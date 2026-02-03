Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Alpine: Nach Shakedown "mehr Fragen als Antworten"

Formel 1
Formel 1
Alpine: Nach Shakedown "mehr Fragen als Antworten"

MotoGP-Liveticker: Der zweite Testtag in Sepang - ohne Quartararo

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der zweite Testtag in Sepang - ohne Quartararo

Heute Oval-Premiere von Mick Schumacher: Darauf kommt es an

IndyCar
IndyCar
Heute Oval-Premiere von Mick Schumacher: Darauf kommt es an

DTM legt Testkalender 2026 fest: Vier offizielle Testtage, nur noch ein Joker

DTM
DTM
DTM legt Testkalender 2026 fest: Vier offizielle Testtage, nur noch ein Joker

912 Kilometer als Wendepunkt: Warum Haas am Ende doch zufrieden war

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
912 Kilometer als Wendepunkt: Warum Haas am Ende doch zufrieden war

Porsche erklärt späten Einbruch der #6 bei den 24h Daytona 2026

IMSA
IMSA
24h Daytona
Porsche erklärt späten Einbruch der #6 bei den 24h Daytona 2026

Esteban Ocon: Aktive Aerodynamik ist eigentlich eine Mogelpackung

Formel 1
Formel 1
Esteban Ocon: Aktive Aerodynamik ist eigentlich eine Mogelpackung

Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen

Formel 1
Formel 1
Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Reaktion
Formel 1

James Vowles: Der nächste Schritt ist für Williams deutlich schwieriger

James Vowles blickt trotz der jüngsten Probleme optimistisch in die Zukunft, betont aber, dass Williams in der Saison 2026 wohl noch nicht ganz vorne mitmischen kann

Ruben Zimmermann Stuart Codling
Bearbeitet:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
James Vowles: Der nächste Schritt ist für Williams deutlich schwieriger

Alexander Albon, Carlos Sainz und Williams-Teamchef James Vowles

Foto: Williams

Bei Williams zeigte der Trend in den vergangenen Jahren nach oben. Nachdem man die Saison 2022 noch auf dem zehnten und letzten WM-Platz beendet hatte, wurde man 2023 Siebter und nach einem kleinen Abfall im Jahr 2024 mit P9 in der Saison 2025 sogar WM-Fünfter.

Besser war Williams zuletzt vor zehn Jahren, als man die Formel-1-Saison 2015 auf dem dritten WM-Rang beendete. Doch James Vowles, der seit 2023 Teamchef in Grove ist, betont, dass der nächste Schritt der bislang schwierigste für den Rennstall werden wird.

Man sei sich "der vor uns liegenden Herausforderung durchaus bewusst", sagt Vowles und erklärt: "Meiner Erfahrung nach ist der Sprung vom fünften auf den vierten Platz exponentiell schwieriger als das, was wir bereits erreicht haben."

Denn in den vergangenen Jahren waren die vier Topteams der Formel 1 (McLaren, Red Bull, Ferrari und Mercedes) mehr oder weniger unter sich. Der letzte Sieg eines anderen Rennstalls stammt noch aus der Saison 2021 und liegt inzwischen viereinhalb Jahre zurück.

Beim Großen Preis von Ungarn 2021 siegte Esteban Ocon für Alpine, seitdem gingen alle 103 Grand-Prix-Siege in der Königsklasse an die vier Topteams. Das zeigt, wie schwierig es ist, den Sprung von der Spitze des Mittelfelds in die Top 4 zu schaffen.

"Der einzige Weg, dies gegenüber Konkurrenten zu erreichen, die selbst nach vorne streben und sich weiterentwickeln, besteht darin, die absoluten Grenzen zu verschieben und mutige Entscheidungen zu treffen", erklärt Vowles.

Vowles optimistisch: 2025 "unsere etablierte Basis"

Denn auch bei McLaren und Co. steht die Entwicklung nicht still, weshalb es für Williams nicht reicht, sich im gleichen Maße nach vorne zu bewegen. Man muss besser als die Topteams sein - was laut Vowles 2026 wohl noch nicht der Fall sein wird.

Der Teamchef betont: "Wir rechnen nicht damit, [2026] um die Meisterschaft zu kämpfen. Aber wir gehen davon aus, dass 2025 unsere etablierte Basis ist und wir das Geschäft von da an Jahr für Jahr weiter vorantreiben werden."

Heißt: Obwohl Williams den Shakedown in Barcelona in der vergangenen Woche auslassen musste und damit keinen guten Start ins neue Jahr erwischte, geht Vowles davon aus, dass man 2026 dort weitermachen kann, wo man in der vergangenen Saison aufgehört hat.

"Niemand weiß wirklich, was in Melbourne passieren wird", sagt er im Hinblick auf den Saisonauftakt und erklärt: "Unser wichtigster Punkt ist im Moment, dass wir wie verrückt pushen, aufholen und mit hoch erhobenem Kopf nach Bahrain fahren und weiter vorankommen."

In Sachir finden ab der kommenden Woche die beiden letzten Formel-1-Tests vor dem Auftakt in Australien statt. Gefahren wird in der Wüste vom 11. bis zum 13. und noch einmal vom 18. bis zum 20. Februar - in beiden Fällen dann auch mit Williams.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Verspäteter FW48: Williams zeigt Design für die Formel-1-Saison 2026
Mehr von
Ruben Zimmermann

Alpine: Nach Shakedown "mehr Fragen als Antworten"

Formel 1
Formel 1
Alpine: Nach Shakedown "mehr Fragen als Antworten"

Esteban Ocon: Aktive Aerodynamik ist eigentlich eine Mogelpackung

Formel 1
Formel 1
Esteban Ocon: Aktive Aerodynamik ist eigentlich eine Mogelpackung

Verspäteter FW48: Williams zeigt Design für die Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Verspäteter FW48: Williams zeigt Design für die Formel-1-Saison 2026
Mehr von
James Vowles

Auch ohne Fahrzeit: So profitiert Williams vom Shakedown in Barcelona

Formel 1
Formel 1
Auch ohne Fahrzeit: So profitiert Williams vom Shakedown in Barcelona

Williams erklärt Testverzicht in Barcelona - und dementiert Übergewicht

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Williams erklärt Testverzicht in Barcelona - und dementiert Übergewicht

Das Einhorn bleibt: Warum Carlos Sainz 2026 an seinem Helm-Detail festhält

Formel 1
Formel 1
Das Einhorn bleibt: Warum Carlos Sainz 2026 an seinem Helm-Detail festhält
Mehr von
Williams

Das bedeutet Williams' Fehlen beim Barcelona-Test

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Das bedeutet Williams' Fehlen beim Barcelona-Test

"Verzögerungen": Williams lässt Barcelona-Test aus

Formel 1
Formel 1
"Verzögerungen": Williams lässt Barcelona-Test aus

Auf Social-Media: Alex Albon gibt Verlobung mit Muni "Lily" He bekannt

Formel 1
Formel 1
Auf Social-Media: Alex Albon gibt Verlobung mit Muni "Lily" He bekannt

Aktuelle News

Alpine: Nach Shakedown "mehr Fragen als Antworten"

Formel 1
F1 Formel 1
Alpine: Nach Shakedown "mehr Fragen als Antworten"

MotoGP-Liveticker: Der zweite Testtag in Sepang - ohne Quartararo

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der zweite Testtag in Sepang - ohne Quartararo

Heute Oval-Premiere von Mick Schumacher: Darauf kommt es an

IndyCar
INDY IndyCar
Heute Oval-Premiere von Mick Schumacher: Darauf kommt es an

DTM legt Testkalender 2026 fest: Vier offizielle Testtage, nur noch ein Joker

DTM
DTM DTM
DTM legt Testkalender 2026 fest: Vier offizielle Testtage, nur noch ein Joker