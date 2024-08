James Vowles: So wird Williams kommerziell von Sainz profitieren

Williams hat mit der Verpflichtung von Carlos Sainz einen echten Coup gelandet. Denn dass ein mehrmaliger Grand-Prix-Sieger von Ferrari zu einem Team wechselt, das aktuell nur Vorletzter in der Meisterschaft ist, das kommt nicht so häufig vor.

Für Williams könnte das natürlich eine höhere Aufmerksamkeit bedeuten als mit einem Fahrer wie Logan Sargeant, der zwar den richtigen Pass, aber ehrlicherweise nicht das gleiche Standing in der Formel 1 hat. Allerdings glaubt Teamchef James Vowles nicht, dass die Verpflichtung von Sainz direkte kommerzielle Vorteile für sein Team mitbringt.

"Der echte kommerzielle Vorteil aller Formel-1-Teams ist einfach Performance", sagt er. "Wenn du dein Auto schneller machst oder Fahrer hast, die das Auto und sich gegenseitig antreiben, dann gewinnst du Positionen in der Meisterschaft und Sponsoreneinnahmen."

Er sagt, dass man ein Formel-1-Team im Grunde wie ein Startup-Unternehmen leiten müsse. "Du musst deine Finanzen in einen Fahrer - oder zwei - stecken, von denen du weißt, dass sie das Team voranbringen", so Vowles. "Es ist nicht so, dass über Nacht das Telefon klingelt und dir jemand 20 Millionen anbietet."

Allerdings gibt er zu, dass es durchaus sein könnte, dass der Sainz-Deal einige der Sponsoren dazu bewegt, nach monatelangen Gesprächen nun doch eine Zusage zu geben. Denn er könne zeigen, dass Williams den Weg auch geht, den man nach außen hin ankündigt.

"Sie wissen aus offensichtlichen Gründen natürlich etwas mehr als ihr, weil sie Teil unserer Reise sind und den Weg etwas früher mitgegangen sind als Carlos. Und sie können jetzt sehen, dass andere auch mitgehen, wenn du auch ihnen die Informationen gibst", sagt er in Bezug auf Sainz. "Und das ist für mich der größte Zugewinn."

"Warum Carlos zu uns kommt, fragt ihr? Er weiß mehr als ihr und er kann es sehen und er glaub daran. Das ist die Hauptsache", betont Vowles. "Bei dieser Botschaft war ich immer konstant, auch zu den Sponsoren, von daher wird sich über Nacht nicht alles ändern, aber es wird zu mehr Erfolg in der Zukunft führen. Da bin ich zuversichtlich."