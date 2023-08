James Allison: Warum sein Job der beste in der Formel 1 ist

James Allison bezweifelt, dass es in der Formel 1 "einen besseren und angenehmeren Job" gibt als den des Technischen Direktors im Mercedes-Team. Und das meint er trotz der "tiefsitzenden Unannehmlichkeiten", die dieser Job mit sich bringen kann, vor allem in einer Zeit, in der Mercedes Schwierigkeiten damit hat, den "Ground-Effect" zu beherrschen.

Der ehemalige Lotus- und Ferrari-Ingenieur kam Anfang 2017 nach Brackley und war damit bei fünf der acht aufeinanderfolgenden Konstrukteursmeisterschaften an Bord. Im April 2021 übernahm er die Rolle des Chief Technical Officers (CTO).

Allison war zwar keineswegs aus dem Rennbetrieb vor Ort entfernt, aber er war nun einen Schritt zurück, blieb teilweise von der täglichen Arbeit verschont und hatte die Kapazität, andere Projekte wie den Segelwettbewerb America's Cup zu betreuen.

Doch dann kam die umfassende Regeländerung für 2022, die den Schwerpunkt auf die Unterboden-Aerodynamik legte. Unter realen Bedingungen mit Unebenheiten der Fahrbahnoberfläche konnte die von Mercedes entwickelte Zero-Pod-Architektur die simulierten Abtriebswerte oft nicht erreichen. Der W13 und der W14 erwiesen sich als besonders kapriziös und haben im Gegensatz zu den unerschütterlichen Red Bull-Pendants nur ein enges Betriebsfenster.

Das Ergebnis war der dritte WM-Platz 2022. Doch ein spätes Aufflackern - George Russell gewann sowohl das Sprint- als auch das Hauptrennen in Brasilien - deutete Mercedes an, dass das Konzept an einem guten Tag immer noch funktionieren könnte. Für die neue Saison blieb Mercedes also bei seinem Design. Obwohl man als aktueller Tabellenzweiter etwas besser dasteht, hat das Team immer noch weniger als die Hälfte der Punkte von Red Bull.

"No Blame": Fingerzeigen ist bei Mercedes unerwünscht

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff ist stolz auf die "No-Blame"-Kultur, nach der sein Team arbeitet. Aber im April dieses Jahres, vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse, war das Team der Meinung, dass es besser wäre, wenn der Technische Direktor Mike Elliott und Allison die Positionen tauschen würden. So kam es, dass Allison zwei Jahre und zwei Wochen später wieder an der Spitze der Technikabteilung stand.

In einem Interview mit 'Autosport', einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, sagt Allison über die Rückkehr an seinen alten Arbeitsplatz: "Ich glaube nicht, dass es in der Formel 1 einen besseren und angenehmeren Job gibt als den des Technischen Direktors. Das bedeutet nicht, dass es stressfrei ist, aber die Belohnung für jeden kleinen Fortschritt, den man macht, ist im Hinblick auf die Befriedigung, die es bringt, absolut enorm."

"Und dann ist da noch das Rätselraten, was falsch läuft, und der Versuch, die Dinge mit den Kollegen zu verbessern. Es ist ein fantastisches, nicht enden wollendes Puzzlespiel. Was kann man daran also nicht mögen?"

Allison wollte 2021 weniger reisen

Als Allison im Jahr 2021 aus dem Rampenlicht trat, um CTO zu werden, war dies teilweise dadurch motiviert, dass er weniger reisen wollte. Jetzt, da sich die Umstände geändert haben, kann er sich auf die "körperliche Belastung" und den emotionalen Stress einlassen, der durch die Arbeit eines Technischen Direktors noch verstärkt wird.

Auf die Frage nach einem Vergleich zwischen den beiden Posten antwortet Allison: "Das Schwierigste an dieser Rolle ist einfach die körperliche Belastung, die sie mit sich bringt. In einem Formel-1-Team steht jeder unter Druck, aber der Technische Direktor spürt den Druck ziemlich direkt, wenn das Auto nicht auf der Poleposition steht und keine Rennen gewinnt."

"Der CTO blickt ein bisschen mehr über den Tellerrand. Und so ist es zwar beunruhigend, aber nicht so unangenehm, wie wenn man Technischer Direktor ist."

Allison: Ein Lächeln für den Erfolg

Allison genießt im Fahrerlager ein hohes Ansehen und gilt als eine der führenden technischen Persönlichkeiten der Formel 1. Wolff rechnete auch damit, dass "die Truppe für ihn und mit ihm durchs Feuer gehen wird", wenn er zurück in die operativ tätige Mannschaft kommt.

Dennoch weist Allison die Vorstellung von sich, dass seine Rückkehr - wie die von Adrian Newey bei Red Bull oder Dan Fallows bei Aston Martin - die Notwendigkeit widerspiegelt, dass Konstruktionsabteilungen von einer inspirierenden Figur geleitet werden, die die Belegschaft mitreißen kann.

Stattdessen geht er subtiler vor, um die Moral zu verbessern. Allison erklärt: "Ich bin eine Frohnatur, und das Team ist ein bisschen angeschlagen und zerschlagen. Eine fröhliche Seele zu sein, ist eine hilfreiche Sache. Das scheint leicht zu sein, aber es hat eine überraschende Wirkung."

"Wenn ich eine Sache herausgreifen sollte, die ich getan habe, dann ist es der Versuch, die verschiedenen technischen Bereiche des Unternehmens zu ermutigen, enger zusammenzuarbeiten, anstatt sich auf ihre eigenen Säulen zu konzentrieren."

"Man muss einfach sein Bestes geben, den Leuten um einen herum zuhören, mit ihnen versuchen, den vielversprechendsten Weg zu finden und dann versuchen, alle in diese Richtung zu bringen. Und natürlich ist es hilfreich, wenn man in der Lage ist, das so zu kommunizieren, dass die Leute begeistert sind oder daran glauben können."

"Dann muss man die Leute nicht schreiend und tretend in eine bestimmte Richtung zerren. Ich war schon immer sehr gut darin, Leute zu überzeugen, ohne dass sie das Gefühl hatten, geschlagen worden zu sein. Das ist eine hilfreiche Sache."

Pragmatische Herangehensweise ohne Schuldzuweisungen

Als Erweiterung dieses sympathischeren Ansatzes ist Allison nicht zu einer aktiveren Rolle zurückgekehrt, um einfach die "No-Blame"-Kultur zu missachten, indem er die Änderungen sofort durchsetzt, um die Ergebnisse zu verbessern. Stattdessen bevorzugt er einen eher kooperativen Ansatz, um den "besten Weg zurück aus dem Sumpf" zu finden.

Allison sagt: "Als ich in die Rolle des Technischen Direktors zurückkehrte, arbeitete das ganze Team daran, das aktuelle Auto zu verbessern. Nur ich nicht. Ich habe an anderen Dingen gearbeitet. Wieder dabei zu sein, bedeutet, dass ich wieder mit den Kollegen zusammenarbeite, die an diesen Dingen tüfteln, und wir versuchen, es gemeinsam zu tun."

"Es ist also nicht so, dass ich zurückkam und sagte: 'Oh, nein, ihr Idioten! So hätte ich das nicht gemacht. Ihr müsst dies und das tun, und dann wird alles gut.' Ich arbeite mit John Owen, dem Chefdesigner, Loic Serra [Performance-Direktor], Andy Shovlin [Leiter des Einsatzteams] und Jarrod [Murphy] im Windkanal zusammen, um herauszufinden, wie wir am besten wieder aus dem Sumpf herauskommen."

"Aber ich würde es nicht als eine Art 'sehen, was fehlt und es in Ordnung bringen' bezeichnen wollen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.