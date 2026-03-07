"Ist das Hauptproblem": Valtteri Bottas verrät die größte Cadillac-Schwäche

Das erste Formel-1-Qualifying verläuft für Cadillac nahezu erwartungsgemäß: Sergio Perez und Valtteri Bottas landen am Ende des Feldes und lassen mit Max Verstappen, Carlos Sainz und Lance Stroll nur drei Piloten hinter sich, die keine Rundenzeit gesetzt hatten. Dennoch scheint beim US-Team Zufriedenheit zu herrschen.

"Wir hatten vorher keine Runden absolviert, also lief das Qualifying meiner Meinung nach sehr gut, sowohl was die Abläufe angeht als auch darin, das Maximum aus dem Auto herauszuholen", zieht Perez ein überraschend positives Fazit. "Mehr kann ich im Moment nicht verlangen."

"Ich hatte vorher noch keine Möglichkeit, ein Gefühl zu bekommen, aber ich war zufrieden mit dem Gleichgewicht des Autos. Ich war zufrieden mit der Runde, mit den Abläufen", deutet der Cadillac-Pilot an, dass sein Team zuvor keinen Qualifying-Modus trainiert hatte.

Perez gibt zu: "Wir haben noch viel aufzuholen"

Trotzdem bezeichnet der Mexikaner das erste Qualifying für Cadillac als "eine sehr herausfordernde Session", nachdem ihm in Q1 rund drei Sekunden auf die Bestzeit von George Russell gefehlt hatten. "Offensichtlich zeigt sich an den Rundenzeiten, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben."

"Es war ein riesiger Einsatz des Teams, hier zu sein und beide Autos auf einem sehr hohen Niveau ins Qualifying zu bringen", lobt Perez, der seinen Blick nun nach vorne richtet: "Das ist erledigt. Jetzt müssen wir die Rundenzeiten ansehen, und wir haben noch viel aufzuholen."

Mit Punkten zum Auftakt rechnet beim Neueinsteiger allerdings niemand. "Alles, was ich mir für morgen wünsche, ist dasselbe [wie im Qualifying] - ein solides Rennen abliefern", betont Perez, der nach einjähriger Pause sein Comeback in der Königsklasse feiert.

Valtteri Bottas verrät, was Cadillac aktuell fehlt

Teamkollege Bottas stimmt zu. "Es war unser allererstes Qualifying überhaupt", erinnert der Finne. "Wir waren im Zeitplan und haben es geschafft, das Auto rechtzeitig in die Box zu bringen. Natürlich gab es wie bei allen anderen auch rote Flaggen, aber es ist immerhin etwas."

Das neue Team müsse "irgendwo anfangen" und die ersten Schritte machen. "Jetzt sehen wir, dass es uns definitiv an Performance mangelt, und die Richtung ist ziemlich klar, wo wir ansetzen und wie wir das Auto weiterentwickeln müssen", sagt Bottas.

"Es ist ein großer Abstand, ganz sicher, aber es ist ein Anfang", spielt der Cadillac-Pilot seinen Rückstand von 3,7 Sekunden auf die Spitze herunter. "Einige der Fahrzeugdesigns mussten sehr früh veröffentlicht werden, nur um überhaupt etwas zu haben. Es wird also in den nächsten Rennen und im Laufe der Saison Weiterentwicklungen geben."

Wenn Cadillac die Abläufe glätten und Probleme minimieren kann, sind die ersten Updates nur noch eine Frage der Zeit. "Wir sehen auch, dass wahrscheinlich das große Problem des Autos im Moment ist, dass wir zu wenig Abtrieb haben", verrät der letztjährige Mercedes-Testfahrer.

"Das ist das Hauptproblem: Wir verlieren in allen Kurvenscheitelpunkten, können nicht genug Geschwindigkeit mitnehmen", sagt Bottas. "Es gibt viel zu tun, viel zu verbessern, aber wir mussten erst einmal sehen, wo wir starten. Und das ist unser aktueller Stand."