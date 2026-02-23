Ist das noch Formel 1? Andrea Stella hat eine klare Meinung

"Für mich ist das einfach nicht Formel 1", sagte Max Verstappen während der Wintertests der Königsklasse in Bahrain. Der viermalige Weltmeister kritisierte recht offen, dass es unter dem neuen Reglement viel zu sehr um Dinge wie das Energiemanagement gehe.

Ähnlich äußerte sich auch Fernando Alonso, der erklärte, dass man in einigen Kurven nun bewusst langsam fahren müsse, um Energie zu sparen. "Bei diesem Tempo kann jeder das Auto steuern - sogar unser Koch", sagte der zweimalige Champion spöttisch.

McLaren-Teamchef Andrea Stella teilt diese Einschätzung nicht. "Ich denke, was wir hier in Bahrain gesehen haben, bestätigt definitiv, dass es sich noch immer um die ultimative Herausforderung handelt", sagt er über den aktuellen Zustand der Formel 1.

Diese ist für ihn noch immer die Königsklasse auf vier Rädern, denn: "Wenn ich etwas zu diesen Regeln sagen muss, dann, dass die Autos deutlich mehr rutschen und der Fahrer noch mehr gefordert ist, um das Maximum aus dem Auto herauszuholen."

Er sieht die Piloten in diesem Jahr also sogar noch mehr in der Verantwortung als zuvor. Gleichzeitig gesteht Stella allerdings auch, dass Bahrain zu den Strecken gehöre, auf denen das Energiemanagement verhältnismäßig keine so große Rolle spiele.

"In Barcelona war die Situation etwas anders", blickt er auf den Shakedown zuvor in Spanien zurück. Denn während man in Sachir auf natürliche Weise viel Energie sammle, sei in Barcelona eine etwas angepasste Fahrweise erforderlich gewesen.

Daher müsse man nun erst einmal abwarten, wie sich das Bild auf weiteren Strecken darstelle. "Ich denke, diese beiden Strecken geben nicht unbedingt ein vollständiges Bild wieder", grübelt der McLaren-Teamchef.

Es werde sicher Kurse im Kalender geben, auf denen man auch unter dem neuen Reglement "so spät wie möglich bremsen und in jeder Kurve so schnell wie möglich fahren" müsse, um am Ende die schnellste Rundenzeit zu erzielen. Auf einigen Strecken sei das aber vermutlich auch nicht der Fall.

"Wir müssen die Situation noch etwas beobachten", erklärt Stella daher. Trotzdem steht für ihn bereits jetzt fest, dass die Formel 1 für die Piloten noch immer die größtmögliche Herausforderung ist - und vielleicht sogar noch etwas größer als in den vergangenen Jahren.