James Vowles will Williams "von Grund auf" neu aufbauen

Williams will sich von Grund auf neu aufstellen und dabei auch seine Finanzen und seine Historie nutzen, um neues Formel-1-Personal anzuwerben. Das kündigt zumindest der neue Teamchef James Vowles an, der Williams vor der Saison übernommen hatte und die Aufgabe hat, den Rennstall vom letzten Platz wegzuführen.

"Was die Richtung betrifft, so ist uns klar, wohin wir wollen. Wir sind in einem guten Zustand, was die technische Struktur angeht", sagt der frühere Mercedes-Strategiechef. "Es gibt noch nichts, worüber man reden könnte, aber ich hoffe, das wird in den nächsten Monaten der Fall sein."

Aktuell sei Williams gerade dabei, sein Team neu zu strukturieren. "Das passiert die ganze Zeit im Hintergrund", sagt Vowles, "und es wird versucht, die Mannschaft zu formen und zu verstehen, wo wir Stärken und Schwächen haben."

Dies sei aber ein Prozess, der eher Jahre als Monate in Anspruch nimmt.

Vowles weiß, dass Williams Argumente sammeln muss, um gutes Personal nach Grove zu locken. Die sportliche Perspektive ist es aktuell nicht, denn seit 2016 stand der Rennstall nicht mehr in der oberen Hälfte der Konstrukteurswertung.

"Die Hauptsache ist, dass wir in der Lage sind, das Bestehende zu zerschlagen und es von Grund auf zu einem soliden Mechanismus umzubauen", so Vowles. "Wir haben finanzielle Mittel, wir haben Investitionen, die uns zur Verfügung stehen, wie viele andere Teams auch. Aber unabhängig davon ist das für uns im Moment verfügbar."

Der Teamchef sagt, dass Williams sogar gewillt ist, dieses und das nächste Jahr ein wenig abzuschreiben, um sicherzustellen, dass man langfristig wieder Schritte nach vorne machen kann.

Er weiß: "Wenn du um Platz fünf oder sechs fährst, ist das eine schwierigere Entscheidung, aber wenn du Williams bist, ist das deutlich einfacher."

