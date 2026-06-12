Ist der AMR26 stärker als gedacht? De la Rosa macht Hoffnung

Aston Martin sieht das Potenzial seines 2026er Formel-1-Boliden offenbar positiver als es die bisherigen Ergebnisse vermuten lassen. Team-Botschafter Pedro de la Rosa erklärt, dass das Chassis, in bestimmten Szenarien, sogar zu den fünf schnellsten Autos im Feld gehören könnte.

Der Rennstall aus Silverstone wechselt zur neuen technischen Formel-1-Ära von Mercedes-Kundenmotoren zu einem Werkspaket von Honda. Obwohl es zuletzt Fortschritte bei der Zuverlässigkeit gegeben hat, sorgt das neue Aggregat weiterhin für Einschränkungen bei der Gesamtperformance.

De la Rosa betont, dass die wahre Leistungsfähigkeit des Autos stark von der jeweiligen Strecke abhängt: "Ich denke, auf einigen Strecken könnten wir fünftschnell sein, auf anderen könnten wir deutlich weiter hinten liegen", sagt der Spanier. Gleichzeitig stellt er klar, dass die Mannschaft mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sei.

Verzögerungen im Entwicklungsprozess bei Aston Martin

Auch Aerodynamikexperte Adrian Newey, der bei Aston Martin maßgeblich für das neue Projekt verantwortlich ist, hatte bereits früh auf Verzögerungen im Entwicklungsprozess hingewiesen.

Laut Neweys Angaben konnte das neue Windkanalmodell des heurigen Autos erst Mitte April 2025 erstmals getestet werden, während die meisten Konkurrenten deutlich früher mit der Entwicklung begonnen hätten. Dies habe das Team in der Entwicklungsphase rund vier Monate zurückgeworfen und zu einem sehr komprimierten Entwicklungszeitraum geführt.

In Monaco zeigte sich Aston Martin zuletzt von seiner schwierigen Seite. Das Team hatte mit starkem Untersteuern in langsamen Kurven zu kämpfen und konnte das Problem auch durch Set-up-Anpassungen nicht vollständig lösen.

Analyse nach Monaco im Fokus

Gleichzeitig betont der Team-Botschafter und ehemalige Formel-1-Fahrer de la Rosa, dass Monaco ein Sonderfall sei und die Daten nun zunächst umfassend analysiert werden müssen. "Es würde mich überraschen, wenn wir dieses Ausmaß an Untersteuern auf anderen Strecken wiederfinden würden", so der Spanier.

Ob die Probleme aus Monaco ein einmaliger Ausreißer bleiben oder auf ein grundlegenderes Balanceproblem hindeuten, ist derzeit noch offen. Aston Martin will die kommenden Rennen nutzen, um weitere Erkenntnisse über das Verhalten des Autos unter unterschiedlichen Bedingungen zu sammeln und zu verarbeiten.