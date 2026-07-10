Ist Red Bull nach einem Jahr ohne Christian Horner besser dran?

Gestern vor genau einem Jahr wurde Christian Horner nach 20 Jahren an der Spitze als Teamchef von Red Bull Racing entlassen. Seitdem wurde Laurent Mekies als neuer Teamchef installiert, das Team erlebte eine Wiederauferstehung in der Saison 2025, in der Max Verstappen den fünften Weltmeistertitel um gerade einmal zwei Punkte verpasste, und das Team leitete mit Red Bull Ford Powertrains eine neue Ära ein.

Auf diesem Weg gab es jedoch einige Stolpersteine: von Yuki Tsunodas Degradierung und Isack Hadjars Beförderung in das notorisch schwierige zweite Cockpit neben Verstappen über den Verlust von Schlüsselpersonal an die Konkurrenz bis hin zu einem unzufriedenen Verstappen, der über seine Zukunft im Team und in der Formel 1 nachdenkt.

Steht Red Bull also besser oder schlechter da als vor zwölf Monaten? Unsere internationalen Redakteure sagen ihre Meinung.

Die Wachstumsschmerzen unter der neuen Führung sollten sich auszahlen

Jake Boxall-Legge

Wenn es in einem Formel-1-Team zu einem Führungswechsel kommt, möchte ein neuer Teamchef oft die Arbeitsweise des Teams verändern. Da Red Bull 20 Jahre lang unter der Ägide von Christian Horner stand, waren sein Führungsstil und seine Erwartungen an die Arbeitspraktiken des Teams seit geraumer Zeit tief in den Hallen der Fabrik in Milton Keynes verankert. Es dauert lange, diese Gewohnheiten zu ändern.

Nach Horners Entlassung und der späteren Nachfolge durch Laurent Mekies war es wenig überraschend, dass Mekies einen anderen Ansatz wählen wollte.

Ein Formel-1-Auto ist dafür vielleicht die beste Allegorie: Es ist möglicherweise so konstruiert, dass es auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert - basierend auf dem Feedback eines früheren Fahrers, um das Beste aus dessen Eigenschaften und Fähigkeiten herauszuholen. Setzt man einen anderen Fahrer mit einem völlig anderen Fahrstil hinein, hat dieser eventuell Mühe, das Auto am Limit zu bewegen.

Über zwei Jahrzehnte hinweg war Red Bull darauf ausgerichtet, unter einer ganz bestimmten Art von Führung zu funktionieren. Wenn das Team nun aufgefordert wird, mit einem anderen Ansatz zu arbeiten, legt das Schwachstellen und Redundanzen im System offen.

Das ist nichts Schlechtes, ebenso wenig wie die Tatsache, dass einige von Red Bulls wichtigsten Akteuren im vergangenen Jahr den Weg zum Ausgang eingeschlagen haben. Ein Team kann realistisch gesehen nicht erwarten, sein Schlüsselpersonal ewig zu halten. Red Bull macht zweifellos eine schmerzhafte Metamorphose durch, aber es ist eine, die irgendwann ohnehin hätte stattfinden müssen.

Schmerz jetzt oder Schmerz morgen? Das war die Wahl, und Red Bull hat sich dafür entschieden, den Schlag in der Gegenwart einzustecken.

Red Bull existierte jahrelang in einem weitgehend unveränderten Zustand; als dieser ein Siegerauto hervorbrachte, war das großartig, aber der Leistungsabfall im Laufe der Jahre 2024 und 2025 verdeutlichte die Mängel - jene Mängel, die offengelegt werden konnten, als McLaren (das in den 2010er-Jahren dieselben Probleme durchgemacht hatte) in Woking endlich die richtigen Zutaten fand.

Siege zeigen, was ein Team richtig macht; Niederlagen zeigen, was es falsch macht.

Und die Situation sieht so aus: Der alte Windkanal von Red Bull war nicht mehr zeitgemäß, das Team verließ sich zu sehr auf bestimmte Mitarbeiter und verlässt sich weiterhin auf Max Verstappen, um die Defizite des Materials zu kaschieren. Es musste sich von vielen Aspekten entwöhnen, die seine Schwächen überdeckten.

Steht Red Bull also ohne Horner besser da? Langfristig wahrscheinlich schon. Hätte das Team seinen früheren Herrscher behalten, hätte es wohl in der gleichen Weise wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten weiterfunktioniert und wäre vielleicht bequem genug geblieben, um die Fehler zu übersehen.

Indem das Team der Vision von Mekies folgt, muss es einen neuen Ansatz wählen. Das mag ungemütlich sein und vorübergehend mit einem Leistungsabfall einhergehen, während sich die Teammitglieder an ihre neue Umgebung anpassen, aber es geschieht im Namen der Zukunftssicherung.

Es mag sich im Moment nicht so anfühlen, als ob Red Bull vorankommt, da die Formel-1-Welt sofortigen Erfolg verlangt. Aber die Teams, die überdauert haben, mussten unzählige Neuaufbauten durchmachen, und jetzt ist Red Bull an der Reihe, die Maurerkelle in die Hand zu nehmen.

Es ist wie folgt: Wenn ein Vogel auf Ihre Windschutzscheibe scheißt und es Ihnen egal genug ist, um es nicht zu putzen, stellt sich Ihr Gehirn irgendwann so ein, dass es den Fleck ignoriert. Es braucht erst jemanden von außen, der darauf hinweist, dass tatsächlich Vogeldreck auf Ihrem Auto ist.

Red Bull in einer schwierigeren Lage, aber nicht wegen des Führungswechsels

Ronald Vording

Betrachtet man die aktuelle Situation, so sind die Herausforderungen, vor denen Red Bull steht, größer als vor einem Jahr. Max Verstappen war zwar auch damals unzufrieden mit der Performance des Autos, aber dem Team gelang dennoch eine bemerkenswerte Kehrtwende. In diesem Jahr ist eine solche Erholung jedoch höchst unwahrscheinlich, was Verstappen in Silverstone auch selbst einräumte.

Auf der Chassis-Seite kann das Team nach den großen Upgrade-Paketen in Miami und Spielberg nur noch bedingt nachlegen, während es Red Bull auf der Power-Unit-Seite im elektrischen Bereich an Leistung zu fehlen scheint.

Mekies gab am Sonntag offen zu, dass Red Bull auf Strecken, die extrem viel elektrische Energie fordern, Probleme hat. Das bedeutet, dass nach Silverstone auch Spa und Monza zu einer ähnlichen Herausforderung werden könnten.

Eine kurzfristige Lösung gibt es nicht, da Red Bull derzeit das FIA-Ranking bei den Verbrennungsmotoren anführt. Das bedeutet, dass der Hersteller keinen Anspruch auf einen ADUO-Token hat und somit nicht in der Lage ist, die Hardware seiner Power-Unit zu modifizieren.

Zusammengenommen machen es diese Faktoren für Red Bull extrem schwierig, die Saison in einer Weise herumzureißen, wie es im vergangenen Jahr gelang.

Diese Probleme kann man Mekies jedoch nicht anlasten. Die politischen Turbulenzen des letzten Jahres machten Veränderungen unumgänglich, wobei Christian Horner letztlich weichen musste, wenn Red Bull die Verstappens halten wollte.

Angesichts dieses Führungswechsels und der damaligen politischen Realität - in der sich Verstappen positiv über Mekies äußerte - war es logisch, dass er für 2026 bleibt, auch wenn diese Entscheidung seine Position auf dem Fahrermarkt verkompliziert hat.

Mekies kam mit einem erfrischenden Ansatz und wurde für seinen Ingenieurshintergrund allseits gelobt, was in seinen ersten Monaten im Amt zu weitgehend positivem Feedback aus dem Team führte.

Das Leben in der F1 bringt jedoch Höhen und Tiefen mit sich - selbst für die erfolgreichsten Teamchefs im Fahrerlager -, und dies ist wahrscheinlich die erste Krise, die Mekies bei Red Bull bewältigen muss.

Die Performance bleibt hinter den Erwartungen zurück, schnelle Lösungen sind nicht in Sicht, und dann ist da noch Verstappens Frust, den er in aller Öffentlichkeit nicht verbirgt. Verstappen war den Medien gegenüber schon immer geradeaus - was die internationale Presse an ihm schätzt -, und in Kanada und Österreich erklärte er offen, dass das Team nicht auf ihn gehört habe.

Das ist bemerkenswert, da Mekies Verstappen wiederholt als den "wichtigsten Sensor" im Auto bezeichnet hat.

Während man Mekies die enttäuschende Performance im Jahr 2026 und die begrenzten Möglichkeiten für eine schnelle Wende nicht vorwerfen kann, wird es faszinierend sein zu sehen, wie die neue Führung von Red Bull mit der aktuellen Situation umgeht.

In vielerlei Hinsicht scheint dies die herausforderndste Phase zu sein, die das Team aus Milton Keynes durchlebt, seit der Franzose vor zwölf Monaten das Ruder übernommen hat.

Der Faktor Max Verstappen wird das Narrativ bestimmen

Filip Cleeren

Es kommt darauf an, wen man fragt. Bei all den technisch orientierten Lösungen, die Laurent Mekies in das Team eingebracht hat, gibt es auch jene, die Horners Einfluss vermissen werden.

Mekies wurde zugutegehalten, dass er eine unvoreingenommene Denkweise in das Team gebracht hat - einen von Ingenieuren geprägten Ansatz, der Lösungen für einige der größten Probleme des 2025er-Autos fand. Zudem brachte er wieder eine gewisse Ruhe in das Team, nachdem ein turbulenter Machtkampf die Führungsebene in Lager gespalten hatte.

Gleichzeitig brachte Horner eine starke Führungspersönlichkeit mit, und seine Narrenfreiheit, Milton Keynes nach eigenem Gutdünken zu leiten (was letztlich zu seinem Sturz beitrug), schützte das Team auch vor der Einmischung von Red Bull Österreich.

Ich muss erst noch davon überzeugt werden, dass seinem Nachfolger Mekies derselbe Spielraum zugestanden wird und dass der knallharte Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff das Team genauso gewähren lässt, wie es Red Bull zuvor getan hat.

Ein enttäuschender Start in das Jahr 2026, der mit den altbekannten Gerüchten über die Zukunft von Max Verstappen zusammenfällt, verringert den Druck auf die Red-Bull-Führung jedenfalls keineswegs.

Es wurde das Narrativ eines "Brain-Drain" um das Team herum aufgebaut, da viele Schlüsselpersonen das Team entweder verlassen haben oder kurz vor dem Abgang stehen. Das Team bestreitet dies und verweist auf seine enorme personelle Tiefe.

Es stimmt, dass Red Bulls Formel-1-Team über tausend Mitarbeiter in Milton Keynes beschäftigt und dass die scheidenden Führungskräfte wie Gianpiero Lambiase und Paul Monaghan eine Handvoll hochkarätiger Namen sind, die Medien und Öffentlichkeit zufällig kennen, während ihre zweifellos talentierten Nachfolger, sofern sie aus den eigenen Reihen kommen, unbekannt sind.

Aber selbst wenn das Team recht hat mit der Aussage, dass es über die nötige personelle Tiefe verfügt und weiterhin zahlreiche hochkarätige Lebensläufe von Talenten erhält, die für die Truppe arbeiten wollen, gibt es hier zumindest ein Wahrnehmungsproblem. Ein paar Coups auf dem Transfermarkt zu landen, würde in dieser Hinsicht helfen.

Red Bulls größtes Plus war die Performance der ersten eigenen Power-Unit - zumindest des Verbrennungsmotors, der als der leistungsstärkste im Feld eingestuft wurde. Das hatte erhebliche Auswirkungen auf das ADUO-Upgrade-System, von dem Red Bull nun offenbar ausgeschlossen ist.

Hat die FIA dort einen Fehler gemacht? Oder wurde Red Bull kalt erwischt, weil man das politische Spiel im Vergleich zu Mercedes und vor allem Ferrari nicht gut genug gespielt hat? Wenn man sich im Formel-1-Fahrerlager umhört, sind beide Meinungen vertreten. Sollte Letzteres zutreffen, wäre das eine harte Lektion für Horners Nachfolger.

Man sollte im Hinterkopf behalten, dass es Zeit braucht, ein riesiges Unternehmen wie ein Formel-1-Spitzenteam umzukrempeln. Frederic Vasseur übernahm Ferrari Anfang 2023, und es dauerte bis 2025, bis er einige wichtige Neuzugänge an Bord holte, und bis zu dieser Saison, bis diese Änderungen wirklich Wirkung zeigten.

Mekies wird ähnlich viel Zeit brauchen, um Red Bull Racing seine eigene Handschrift zu verleihen.

Letztendlich gilt heute für Mekies das Gleiche wie damals für Horner: Wie das Team mit dem Faktor Max Verstappen umgeht und einen möglichen Abgang bewältigt, wird das Narrativ über seine Führung bestimmen.

Im Moment steht das Team weder besser noch schlechter da

Oleg Karpow

Selbst wenn wir daran zurückdenken, wo Red Bull vor einem ganzen Kalenderjahr stand, gibt es keinen riesigen Unterschied. Der Aufschwung kam in der zweiten Hälfte der letzten Saison, als Red Bull Max Verstappen endlich die Werkzeuge an die Hand gab, um den Kampf gegen die McLaren-Fahrer im Titelrennen aufzunehmen, aber der mittlere Teil des Jahres war ebenfalls nicht besonders stark.

Diese Saison verläuft weitaus schwieriger, und Red Bull wird ein Wunder brauchen, um im Titelrennen zu bleiben. Stand jetzt ist das Verstappen-Team nicht im Kampf dabei. Aber reicht das aus, um die Organisation in der Krise zu erklären? Nicht unbedingt.

Mit den großen Reglement-Änderungen war es unvermeidlich, dass das Kräfteverhältnis durcheinandergewirbelt wird. Zufall oder nicht: Die beiden Teams, die die meisten Gründe hatten, ihre 2025er-Autos bis tief in die letzte Saison hinein weiterzuentwickeln, sind diejenigen, die ins Hintertreffen geraten sind.

Nicht nur Red Bull tut sich in diesem Jahr schwer, sondern auch McLaren. Man könnte argumentieren, dass das Papaya-Team unter anderem wegen seines Kundenstatus zurückgefallen ist. Aber Red Bull musste zudem ein völlig neues Motorenprogramm aus dem Boden stampfen und hat sich dabei viel besser geschlagen, als fast jeder erwartet hatte.

Bei seinem Auftritt im Fahrerlager von Silverstone betonte Christian Horner ausdrücklich, wie stolz er auf die Arbeit von Red Bull Powertrains ist, an deren Aufbau er maßgeblich beteiligt war - und es gibt keinen Grund, warum er das nicht sein sollte. Zu behaupten, dass sein Abgang bereits spürbar ist, wäre jedoch verfrüht.

Es ist immer noch weitgehend dieselbe Organisation mit denselben Prozessen und Systemen. Wie jede gut aufgebaute Organisation kann sie weiterfunktionieren, ohne übermäßig von einer einzelnen Person abhängig zu sein. Der wahre Test für Red Bulls personelle Tiefe wird in den nächsten Jahren kommen, nicht jetzt.

Die Abgänge von Führungspersönlichkeiten, einschließlich Horner, werden es erfordern, dass andere die notwendigen Anpassungen an den Systemen und Werkzeugen des Teams vornehmen, während sie sich an das ständig verändernde Umfeld der Formel 1 anpassen.

Der diesjährige Einbruch war angesichts der Umstände, in denen sich Red Bull befand, immer im Bereich des Möglichen - bis zum Ende der letzten Saison um den Fahrertitel zu kämpfen und gleichzeitig eine Motorenabteilung von Grund auf neu aufzubauen. Mit oder ohne Horner wäre dies immer eine Herausforderung gewesen.

Laurent Mekies' Aufgabe ist es nun, dafür zu sorgen, dass sich Red Bull weiter in die richtige Richtung anpasst, insbesondere da man in eine völlig neue Ära als Motorenhersteller eintritt. Das endgültige Urteil über seine Führung wird jedoch erst 2027 und darüber hinaus gefällt werden können.

Der Machtkampf schwelt weiter - vielleicht war Horner gar nicht das Problem?

Ewan Gale

Als die Nachricht wie eine Bombe einschlug, dass Christian Horner von Red Bull vor die Tür gesetzt wird, war die Neugier groß, in welche Richtung sich das Team entwickeln würde.

Der Wechsel zahlte sich am Ende der Saison zumindest insofern aus, als Laurent Mekies als Teamchef kam und seine ingenieursfokussierte Führung dazu beitrug, das Blatt zu wenden. In enger Zusammenarbeit mit Max Verstappen führte dies zu einem späten Angriff auf den Titel am Saisonende.

Doch zu Beginn der neuen Saison gab es inmitten weiterer hochkarätiger Abgänge reichlich Herausforderungen. Und obwohl die Sorge vor einem Machtkampf ein mitentscheidender Faktor für Horners Sturz war, gibt es kaum Anzeichen dafür, dass diese Spannungen verschwunden sind.

Während eine Durststrecke auf der Rennstrecke im Lebenszyklus eines Formel-1-Teams völlig normal ist - man schaue auf Mercedes, Ferrari und McLaren -, kann das ständige Sticheln hinter den Kulissen nicht einem erfolgreichen Kollektiv zugeschrieben werden.

Verstappens Zukunft ist Gegenstand ständiger Spekulationen: Wird er die Formel 1 verlassen, wird er zu McLaren wechseln, oder zu Mercedes, oder ganz woandershin?

Diese Spekulationen wurden in der Vergangenheit zumindest maßgeblich von seinem persönlichen Umfeld vorangetrieben. Da sich dies unter der Leitung von Mekies nahtlos fortzusetzen scheint, war Horner vielleicht gar nicht das Problem?

Ein großer Pluspunkt seit Horners Abgang ist die Tatsache, dass Isack Hadjar in der Lage war, auf Augenhöhe mit Verstappen zu agieren, was Red Bull zwei konkurrenzfähige Autos anstelle von nur einem bescherte. Der Franzose hat den Fluch des zweiten Cockpits vertrieben, der seit dem Wechsel von Pierre Gasly für Daniel Ricciardo im Jahr 2019 über dem Team schwebte - ein Fluch, der unter Horners Führung wohl kaum gebannt worden wäre.

Aber hat sich in Milton Keynes wirklich etwas verändert? Man muss sagen: nicht wirklich.

Zu früh für ein Urteil, aber die ersten Anzeichen sind nicht positiv

Haydn Cobb

Ja, ich hole mir Splitter, weil ich zwischen den Stühlen sitze. Manchmal reicht ein ganzes Jahr aus, um in einem Formel-1-Team einen tiefgreifenden Wandel herbeizuführen. Ein positives Beispiel: Alpine. Ein negatives Beispiel: Aston Martin.

Betrachtet man die Sache jedoch differenziert und im Detail, spielen Tausende von Faktoren eine Rolle dabei, wie Red Bull ein Jahr nach Horners Abgang dasteht. Das neue Motorenprogramm, eines von Horners bleibenden Vermächtnissen im Team, war wohl fast schon zu erfolgreich, da es sich an der Spitze der Performancetabellen positionierte und sich so von den Rivalen in den ADUO-Einstufungen austricksen ließ.

Gleichzeitig kann man das gesamte Power-Unit-Paket wohl kaum als Klassenbesten bezeichnen, selbst wenn die Messungen seines V6-Turbos mehr Leistung ausspucken als der Rest.

Abseits dieser politischen heißen Kartoffel hat das Motorenprojekt einen ermutigenden Start hingelegt - vor allem, wenn man es mit den anderen brandneuen Programmen von Audi und Honda vergleicht. Das Feintuning in diesen frühen Phasen zielt nun darauf ab, die Fahrbarkeit und die Schaltprobleme zu beheben, über die sich Max Verstappen so regelmäßig beschwert.

Das Team ist nach wie vor ein Top-Team, und obwohl es im Kräfteverhältnis auf den vierten Platz abgerutscht ist (verglichen mit dem zweiten Platz zum Zeitpunkt von Horners Abgang), ist es in Schlagdistanz zu McLaren, Mercedes und Ferrari und besitzt das Potenzial, zurückzuschlagen.

Es herrscht jedoch das Gefühl vor, dass die Qualitäten zur Kehrtwende, die Red Bull im letzten Jahr fast den fünften WM-Titel für Verstappen beschert hätten, unter dem neuen Reglement in diesem Jahr nicht vorhanden sind.

Ein zickender, flatternder Heckflügel hat das Team ins Rampenlicht gerückt, während Verstappen mit seiner Unzufriedenheit über das Team und Unstimmigkeiten bei Entscheidungen am Rennwochenende nicht hinter dem Berg hält - wie etwa seinem Wunsch nach einem Boxengassenstart, gegen den sich Red Bull in Silverstone entschied.

Verstappen ist zum alles beherrschenden Mittelpunkt des Teams geworden (nicht, dass er das vorher nicht schon war), aber da Horner, Adrian Newey und Co. weg sind, dreht sich alles nur noch um den viermaligen Champion.

Ob er jedoch die Geduld aufbringt, auf einen Aufschwung zu warten, oder ob er überhaupt noch die Lust hat, in der Formel 1 zu bleiben, wird maßgeblich über die kurz- bis mittelfristige Zukunft von Red Bull entscheiden.

Horners Rauswurf zielte darauf ab, die internen Beziehungen zu beruhigen, aber er hat den Aderlass an hochkarätigem Personal, das von konkurrierenden Teams abgeworben wird, nicht gestoppt. In den letzten zwölf Monaten wurde bekannt gegeben, dass der leitende Renningenieur Gianpiero Lambiase zu McLaren abwandert und Chefingenieur Paul Monaghan vor einem Wechsel zu Cadillac steht.

Zudem verabschiedete sich Red Bull im Winter von Helmut Marko - das geschah allerdings freiwillig und nicht erzwungen.

Die Vorzeichen für dieses Jahr sehen im Vergleich zum Vorjahr also nicht gut aus. Sollte das Team auch noch Verstappen verlieren, wäre das das Ende einer Ära als absolutes Top-Team. Wenn es der Mannschaft jedoch gelingt, Verstappen zum Bleiben zu bewegen und erneut Anzeichen einer Erholung zeigt, dann steht man vielleicht doch besser da als vor zwölf Monaten.