die Startprobleme bei Red Bull antwortet Hadjar nach der Session gegenüber Viaplay: "Diesmal waren es einfach durchdrehende Räder. Ich habe die Kupplung losgelassen und auf den Grip gewartet. Das war nicht ideal, aber danach konnte ich mich wieder in eine gute oder zumindest normale Position begeben."

Später erklärt Hadjar seinen Frust ein wenig genauer: "Wir können einfach nicht starten", so seine Worte. "Ich verstehe es einfach nicht. Es hat keinen Sinn, an einem Rennen teilzunehmen, wenn du weißt, dass du direkt vier Plätze verlierst. Ich habe ja sogar noch mehr Positionen verloren. Es ist wirklich immer schockierend."

Wo genau das Problem liegt, kann Hadjar nicht beantworten. Während er laut eigener Aussage in der vergangenen Saison bei 24 Grand-Prix-Rennen 24 gute Starts hatte, würde man das diesjährige Prozedere mit den neuen Regeln bei Red Bull nicht verstehen.

"Aber das Ding ist ja", so Hadjar, "dass VCARB da einen viel besseren Job macht als wir. Das ist schon ein wenig seltsam."

Von der Performance des RB22 war der Red-Bull-Pilot ebenso nicht allzu begeistert: "Man sieht eindeutig, dass wir zu langsam sind. Zu langsam in den Kurven, zu langsam in den Hochgeschwindigkeitskurven, und wir haben einen höheren Reifenverschleiß als die anderen."

Die Performance der Roten Bullen ist keine große Überraschung. Schon nach dem Qualifying für den Sprint hatte Max Verstappen etwas Skepsis gezeigt. Zwar konnte sich der viermalige Weltmeister auf Position drei qualifizieren, allerdings fehlten dem Teamleader mehr als drei Zehntelsekunden auf die Bestzeit von Lewis Hamilton.

Zumindest der Sprint in Silverstone lief für Verstappen ein wenig besser als für seinen frustrierten Teamkollegen. So steht für den 71-fachen Grand-Prix-Sieger am Ende Platz sechs zu Buche. Zeitweise konnte der Red-Bull-Pilot sogar um ein Podium kämpfen, doch fiel der 28-Jährige Stück für Stück zurück ins Mittelfeld.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone
Nächster Artikel Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone
Mehr von
Alexis Hoffmann

Nach Nasenwechsel in SQ3: Norris startet im Sprint vor Piastri

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Nach Nasenwechsel in SQ3: Norris startet im Sprint vor Piastri

Trotz P3 im Sprint-Quali: Verstappen bleibt skeptisch

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Trotz P3 im Sprint-Quali: Verstappen bleibt skeptisch

Montoya: Antonelli "muss" Russell in Silverstone besiegen

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Montoya: Antonelli "muss" Russell in Silverstone besiegen
Mehr von
Max Verstappen

Nach Mercedes: Auch McLaren sagt Max Verstappen ab

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Nach Mercedes: Auch McLaren sagt Max Verstappen ab

Max Verstappen erklärt, warum er die F1-Lego-Parade ablehnt

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Max Verstappen erklärt, warum er die F1-Lego-Parade ablehnt

Max Verstappen zu McLaren? Lando Norris sieht Duell als große Chance

Formel 1
Formel 1
Max Verstappen zu McLaren? Lando Norris sieht Duell als große Chance
Mehr von
Red Bull

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Tsolov oder Lawson: Red Bull steht vor einer schwierigen Entscheidung

Formel 1
Formel 1
Tsolov oder Lawson: Red Bull steht vor einer schwierigen Entscheidung

Beweissuche auf der Strecke: Macht Racing Bulls für Verstappen Platz?

Formel 1
Formel 1
Beweissuche auf der Strecke: Macht Racing Bulls für Verstappen Platz?

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone

Formel 1
Formel-1-Liveticker: Antonelli dominiert den Samstag in Silverstone

Qualifying Silverstone: Mercedes erst im Kiesbett und dann auf Pole!

Formel 1
Silverstone
Qualifying Silverstone: Mercedes erst im Kiesbett und dann auf Pole!

IndyCar Mid-Ohio 2026 FT2: Kritische Szene um Mick Schumacher

IndyCar
Mid-Ohio
IndyCar Mid-Ohio 2026 FT2: Kritische Szene um Mick Schumacher

Isack Hadjar: Startschwäche von Red Bull ist "schockierend"

Formel 1
Silverstone
Isack Hadjar: Startschwäche von Red Bull ist "schockierend"