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"Ist mir scheißegal": Bei Aston Martin sind kaum noch Nerven übrig

Man kann es eigentlich nicht mehr mit ansehen: Woche für Woche versuchen Alonso und Stroll Erklärungen zu formulieren, doch die Nerven bei Aston Martin liegen blank

Benja Hiller
Bearbeitet:
Bei Aston Martin nichts Neues: Stroll und Alonso gegen das Auto

Lance Stroll schlägt Fernando Alonso und fährt doch nur hinterher

Foto: LAT Images

Unter normalen Umständen hätte es eventuell ein netter Tag für Lance Stroll werden können. In der Qualifikation zum Großen Preis von Spanien 2026 hatte der Kanadier erstmals seit Silverstone 2024 wieder Fernando Alonso geschlagen. (Zum Qualifying-Bericht)

Derzeit gibt es für Aston Martin aber keine normalen Umstände. Stroll fuhr mit Rang 21 immer noch auf den vorletzten Platz - mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung auf den zweimaligen Weltmeister. Dementsprechend wenig interessierte den 27-Jährigen auch das Resultat.

Auf die Frage, ob es ihm mehr bedeutet hätte, wenn sie weiter vorne im Feld mitmischen würden, anstatt um die Plätze 21 und 22 zu kämpfen, antwortete Stroll gewohnt desinteressiert: "Keine Ahnung. Ist mir scheißegal."

Der Frust bei Aston Martin wird Woche für Woche hörbar größer

Später wurde der Kanadier dann doch noch etwas präziser: "Wir kämpfen hier in Barcelona immer noch mit Problemen bei der Fahrbarkeit. Uns fehlt es an Abtrieb, was auf dieser Strecke besonders brutal ist."

Inzwischen hat der Neuling Cadillac Aston Martin sogar am Ende des Feldes überholt. Entsprechend groß ist auch der Frust bei Alonso. "Wir beten jedes Wochenende dieselbe Platte herunter. Es ist zermürbend. Wir sind Letzter, das wissen wir, und wir haben auch kein Problem damit, das zuzugeben."

Dass die Medien da keine Ruhe geben, nervt den Spanier, gerade bei seinem Heimspiel. "Ich verstehe, dass ihr das Team unter Druck setzen wollt, und die Situation ist nun mal, wie sie ist - also herzlichen Glückwunsch dazu", poltert der 44-Jährige weiter, gleichzeitig um mehr Ruhe bittend.

Kein Bereich ohne Baustelle

"Wir haben einen extrem schwachen Motor - den schlechtesten im Feld. Unser Energiemanagement ist miserabel. Wir haben Getriebeprobleme und aerodynamische Baustellen. Wir arbeiten an all dem und hoffentlich können wir den Leuten in der zweiten Saisonhälfte wieder Grund zum Jubeln geben", so Alonso zweckoptimistisch.

"Bis dahin versuchen wir einfach, die Wochenenden so erträglich wie möglich zu gestalten, mit so wenig Problemen wie möglich und ohne das Auto zu beschädigen, damit wir die Budgetgrenze nicht überschreiten oder Ähnliches. Es wiederholt sich einfach alles ständig."

Demnach wird das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wohl kaum Luftsprünge für Aston Martin bereithalten. "Wir wussten schon vor dem Wochenende, dass diese Strecke unsere wahre Pace schonungslos aufdecken würde, und genau das spiegelt sich in unserem Qualifying-Ergebnis wider", erklärt Rennstrecken-Einsatzleiter Mike Krack.

"Beide Fahrer und das Team haben heute alles in die Waagschale geworfen, aber wir müssen akzeptieren, dass dies unsere aktuelle Position ist." Aston Martin täte ein baldiger Aufschwung wohl extrem gut. Spätestens nächste Saison soll es nach den Worten von Franz Tost wieder aufwärts gehen.

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