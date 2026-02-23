Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Haas-Teamchef: Warum Mercedes der Konkurrenz einen Schritt voraus ist

Formel 1
Formel 1
Haas-Teamchef: Warum Mercedes der Konkurrenz einen Schritt voraus ist

Ist das noch Formel 1? Andrea Stella hat eine klare Meinung

Formel 1
Formel 1
Ist das noch Formel 1? Andrea Stella hat eine klare Meinung

Pedro Acosta "ziemlich happy" mit KTM, doch: "Zwei Marken sind beängstigend"

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Pedro Acosta "ziemlich happy" mit KTM, doch: "Zwei Marken sind beängstigend"

Formel 1 2026 bei RTL im Free-TV? So ist der aktuelle Stand mit Sky

Formel 1
Formel 1
Formel 1 2026 bei RTL im Free-TV? So ist der aktuelle Stand mit Sky

Wie Lando Norris seinen damaligen Kart-Trainer nach dem WM-Erfolg überraschte

Formel 1
Formel 1
Wie Lando Norris seinen damaligen Kart-Trainer nach dem WM-Erfolg überraschte

Davide Tardozzi sicher: Warum Bagnaia jetzt wieder ein WM-Anwärter ist

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Davide Tardozzi sicher: Warum Bagnaia jetzt wieder ein WM-Anwärter ist

Max Verstappen verrät: Bei dieser Art von Motorsport ist das Risiko zu groß

Formel 1
Formel 1
Max Verstappen verrät: Bei dieser Art von Motorsport ist das Risiko zu groß

Analyse: Wie langsam ist die neue Formel 1 wirklich?

Formel 1
Formel 1
Analyse: Wie langsam ist die neue Formel 1 wirklich?
Reaktion
Formel 1

Ist das noch Formel 1? Andrea Stella hat eine klare Meinung

Andrea Stella erklärt, dass die Formel 1 für die Piloten noch immer die größtmögliche Herausforderung sei - Jedoch ändern sich auf einigen Kursen die Anforderungen

Ruben Zimmermann Ronald Vording
Bearbeitet:
Stella: Formel 1 ist noch immer "die ultimative Herausforderung"

Laut Andrea Stella bringt die Formel 1 die Fahrer noch immer an ihre Grenzen

Foto: LAT Images

"Für mich ist das einfach nicht Formel 1", sagte Max Verstappen während der Wintertests der Königsklasse in Bahrain. Der viermalige Weltmeister kritisierte recht offen, dass es unter dem neuen Reglement viel zu sehr um Dinge wie das Energiemanagement gehe.

Ähnlich äußerte sich auch Fernando Alonso, der erklärte, dass man in einigen Kurven nun bewusst langsam fahren müsse, um Energie zu sparen. "Bei diesem Tempo kann jeder das Auto steuern - sogar unser Koch", sagte der zweimalige Champion spöttisch.

McLaren-Teamchef Andrea Stella teilt diese Einschätzung nicht. "Ich denke, was wir hier in Bahrain gesehen haben, bestätigt definitiv, dass es sich noch immer um die ultimative Herausforderung handelt", sagt er über den aktuellen Zustand der Formel 1.

Diese ist für ihn noch immer die Königsklasse auf vier Rädern, denn: "Wenn ich etwas zu diesen Regeln sagen muss, dann, dass die Autos deutlich mehr rutschen und der Fahrer noch mehr gefordert ist, um das Maximum aus dem Auto herauszuholen."

Er sieht die Piloten in diesem Jahr also sogar noch mehr in der Verantwortung als zuvor. Gleichzeitig gesteht Stella allerdings auch, dass Bahrain zu den Strecken gehöre, auf denen das Energiemanagement verhältnismäßig keine so große Rolle spiele.

"In Barcelona war die Situation etwas anders", blickt er auf den Shakedown zuvor in Spanien zurück. Denn während man in Sachir auf natürliche Weise viel Energie sammle, sei in Barcelona eine etwas angepasste Fahrweise erforderlich gewesen.

Daher müsse man nun erst einmal abwarten, wie sich das Bild auf weiteren Strecken darstelle. "Ich denke, diese beiden Strecken geben nicht unbedingt ein vollständiges Bild wieder", grübelt der McLaren-Teamchef.

Es werde sicher Kurse im Kalender geben, auf denen man auch unter dem neuen Reglement "so spät wie möglich bremsen und in jeder Kurve so schnell wie möglich fahren" müsse, um am Ende die schnellste Rundenzeit zu erzielen. Auf einigen Strecken sei das aber vermutlich auch nicht der Fall.

"Wir müssen die Situation noch etwas beobachten", erklärt Stella daher. Trotzdem steht für ihn bereits jetzt fest, dass die Formel 1 für die Piloten noch immer die größtmögliche Herausforderung ist - und vielleicht sogar noch etwas größer als in den vergangenen Jahren.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel 1 2026 bei RTL im Free-TV? So ist der aktuelle Stand mit Sky
Mehr von
Ruben Zimmermann

Analyse: Wie langsam ist die neue Formel 1 wirklich?

Formel 1
Formel 1
Analyse: Wie langsam ist die neue Formel 1 wirklich?

Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Formel-1-Liveticker: Der fünfte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der fünfte Testtag in Bahrain live!
Mehr von
Andrea Stella

Zu gefährlich: Andrea Stella fordert Formel 1 zum sofortigen Handeln auf

Formel 1
Formel 1
Zu gefährlich: Andrea Stella fordert Formel 1 zum sofortigen Handeln auf

Andrea Stella: Hier liegt das größte Potenzial des MCL40

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Andrea Stella: Hier liegt das größte Potenzial des MCL40

McLaren zwischen Dominanz und Neuanfang: Weiter Maß der Dinge?

Formel 1
Formel 1
McLaren zwischen Dominanz und Neuanfang: Weiter Maß der Dinge?
Mehr von
McLaren

Wie Lando Norris seinen damaligen Kart-Trainer nach dem WM-Erfolg überraschte

Formel 1
Formel 1
Wie Lando Norris seinen damaligen Kart-Trainer nach dem WM-Erfolg überraschte

Nur zehn Autos weltweit: McLaren enthüllt geheimes Weltmeister-Projekt

Formel 1
Formel 1
Nur zehn Autos weltweit: McLaren enthüllt geheimes Weltmeister-Projekt

McLaren zieht Test-Bilanz: Noch keine Chance gegen Mercedes und Ferrari

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
McLaren zieht Test-Bilanz: Noch keine Chance gegen Mercedes und Ferrari

Aktuelle News

Haas-Teamchef: Warum Mercedes der Konkurrenz einen Schritt voraus ist

Formel 1
F1 Formel 1
Haas-Teamchef: Warum Mercedes der Konkurrenz einen Schritt voraus ist

Ist das noch Formel 1? Andrea Stella hat eine klare Meinung

Formel 1
F1 Formel 1
Ist das noch Formel 1? Andrea Stella hat eine klare Meinung

Pedro Acosta "ziemlich happy" mit KTM, doch: "Zwei Marken sind beängstigend"

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Pedro Acosta "ziemlich happy" mit KTM, doch: "Zwei Marken sind beängstigend"

Formel 1 2026 bei RTL im Free-TV? So ist der aktuelle Stand mit Sky

Formel 1
F1 Formel 1
Formel 1 2026 bei RTL im Free-TV? So ist der aktuelle Stand mit Sky