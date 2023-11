Jacques Villeneuve heiratet in Paddock-Kapelle in Las Vegas

Was gehört zu einem Besuch in Las Vegas auf jeden Fall dazu? Die meisten dürften da an drei Dinge denken: Kasinos, Elvis-Presley-Imitatoren und natürlich Heiraten. Die Formel 1 hat bei seiner Premiere in der Spielerstadt sogar eine eigene kleine Paddock-Kapelle eingerichtet, falls jemanden die Lust überkommt.

Und tatsächlich hat sich sogar jemand gefunden, der in dieser Kapelle heiraten wollte. Ex-Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve hat am Donnerstagabend seiner Langzeitfreundin Giulia Marra das Ja-Wort gegeben. Für den Kanadier ist es bereits die dritte Ehe.

Villeneuve und die Frauen - das ist so seine eigene Geschichte. In seiner Karriere wurde der Ex-Pilot schon mit vielen verschiedenen Partnerinnen an seiner Seite gesehen. Zunächst war er mit einer kanadischen Studentin namens Sandrine Gros D'Aillon liiert, dann folgte die australische Sängerin Danii Minogue, die Schwester von Kylie Minogue.

Nach einer weiteren Beziehung mit der amerikanischen Ballerina Ellen Green heiratete Villeneuve 2006 zum ersten Mal, und zwar die Französin Johanna Martinez. Drei Jahre später ließen sich die beiden scheiden. Die zweite Hochzeit mit der Brasilianerin Camila Andrea Lopez Lillo gab es 2012.

Derzeit ist er mit der Italienerin Giulia Marra zusammen, die er nun öffentlichkeitswirksam in Las Vegas geheiratet hat. Das Paar hat zusammen zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Insgesamt wurde Villeneuve bereits sechsmal Vater - mit jeder seiner Ehepartnerinnen hat er zwei Kinder.

