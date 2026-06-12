Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: McLaren und Red Bull planen Protest!

Formel 1
Formel-1-Liveticker: McLaren und Red Bull planen Protest!

"Neu kalibriert": George Russell in Barcelona wieder auf Kurs?

Formel 1
Barcelona
"Neu kalibriert": George Russell in Barcelona wieder auf Kurs?

ADUO-Nachhilfe für Audi: "Keine Überraschung" für Mattia Binotto

Formel 1
ADUO-Nachhilfe für Audi: "Keine Überraschung" für Mattia Binotto

Ist der AMR26 stärker als gedacht? De la Rosa macht Hoffnung

Formel 1
Ist der AMR26 stärker als gedacht? De la Rosa macht Hoffnung

Fernando Alonso: Welches Antriebsformat die Formel 1 wirklich braucht

Formel 1
Fernando Alonso: Welches Antriebsformat die Formel 1 wirklich braucht

FT2 Barcelona: Die ersten Drei innerhalb von 0,057 Sekunden!

Formel 1
Barcelona
FT2 Barcelona: Die ersten Drei innerhalb von 0,057 Sekunden!

24h Le Mans 2026: Peugeot ohne Antworten, aber nicht ohne Hoffnung

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Le Mans 2026: Peugeot ohne Antworten, aber nicht ohne Hoffnung

Valtteri Bottas offen: Warum er die Top-Teams jetzt ganz anders sieht

Formel 1
Valtteri Bottas offen: Warum er die Top-Teams jetzt ganz anders sieht
Formel 1

Ist der AMR26 stärker als gedacht? De la Rosa macht Hoffnung

Die Ergebnisse erzählen laut Aston Martin nicht die ganze Geschichte - Pedro de la Rosa hält das Newey-Chassis auf einigen Strecken für ein Top-5-Auto

Stephanie Aiglsberger
Bearbeitet:
Ist der AMR26 stärker als gedacht? De la Rosa macht Hoffnung

De la Rosa hält Aston Martin auf bestimmten Strecken für konkurrenzfähig

Foto: LAT Images

Aston Martin sieht das Potenzial seines 2026er Formel-1-Boliden offenbar positiver als es die bisherigen Ergebnisse vermuten lassen. Team-Botschafter Pedro de la Rosa erklärt, dass das Chassis, in bestimmten Szenarien, sogar zu den fünf schnellsten Autos im Feld gehören könnte.

Der Rennstall aus Silverstone wechselt zur neuen technischen Formel-1-Ära von Mercedes-Kundenmotoren zu einem Werkspaket von Honda. Obwohl es zuletzt Fortschritte bei der Zuverlässigkeit gegeben hat, sorgt das neue Aggregat weiterhin für Einschränkungen bei der Gesamtperformance.

De la Rosa betont, dass die wahre Leistungsfähigkeit des Autos stark von der jeweiligen Strecke abhängt: "Ich denke, auf einigen Strecken könnten wir fünftschnell sein, auf anderen könnten wir deutlich weiter hinten liegen", sagt der Spanier. Gleichzeitig stellt er klar, dass die Mannschaft mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sei.

Verzögerungen im Entwicklungsprozess bei Aston Martin

Auch Aerodynamikexperte Adrian Newey, der bei Aston Martin maßgeblich für das neue Projekt verantwortlich ist, hatte bereits früh auf Verzögerungen im Entwicklungsprozess hingewiesen.

Laut Neweys Angaben konnte das neue Windkanalmodell des heurigen Autos erst Mitte April 2025 erstmals getestet werden, während die meisten Konkurrenten deutlich früher mit der Entwicklung begonnen hätten. Dies habe das Team in der Entwicklungsphase rund vier Monate zurückgeworfen und zu einem sehr komprimierten Entwicklungszeitraum geführt.

In Monaco zeigte sich Aston Martin zuletzt von seiner schwierigen Seite. Das Team hatte mit starkem Untersteuern in langsamen Kurven zu kämpfen und konnte das Problem auch durch Set-up-Anpassungen nicht vollständig lösen.

Analyse nach Monaco im Fokus

Gleichzeitig betont der Team-Botschafter und ehemalige Formel-1-Fahrer de la Rosa, dass Monaco ein Sonderfall sei und die Daten nun zunächst umfassend analysiert werden müssen. "Es würde mich überraschen, wenn wir dieses Ausmaß an Untersteuern auf anderen Strecken wiederfinden würden", so der Spanier.

Ob die Probleme aus Monaco ein einmaliger Ausreißer bleiben oder auf ein grundlegenderes Balanceproblem hindeuten, ist derzeit noch offen. Aston Martin will die kommenden Rennen nutzen, um weitere Erkenntnisse über das Verhalten des Autos unter unterschiedlichen Bedingungen zu sammeln und zu verarbeiten.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Fernando Alonso: Welches Antriebsformat die Formel 1 wirklich braucht
Nächster Artikel Formel-1-Liveticker: McLaren und Red Bull planen Protest!
Mehr von
Stephanie Aiglsberger

Valtteri Bottas offen: Warum er die Top-Teams jetzt ganz anders sieht

Formel 1
Formel 1
Valtteri Bottas offen: Warum er die Top-Teams jetzt ganz anders sieht

Späte Monaco-Korrektur bringt Pierre Gasly Erleichterung und Wehmut

Formel 1
Formel 1
Späte Monaco-Korrektur bringt Pierre Gasly Erleichterung und Wehmut

"So etwas darf nicht passieren": Piastri übt harte Kritik an der FOM

Formel 1
Formel 1
"So etwas darf nicht passieren": Piastri übt harte Kritik an der FOM
Mehr von
Pedro de la Rosa

Kein Licht am Ende des Tunnels? Düstere Stimmung bei Aston Martin

Formel 1
Formel 1
Kein Licht am Ende des Tunnels? Düstere Stimmung bei Aston Martin

Honda-Krise: Wie Aston Martin dem McLaren-Schicksal entgehen möchte

Formel 1
Formel 1
Honda-Krise: Wie Aston Martin dem McLaren-Schicksal entgehen möchte

Fotostrecke: Alle Formel-1-Autos von Sauber seit 1993

Formel 1
Formel 1
Fotostrecke: Alle Formel-1-Autos von Sauber seit 1993
Mehr von
Aston Martin

Fernando Alonso: Welches Antriebsformat die Formel 1 wirklich braucht

Formel 1
Formel 1
Fernando Alonso: Welches Antriebsformat die Formel 1 wirklich braucht

Fernando Alonso deutet an: 2028 wohl nicht mehr in der Formel 1 am Start

Formel 1
Formel 1
Barcelona
Fernando Alonso deutet an: 2028 wohl nicht mehr in der Formel 1 am Start

Stroll-Unfall aufgeklärt: Aston Martin verweist auf Antriebsproblem

Formel 1
Formel 1
Monaco
Stroll-Unfall aufgeklärt: Aston Martin verweist auf Antriebsproblem

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: McLaren und Red Bull planen Protest!

Formel 1
Formel-1-Liveticker: McLaren und Red Bull planen Protest!

"Neu kalibriert": George Russell in Barcelona wieder auf Kurs?

Formel 1
Barcelona
"Neu kalibriert": George Russell in Barcelona wieder auf Kurs?

ADUO-Nachhilfe für Audi: "Keine Überraschung" für Mattia Binotto

Formel 1
ADUO-Nachhilfe für Audi: "Keine Überraschung" für Mattia Binotto

Ist der AMR26 stärker als gedacht? De la Rosa macht Hoffnung

Formel 1
Ist der AMR26 stärker als gedacht? De la Rosa macht Hoffnung