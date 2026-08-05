Ist McLaren jetzt eine echte Bedrohung für Mercedes und Ferrari?

Nachdem die Dominanz von Mercedes in der Anfangsphase des Jahres inzwischen der Vergangenheit angehört, hat sich die Formel-1-Saison 2026 endlich zu dem Entwicklungsduell entwickelt, das sie von Anfang an zu werden versprach.

Das Auf und Ab der Teams, die Woche für Woche bedeutende aerodynamische Updates bringen, verschiebt die Hackordnung ständig. Nach einer Reihe von Verbesserungen bei Red Bull und vor allem Ferrari in den vergangenen Wochen war beim letzten Rennen vor der Sommerpause in Ungarn McLaren an der Reihe, seinem Paket aus Miami und Montreal eine weitere Ebene hinzuzufügen.

Der MCL40 bekam einen neuen Unterboden, ein besonders wichtiges Teil für eine High-Downforce-Strecke wie den Hungaroring. Damit konnte Lando Norris von der Poleposition McLarens ersten Grand-Prix-Sieg der Saison aus einfahren, und allen Berichten zufolge hätte das Team auch mit Oscar Piastri einen Doppelsieg holen sollen, unabhängig von der Reihenfolge.

Hat McLarens Triumph in Ungarn also genügend Belege geliefert, um zu sagen, dass der Titelverteidiger zurück ist? Während Norris in seiner zweiten Qualifying-Runde eine starke Verbesserung gegenüber einer holprigen ersten Runde zeigte, in der er mit einem gewaltigen Ausbruch am letzten Kurvenausgang zu kämpfen hatte, holte der Brite die Pole nur mit 0,012 Sekunden Vorsprung vor Lewis Hamilton.

Der Ferrari-Pilot war einer von mehreren Fahrern, die auf der Schlussrunde Zeit liegen ließen. Zwischen einer Strafversetzung wegen der Behinderung von Piastri im Qualifying und weiteren Fehlern bei Ferrari am Sonntag ist klar, dass die Scuderia in Ungarn unter ihren Möglichkeiten blieb und ihr Potenzial nicht ausschöpfte.

Ferrari und Mercedes unter Wert geschlagen?

Angesichts der enormen Bedeutung der Position auf der Strecke in Budapest hätte eine Pole von Hamilton oder Leclerc ein ganz anderes Bild ergeben können. "Die reine Pace des Teams war an diesem Wochenende wahrscheinlich besser als in Spa oder Silverstone", sagt Frederic Vasseur.

Der Ferrari-Teamchef betont: "Wir waren in FT1 vorne, wir waren in FT2 vorne, wir konnten mit Lewis um die Pole kämpfen. Wir haben die Pole um 0,01 Sekunden verloren, und ich denke, [im Rennen] war die Umsetzung sehr schlecht."

Auch Mercedes brachte kein sauberes Wochenende zusammen. Es begann mit der Wahl der falschen Set-up-Richtung am Freitag, von der sich das Team erst mühsam wieder zurückkämpfen musste. Allerdings zeigte der W17 in den Händen des WM-Führenden Kimi Antonelli am Freitag im Longrun durchaus Tempo.

"Das ganze Wochenende war nicht großartig. FT1 zu verpassen war [für Kimi] sicherlich nicht ideal, wir haben das Set-up nicht zu 100 Prozent richtig getroffen und es war immer eine Aufholjagd", berichtet Toto Wolff.

Mercedes war also für das Rennen nicht besonders zuversichtlich, doch Antonellis Pace und George Russells beeindruckende Aufholjagd nach einem verpatzten Start zeigten, dass der Silberpfeil ebenfalls viel Tempo hatte. Antonelli verlor zudem durch das virtuelle Safety-Car im Zusammenhang mit Piastris liegen gebliebenem McLaren Zeit.

Stella warnt: Dürfen Sieg nicht überbewerten

"Wenn man mir vor dem Rennen gesagt hätte, dass wir mit Kimi auf dem Podium landen können, hätte ich sofort unterschrieben", betont Wolff. "Aber jetzt, im Rückblick, ist das vorherrschende Gefühl, dass wir besser hätten sein müssen."

McLaren-Teamchef Andrea Stella war sich nur zu bewusst, dass sein Team zwar die Früchte harter Arbeit verdiente, um das Unterboden-Upgrade rechtzeitig vor der Sommerpause an den Start zu bringen, in Ungarn aber möglicherweise auch vom Formtief der Rivalen profitiert hatte.

"Ich denke, Ferrari hat immer noch das beste Chassis, wenn es um Grip in den Kurven geht. Das ist besonders beim Bremsen sehr deutlich", sagte Stella am Samstag nach dem Qualifying. "Die Poleposition ist ein kleiner Übererfolg, dank der Ausführung und der Maximierung des verfügbaren Potenzials."

Nach dem Rennen am Sonntag ergänzte Stella weitere Details. "Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte McLaren einen Pace-Vorteil gehabt", so der Teamchef. "Ich denke, besonders als Lando die Führung übernahm, wurde das noch deutlicher. Aber gleichzeitig hängt es hier sehr davon ab, auf welchem Reifen man fährt und wie alt die Reifen sind.

"Ich möchte also nicht zu schnell Schlüsse ziehen, aber es sieht so aus, als hätten wir im Rennen, wenn überhaupt, einen etwas größeren Vorteil gehabt als im Qualifying. Denn im Qualifying waren es, wenn überhaupt, zwölf Millisekunden, und die Ferraris haben den zweiten Versuch in Q3 nicht hinbekommen. Fairerweise gilt das aber auch für Oscar."

Weitere Updates nach der Sommerpause

Es gibt also keinen Grund, McLarens ersten Sieg 2026 zu überbewerten, doch das Papaya-Team hat zumindest die Mittel, um mit Mercedes und Ferrari mitzuhalten.

Die gute Nachricht für die neutralen Fans ist, dass sich nicht ein Team deutlich absetzt, sondern die Abstände klein genug sind, damit Faktoren wie streckenspezifische Stärken, Wetterbedingungen und die Ausführung an der Strecke die Waage in beide Richtungen ausschlagen lassen können.

Neben den Zuverlässigkeitsproblemen, die McLaren und Mercedes plagen, bleibt aber der größte Unsicherheitsfaktor, wie viel mehr Performance die Teams tatsächlich noch an die Strecke bringen können.

Nach der Sommerpause dürfte es in Zandvoort und Monza wahrscheinlich große Upgrade-Pakete bei allen Teams geben. Dabei handelt es sich um Updates, die inzwischen bereits lange in der Pipeline sind, während sich die Teams schon auf 2027 konzentrieren.

Statt Ungarn also als Momentaufnahme der Hackordnung zu sehen, wird die Saison 2026 weiterhin durch den tobenden Entwicklungskrieg in den Fabriken entschieden. "Ehrlich gesagt glaube ich immer noch, dass wir, wenn wir in Zukunft regelmäßig in der Lage sein wollen, um Siege zu kämpfen, den Fokus darauf behalten müssen, weitere Updates zu bringen", so Stella.