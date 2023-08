James Vowles: Williams hat kein Problem mit Bonuszahlungen für Ferrari

Die Finanzstruktur der Formel 1 ist seit jeher mit vielen Kontroversen verbunden. Doch in den vergangenen Jahren sind einige Anstrengungen unternommen worden, sie gerechter zu gestalten, allen voran durch die Einführung der Budgetobergrenze und eines neuen Geldverteilungssystems.

Ein Faktor, der ein Team begünstigt, hat sich aber trotz der Veränderungen bis heute gehalten: der sogenannte "Heritage"-Bonus, den die Scuderia Ferrari erhält.

Der Grund dafür, dass das Team diesen Bonus bekommt, liegt darin, dass es das älteste Team in der Startaufstellung ist und in jeder einzelnen Saison an Wettkämpfen teilgenommen hat. Darüber, ob das noch zeitgemäß ist, lässt sich sicher streiten.

James Vowles, Teamchef bei Williams, hat jedenfalls kein Problem damit. "Ich denke, Ferrari bringt etwas Spezielles in den Sport. Wir müssen da ehrlich sein. Wenn Sie einen durchschnittlichen Menschen fragen, wen er in der Formel 1 kennt, werden Sie sehen, dass Ferrari immer noch ein Name ist, der heraussticht."

"Das ist die Wahrheit dahinter. Sie bringen dem Sport ein gewisses Maß an Erbe und Anerkennung. Ich denke also, es gibt einen Grund, warum es diese Dinge gibt."

"Es geht darum, wie der Sport gewachsen ist", sagt Vowles weiter und erklärt: "Ich bin nicht dagegen, dass Einzelne mehr bekommen." Es müsse jedoch sichergestellt werden, dass der Sport insgesamt auch weiter wachsen kann, indem alle Teams gleichermaßen dazu befähigt werden, am Wettbewerb teilzunehmen.

Aus diesem Grund hatte der Williams-Teamchef während des letzten Rennwochenendes in Spa um etwas mehr Spielraum bei den Ausgaben gebeten, um in die teils überholten Anlagen des Rennstalls investieren zu können. Eine Einigung schlug fehl.

