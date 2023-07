James Vowles: Fry-Verpflichtung soll weitere neue Mitarbeiter anlocken

Nachdem Williams zu Beginn des Jahres mit James Vowles bereits einen hochrangigen Mercedes-Mitarbeiter als Teamchef gewann, konnte man mit Pat Fry nun einen weiteren prominenten Namen in der Formel 1 von Alpine loseisen und als Technikchef nach Grove holen.

"Die Leute werden jetzt verstehen, dass Williams eine Kultur des Wandels will", sagt Vowles und erinnert daran, er selbst habe "den Komfort von Mercedes" verlassen, "um zu Williams zu gehen", und auch Fry habe Alpine "in einer starken Position" verlassen.

Deshalb ist es dem Teamchef auch wichtig, zu betonen, dass Frys Abschied aus Enstone nicht mit den zeitgleich erfolgten Trennungen von Otmar Szafnauer und Alan Permane vergleichbar sei. Denn Fry habe sich bereits im April entschieden, zu Williams zu wechseln.

"Wenn man sieht, dass zwei sehr erfahrene Leute, die seit mehr als 20 Jahren im Sport sind und Rennen gewonnen haben, hierher kommen wollen, dann werden andere sehen, warum sich die Reise lohnt", erklärt Vowles im Hinblick auf seine eigene Verpflichtung und die von Fry.

Denn klar ist, dass Williams in der aktuellen Situation keine kurzfristigen Erfolge versprechen kann. Seit Vowles seine Stelle in Grove angetreten hat, betont er daher immer wieder, dass es sich um ein langfristiges Projekt handle.

Das tue er ganz bewusst, sagt er, da er den Leuten, die zu Williams kommen, keine falschen Versprechungen machen wolle. Sonst wären diese irgendwann nur enttäuscht. Sein Ziel sei es, die Leute von der "Vision" zu überzeugen, die er für die Zukunft habe.

"Aus diesem Grund habe ich mich die ganze Zeit auf die Langfristigkeit und eine wahrheitsgetreue Analyse der Langfristigkeit konzentriert", betont Vowles. Das gilt übrigens nicht nur für technisches Personal wie Fry sondern auch für die Fahrer.

"Was ich sowohl mit Pat als auch mit Alex [Albon] gemacht habe, ist, ihnen zu zeigen, warum wir mit der langfristigen Vision vorankommen werden", verrät Vowles und erklärt im Hinblick auf Albon, dass dieser sich aktuell "sehr wohl" bei Williams fühle.

"Denn er kann einerseits sehen, was wir in den letzten sechs Monaten erreicht haben, und auch, wie der Weg in den nächsten Jahren aussehen wird", erklärt der Teamchef. Diesem Weg, so hofft Vowles, könnten sich demnächst noch weitere Leute anschließen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.