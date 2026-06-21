Isack Hadjar verrät: Max Verstappen gibt mir immer Tipps, wenn ich frage

Max Verstappen hat in diesem Jahr einen neuen Teamkollegen bei Red Bull in der Formel 1: Isack Hadjar hat im Winter das Cockpit von Yuki Tsunoda übernommen und bislang eine solide Leistung abgeliefert. Der Franzose zählt schon jetzt zu den stärkeren Teamkollegen des viermaligen Weltmeisters.

Um seine Vormachtstellung bei den Bullen scheint Verstappen allerdings nicht zu fürchten, denn die Zusammenarbeit zwischen den beiden Red-Bull-Piloten funktioniert offenbar gut. "Er fragt mich definitiv nicht, ob ich Rat brauche, aber wenn ich ihn etwas frage, dann antwortet er mir", verrät Hadjar.

"Wenn ich Informationen brauche, ist er sehr offen und sehr hilfsbereit", ergänzt der Franzose mit algerischen Wurzeln, der die Unterstützung und die Ratschläge des Niederländers zu schätzen weiß: "Er hält nichts zurück, weil er weiß, wie stark er ist."

Mit seinen ersten Rennen für Red Bull zeigt sich Hadjar insgesamt zufrieden. "Ich glaube, die schwierigen Dinge, nämlich nah an Max dran zu sein, habe ich gut gemeistert", sagt er stolz, übt aber auch Selbstkritik: "Bei den einfachen Dingen hingegen sind mir Fehler unterlaufen."

Isack Hadjar will sein Fehler nicht wiederholen

Vor allem beim Großen Preis von Miami erlebte Hadjar ein enttäuschendes Wochenende. Danach fing er sich jedoch wieder und durfte in Monaco sogar seinen ersten Podestplatz feiern, der ihm nachträglich allerdings wieder aberkannt wurde. Dennoch bewegt sich der 21-Jährige häufig auf Augenhöhe mit Verstappen.

"Ich bin also froh, dass ich die schwierigsten Hürden genommen habe", resümiert Hadjar die ersten Rennen dieser Saison, auch wenn er sich in Zukunft weiter steigern muss. "Wenn ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten optimiere, werde ich mehr Punkte holen."

Das größte Problem sind die Fehler, die sich der Red-Bull-Neuling noch zu oft erlaubt. "Im Idealfall wiederholt man sie nicht", sagt Hadjar mit einem Lachen. "Das ist das Ziel. Es ist nicht immer einfach, aber es macht mir auch nicht allzu viel aus. Ich bin jung, es ist mein zweites Jahr, jetzt mache ich eben Fehler."

"Wenn ich dann ein Auto habe, mit dem ich Weltmeister werden kann, mache ich diese Fehler nicht mehr. Das ist der Plan. Aber ich konzentriere mich eher auf meine eigene Leistung. Ich kann mich mit den Besten im Feld messen. Darauf liegt im Moment mein Fokus."